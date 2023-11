Black Friday 2023 : jeux, manettes, casques et accessoires PlayStation 5 à prix cassés !

Pour le Black Friday, Son-Vidéo.com n’a pas oublié les gamers avec cette sélection de jeux, de manettes et d’accessoires pour la PlayStation 5. Les meilleures offres gaming sont ici ! Si vous avez besoin de vous équiper, c’est le bon moment !

PlayStation 5 standard

La console de jeux Sony PlayStation 5 dans son édition standard permet la lecture Blu-ray. Elle est livrée avec la manette DualSense, offrant des vibrations nouvelle génération, pour plus d’immersion.

La console Sony PlayStation 5 repousse les limites entre le virtuel et la réalité. Elle vous plonge dans une toute nouvelle ère du jeu vidéo. Exploitez la puissance d’un CPU et d’un GPU dédié au gaming, bénéficiez de temps de chargement extrêmement rapides grâce au stockage SSD. Vivez une immersion sensorielle exceptionnelle avec le retour haptique de la manette sans fil DualSense, ses gâchettes adaptatives et le son 3D.

Caméra HD PS5 : 54,99 €, lancée à 59 €

Idéale pour capturer des moments en jeu ou pour streamer, la caméra HD est incontournable sur PlayStation 5.

La caméra HD pour la PlayStation 5 est dotée d’une définition 1080p, d’excellents capteurs et d’un support intégré. Elle peut être positionnée en haut d’un téléviseur ou sur une table. Grâce à sa double lentille grand angle, elle permet de capturer vos sessions de jeu et de les partager. De plus, il est possible de rapidement et facilement enregistrer ou diffuser votre gameplay en utilisant la touche Share de votre manette sans fil DualSense.

Station de charge DualSense : 24,99 €, lancée à 29,90 €

Rechargez jusqu’à deux manettes DualSense en même temps grâce au chargeur officiel pour la PlayStation 5 !

Ce chargeur officiel PlayStation 5 vous offre la possibilité de recharger deux manettes DualSense simultanément, sans nécessiter de connexion à votre console de salon. Il s’avère idéal pour libérer les ports USB qui sont généralement utilisés pour charger les manettes. Il vous suffit de placer les manettes sur le chargeur pour un chargement aussi rapide que si vous les branchiez à la console.

Casque Pulse 3D : 89,90 €, lancé à 99,90 €

Le casque gaming Sony Pulse 3D offre une expérience sonore 3D sans fil pendant 12 heures. Son design est assorti à la PlayStation 5 et la connectivité est facilitée par le dongle USB fourni.

Le casque gaming Sony Pulse 3D offre une connectivité sans fil, permettant de profiter d’un son 3D sur la PlayStation 5 avec simplicité. Doté d’une batterie intégrée rechargeable, ce casque assure jusqu’à 12 heures de jeu. Son design élégant s’harmonise parfaitement avec l’esthétique de la console PlayStation 5. L’adaptateur USB sans fil inclus facilite la connexion sans fil sur la bande 2,4 GHz avec les PS4, PS5, ainsi qu’avec les ordinateurs Windows et macOS.

Manettes DualSense

La manette sans fil DualSense est un bijou technologique, intégrant un retour haptique immersif, des déclencheurs adaptatifs dynamiques et un microphone intégré, le tout avec un design emblématique.

La manette sans fil DualSense offre une expérience de jeu immersive grâce à son retour haptique de nouvelle génération, permettant aux joueurs de ressentir des sensations rapides, précises et intenses, avec la possibilité de régler ces effets selon leurs préférences. Les gâchettes adaptatives simulent des sensations réalistes en fonction de l’action dans le jeu, offrant une immersion plus profonde dans le gameplay. La manette peut être rechargée via USB-C ou la station de charge DualSense, pour environ 10 heures d’autonomie. Dotée d’une connectivité Bluetooth 5.1, d’un microphone intégré et d’une compatibilité étendue avec Windows et macOS, elle représente un concentré de technologies pour une expérience de jeu immersive.

Jeux PlayStation 5

Marvel’s Spider-Man : Miles Morales 24,90 €, lancé à 59,99 €

Retrouvez Miles Morales pour une aventure épique dans un New York enneigé de toute beauté. Les graphismes sont sublimés par la définition 4K et le ray tracing, offrant une expérience gaming incomparable.

Dans cette aventure de l’univers Marvel, le jeune Miles Morales s’acclimate à son nouveau foyer tout en suivant les traces de son mentor, Peter Parker, en tant que nouveau Spider-Man. Bientôt, une lutte de pouvoir le forcera à déployer tous ses efforts pour sauver New York. Le jeu offre une immersion saisissante dans un New York enneigé, ultra-réaliste, avec une image en 4K dynamique et HDR. Les reflets sur les bâtiments sont rendus avec précision grâce au ray tracing, avec des ombres et des détails exceptionnels. Un mode performance optionnel, ciblant les 60 fps, offre encore plus de fluidité au titre.

Gran Turismo 7 Edition Standard : 39,90 €, lancé à 79,99 €

Ultra-réaliste, le jeu de simulation de pilotage Gran Turismo 7 plonge les joueurs au cœur de courses automobiles endiablées. L’expérience de conduite est propre à chaque véhicule et prend en considération les conditions météorologiques.

Dans Gran Turismo 7 Édition Standard sur Playstation 5, découvrez une sélection de véhicules légendaires et parcourez des circuits emblématiques. Cette nouvelle itération de la célèbre franchise de course automobile propose plusieurs modes de jeu en ligne, tels que la Campagne GT et l’École de conduite, ainsi que le légendaire mode Arcade. Collectionnez, personnalisez, pilotez et modifiez des centaines de voitures pour créer le garage de vos rêves.

Découvrez dès maintenant quelques-unes des offres les plus attractives du Black Friday 2023 sur les téléviseurs et les vidéoprojecteurs gaming. Son-Vidéo.com vous propose des centaines de promotions exceptionnelles sur les équipements les plus performants du moment. Profitez de ces offres pour vous faire plaisir au meilleur prix, avec en prime la livraison gratuite.