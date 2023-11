Black Friday 2023 : les meilleures offres des platines vinyle

Le Black Friday constitue l’occasion rêvée pour se faire plaisir ou anticiper ses cadeaux de Noël. Cette année encore, Son-Vidéo.com propose des offres exceptionnelles sur les platines vinyle et les préamplis phono. Voici une sélection des meilleurs bons plans du Black Friday 2023.

Rega Planar 1 Carbon MM : 299 €, lancée à 389 €

La platine vinyle Rega Planar 1 est livrée avec une cellule MM Rega Carbon à cantilever en carbone. Ce matériau offre une grande rigidité et permet une réduction efficace des vibrations.

La platine vinyle Rega Planar 1, livrée avec une cellule à aimant mobile Rega Carbon, offre un excellent rapport qualité/prix. Multi récompensée par la presse spécialisée, elle reçoit même une excellente note de 4,5 / 5 sur Son-Vidéo.com. La platine vinyle Rega Planar 1 est idéale pour s’initier à la lecture des disques vinyle.

“Cette Planar 1, qui succède à la déjà remarquable RP1, bénéficie encore d’améliorations évidentes : davantage de densité, de précision, de richesse et même de réalisme. Au point de se demander ce qu’une platine plus coûteuse pourrait bien apporter ! Tout est nouveau : le bras de lecture qui limite toute forme de friction, le moteur à la fois silencieux et stable, le plateau de 23 mm en phénolique. Obtenir une telle évidence musicale à moins de 500 euros relève de l’exploit. Nuances, acuité rythmique et beauté des timbres frisent la perfection, au bénéfice d’une qualité sonore irréprochable et d’un sens musical hors norme.”

Récompensée par le label Diapason d’or

Cambridge Alva ST : 499 €, lancée à 999 €

Grâce à son préampli phono débrayable, la platine vinyle Cambridge Audio Alva ST peut être facilement intégrée dans toute installation hi-fi.

Polyvalente et facile à intégrer dans une installation hi-fi traditionnelle ou sans fil, la platine vinyle Cambridge Audio Alva ST bénéficie de la qualité de fabrication et du savoir-faire qui font la renommée de Cambridge Audio. Son lourd plateau en aluminium garantit une parfaite stabilité aux disques vinyle. De plus, ce modèle intègre un émetteur Bluetooth compatible avec le codec aptX HD qui optimise la transmission du signal sans fil.

“Avec un étage phono intégré et la possibilité de diffuser la musique via Bluetooth, la Cambridge Audio Alva ST offre une grande polyvalence ainsi qu’une lecture fidèle des disques vinyle grâce à la cellule Audio-Technica à la signature sonore riche. C’est une excellente platine vinyle de milieu de gamme.”

Sound+Image

Rega Planar 1 Plus (blanc et noir) : 379 €, lancée à 499 €

Dans sa finition blanc mat et noir mat, la platine vinyle Rega Planar 1 Plus est proposée à 379 € (lancée à 499 €) durant le Black Friday. Pour la version noyer, économisez 100 € (419 € contre 519 € à son lancement).

Équipée d’un préampli phono intégré et d’un bras de lecture en aluminium Rega RB110, la platine vinyle Rega Planar 1 Plus séduit de nombreux passionnés du son analogique. En effet, elle présente l’excellente moyenne de 4,6 / 5 sur Son-Vidéo.com. Les mélomanes saluent sa qualité de finition, sa prise en main facile et son excellente spatialisation sonore.

“Platine élégante (joli noir laqué) et sobre, descente du bras lente et précise, son chaud, belle présence des instruments et des voix, bonne spatialisation.Platine considérée comme « entrée de gamme » chez Rega mais déjà d’un très bon niveau. Je recommande.”

⭐⭐⭐⭐⭐ 5/5

Avis partagé par Yvon95150 le 8 avril 2019

Sony PS-LX310BT : 229 €, lancée à 299 €

Grâce à son émetteur Bluetooth, la platine vinyle Sony PS-LX310BT peut facilement diffuser sans fil la musique sur une enceinte connectée ou un casque Bluetooth par exemple.

À la fois élégante et performante, la platine vinyle Sony PS-LX310BT est un modèle polyvalent qui lit les disques 33 et 45 tours. Elle adopte une conception particulièrement soignée et met en œuvre un plateau en aluminium moulé entraîné par une courroie. Cet ensemble assure une rotation stable et précise pour une lecture claire des microsillons. Pratique, la Sony PS-LX310BT intègre un préampli phono commutable et un émetteur Bluetooth compatible aptX. Ainsi, elle peut diffuser la musique des disques vinyle sur un casque Bluetooth, une enceinte connectée ou une barre de son par exemple.

“La PS-LX310BT est bien plus qu’une excellente entrée en matière dans le monde du vinyle. Pour qui recherche une platine entièrement automatique avec un préampli phono intégré, cette platine est l’un des meilleurs modèles que nous avons eu l’occasion d’écouter.”

5 étoiles What Hi-Fi ?

Rega Planar 2 Rouge Carbon MM : 399 €, lancée à 590 €

Grâce à sa conception soignée et son apparence élégante, la platine vinyle Rega Planar 2 associée à la cellule Rega Carbon offre d’excellentes performances sonores.

Véritable best-seller de la marque, la platine Rega Planar 2 Carbon MM se pare d’un plateau en verre Optiwhite poli de 10 mm d’épaisseur. Elle est également équipée d’un socle léger et très rigide, du bras de lecture Rega RB220 nouvelle génération, d’un palier principal de haute précision et d’un moteur 24V optimisé à faible bruit et faible niveau de vibration. Gage de qualité, elle obtient la note de 4,6 / 5 sur Son-Vidéo.com.

“Très bonne platine audiophile ! Quoi dire de plus… On redécouvre tous ses vinyles, les sons sont plus détaillés, les timbres de voix aussi. Un bon choix pour ma part.”

⭐⭐⭐⭐⭐

Avis partagé par Apoi, le 6 mars 2017

Rega Planar 3 Elys 2 MM : 839 €, lancée à 1 050 €

Modèle à entraînement par courroie, la platine vinyle Rega Planar 3 est livrée avec un capot anti-poussière en acrylique pour une protection sûre et discrète.

Rega est un pionnier dans l’utilisation de socles rigides légers pour la conception des platines vinyle. L’utilisation d’un socle léger constitue le secret du haut niveau de performance atteint par la platine vinyle Rega Planar 3. Cette dernière est livrée avec une cellule à aimant mobile Elys 2 et un bras de lecture Rega RB330. Mélomanes et professionnels du secteur sont unanimes quant à la qualité de ce tourne-disque. En plus de l’excellente moyenne de 4,8 / 5 sur Son-Vidéo.com, elle décroche un Diapason d’Or, 5 étoiles What Hi-Fi? et un award Sound+Image.

“Dès les premières minutes, le son Rega est bel et bien là : doux mélange de sensations entre un très beau naturel et un excellent suivi rythmique. C’est une constante chez ce constructeur qui veut que le pouvoir d’analyse ne s’exprime pas au prix d’une quelconque vulgarité sur l’établissement des timbres. Et ajoutons que le sentiment d’une meilleure transparence sur ce nouveau modèle nous a effleuré l’esprit, même si ce n’est pas ce qui saute aux oreilles immédiatement. En tout cas, cette Planar 3 équipée de la cellule Elys 2 sait faire chanter indubitablement les disques en n’en tirant que de l’émotion, bien plus qu’une analyse froide et analytique que l’on déplore chez certaines autres.”

ON-Mag

Préampli phono Cambridge Audio Solo : 199 €, lancé à 229 €

La conception du préampli phono Cambridge Audio Solo fait appel à des composants de grande qualité, agencés selon une conception audiophile, avec un montage en surface sur le circuit imprimé.

Une fois intercalé entre la platine vinyle et l’ampli, le préamplificateur phono Cambridge Solo offre une qualité de reproduction haute fidélité en assurant un suivi rigoureux de la courbe d’égalisation RIAA et en préservant le signal original de tout bruit ou perturbation parasite jusqu’à l’amplification. Il adopte un châssis en métal destiné à limiter les interférences et amortir toute vibration. Cette électronique est exclusivement dédiée aux platines équipées d’une cellule à aimant mobile. Le modèle Cambridge Audio Duo peut-être associé à une platine avec cellule MM ou MC et est proposé à 299 € durant le Black Friday (contre 349 € à son lancement).

“Utilisé avec une installation composée d’une platine Audio-Technica AT-LP120 avec une cellule AT-VM95ML et un ampli Yamaha R-N803 D ainsi que des enceintes Focal Chorus 726. Ça a grandement amélioré la qualité d’entrée au niveau de l’ampli. Depuis, je redécouvre mes vinyles, avec une qualité sonore grandement améliorée !“

⭐⭐⭐⭐⭐ 5/5

Avis partagé par Tontontony le 13 février 2023

Voici une liste non exhaustive des meilleures offres du Black Friday 2023 concernant les platines vinyle et les préamplis phono. Sur Son-Vidéo.com, profitez dès à présent de plusieurs centaines de promotions exceptionnelles sur les meilleurs équipements du moment. Faites-vous plaisir au meilleur prix et sans coût supplémentaire grâce aux frais de port offerts !

Les meilleures offres Black Friday à découvrir