Black Friday 2023 : les meilleures offres sur les amplis hi-fi et home-cinéma

Le Black Friday 2023 est officiellement lancé, avec des promotions exceptionnelles sur le matériel hi-fi et home-cinéma. Envie de changer votre ampli, de créer votre première chaîne hi-fi ou de réaliser le système home-cinéma de vos rêves ? Le Black Friday est l’occasion unique pour faire les meilleures affaires et acquérir vos équipements au prix le plus bas. Pour faire le bon choix, découvrez les meilleures offres sur les amplis hi-fi et home-cinéma.

Pioneer VSX-935 : 499 €, lancé à 999 €

Avec sa forte puissance de 135 W par canal, l’ampli Pioneer VSX-935 promet des sensations fortes en Dolby Atmos et DTS:X.

Le home-cinéma est également à l’honneur en ce Black Friday 2023, notamment avec l’ampli Pioneer VSX-935 proposé à 499 € pour cet événement. Ce modèle 7.2 ou 5.1.2 canaux prend en charge les pistes DTS:X et Dolby Atmos, ainsi que les formats UHD 8K à 60 i/s et UHD 4K à 120 i/s grâce à ses entrées HDMI 2.1. Les gamers seront comblés par la compatibilité VRR, QFT et ALLM pour une expérience fluide et hautement immersive.

Advance PlayStream A1 HDMI : 449 €, lancé à 890 €

L’ampli stéréo connecté Advance PlayStream A1 HDMI peut accéder aux services de streaming et s’associer à toutes vos sources, dont un téléviseur en HDMI ARC.

Lancé à 890 €, l’ampli connecté Advance PlayStream A1 HDMI est exceptionnellement proposé à 449 € le temps du Black Friday. Ce modèle de 2 x 52 watts en classe AB bénéficie d’un lecteur réseau intégré avec accès aux services de streaming comme Spotify, Deezer, Qobuz, Tidal, ainsi qu’aux webradios et aux titres partagés sur le réseau local en DLNA. Sa connectique analogique et numérique permet d’y associer de nombreuses sources, dont un téléviseur en HDMI ARC.

Cambridge Audio EVO 75 : 1599 €, lancé à 2390 €

L’ampli hi-fi Cambridge EVO 75 associe musicalité, fonctionnalité et esthétique avec ses flancs personnalisables et son grand écran tactile en façade.

Petit frère du Cambridge EVO 150, l’amplificateur hi-fi Cambridge EVO 75 lancé à 2390 € voit exceptionnellement son prix chuter à 1599 €. Cet ampli de 2 x 75 W sous 8 ohms noté 4,5/5 sur Son-Vidéo.com est idéal pour tirer le maximum de toutes vos sources grâce à ses nombreuses entrées, avec des connecteurs USB-A et HDMI ARC. L’écoute sans fil est également assurée en Bluetooth aptX HD, DLNA, Chromecast et AirPlay 2. Enfin, il est possible d’accéder à de nombreux services de musique en ligne comme Qobuz, Tidal ou encore Spotify Connect. Le tout est habillé dans magnifique châssis avec écran tactile en façade et flancs interchangeables (livré avec des flancs en bois ou en noir).

Rega IO : 499 € au lieu de 599 €

Avec son format compact, l’ampli Rega IO s’intègre facilement dans le meuble multimédia du salon ou dans le moindre espace de la maison pour offrir une musicalité digne de modèles bien plus imposants.

Le célèbre petit ampli Rega IO est plus accessible que jamais grâce à son prix réduit à 499 €. Ce modèle compact de 2 x 30 watts sous 8 ohms est idéal pour alimenter une paire d’enceintes bibliothèque ou de petites colonnes. Il a été récompensé à de nombreuses reprises pour sa musicalité, notamment par le magazine Diapason qui lui a discerné un Diapason d’Or :

“L’iO se tire très bien de toutes les embûches et drive sans problème les petites deux voies compactes genre Q Acoustics 3030i comme de plus imposantes colonnes. Il se montre ouvert et lumineux, consistant et très volontaire, qui est son caractère dominant. Sur le piano de Claude Helffer ou les percussions du Berry Hayward Consort, l’iO fait preuve d’un enthousiasme à souligner. Nuancé et fin aussi lorsque le Quatuor Végh interprète Bartok. Bref, il est plein de bonne volonté et en donne beaucoup plus qu’il ne paraît. Un ampli pour débuter que l’on gardera longtemps.”

Diapason

Naim Uniti Star : 3999 € au lieu de 4699 €

D’une grande polyvalence, l’ampli stéréo Naim Uniti Star permet de révéler toute la musicalité de vos sources, musiques dématérialisées et des enceintes associées grâce au savoir-faire unique du fabricant britannique.

Le fabricant britannique Naim propose à l’occasion du Black Friday de nombreuses offres sur ses amplis hi-fi phares, dont le Naim Uniti Star qui est exceptionnellement proposé à 3999 €, contre 4699 € habituellement. Cet ampli connecté de 2 x 70 watts dispose d’un lecteur de CD et de fonctions de streaming audio dernier cri. Ses composants de qualité audiophile s’associent à un transformateur torique surdimensionné pour une écoute sans compromis comme en témoigne le magazine HiFi Choice :

“Trouver des défauts au nouveau Uniti Star relève pratiquement de l’impossible compte tenu de son prix. Le nouvel ampli connecté de Naim est rapide, puissant, et offre une restitution agréablement expressive accompagnée d’une cascade d’émotions. Un appareil extraordinaire qui tire son épingle du jeu en associant tant de fonctions sans le moindre effort, le tout avec un design compact et élégant.”

HiFi Choice

Pioneer VSX-534D : 279 €, lancé à 399 €

Commercialisé à moins de 300 €, l’ampli home-cinéma Pioneer VSX-534D est idéal pour réaliser son premier système de cinéma immersif.

Si vous souhaitez réaliser votre premier système home-cinéma à moindre coût, l’ampli Pioneer VSX-534D est la solution idéale avec son tarif exceptionnellement réduit à 279 €. Il permet d’alimenter un pack d’enceintes 5.2 canaux ou Dolby Atmos 3.2.2, avec des crêtes à plus de 150 watts par canal. Il est compatible avec tous les formats audio multicanaux les plus récents, dont le Dolby Atmos et le DTS:X, ainsi qu’avec les flux vidéo UHD 4K HDR (HDR10, HLG, et Dolby Vision).

Sony TA-AN1000 : 790 €, lancé à 990 €

L’ampli home-cinéma Sony TA-AN1000 est capable de créer une véritable bulle sonore pour immerger l’auditeur au cœur des films, séries et jeux vidéo.

L’excellent ampli home-cinéma Sony TA-AN1000 est désormais proposé à moins de 800 € pour le Black Friday. Ce modèle 7.2 canaux ou 5.2.2 canaux est compatible DTS:X et Dolby Atmos. Il profite d’entrées et de sorties HDMI 2.1 pour s’associer aux sources de dernière génération, dont une PS5 ou une Xbox Series X. L’ambiance des films, séries et jeux vidéo est parfaitement reproduite par cet ampli, comme souligné dans notre test de l’ampli Sony TA-AN1000 ou encore par What Hi-Fi? :

“Le TA-AN1000 est un amplificateur 7.2 8K permettant de profiter d’un son toujours optimisé en fonction de votre pièce pour une incroyable expérience cinématographique, une musique haute définition, une expérience jeux vidéo optimale ainsi qu’un streaming et une intégration intelligente exceptionnels.”

What Hi-Fi?

Voici quelques-unes des meilleures offres du Black Friday 2023 sur les amplis hi-fi et home-cinéma. Avec Son-Vidéo.com, profitez dès maintenant de plusieurs centaines de promotions exceptionnelles sur les meilleurs équipements du moment. Faites-vous plaisir au meilleur prix et sans coût additionnel grâce aux frais de ports offerts.