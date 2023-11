Black Friday 2023 : les meilleures offres sur les barres de son 

Le Black Friday est officiellement lancé, avec des offres et des promotions exceptionnelles sur le matériel hi-fi et home-cinéma. Envie d’une barre de son pour profiter d’un son surround 3D immersif sans encombrer votre salon ? Découvrez les meilleures offres sur les barres de son.

Hisense HS2100 : 99 €, lancée à 199 €

La barre de son Hisense HS2100 remplace avantageusement les haut-parleurs de votre TV en élargissant le champ sonore et en améliorant la perception des dialogues. Son caisson de basses de 120 watts vous plonge au cœur de l’action.

Cette barre de son Hisense HS2100 permet d’améliorer le son de la TV pour moins de 100 €. Ce modèle 2.1 canaux d’une puissance totale de 240 watts RMS est livré avec un caisson de basses sans fil pour apporter de l’impact et de l’énergie aux scènes d’action. L’association au téléviseur s’effectue facilement en HDMI ARC, optique ou mini-jack, tandis que le récepteur Bluetooth facilite l’écoute de la musique.

Samsung HW-Q990C : 990 €, lancée à 1490 €

Grâce à ses enceintes surround sans fil avec haut-parleurs Atmos, son caisson de basses et ses nombreux haut-parleurs, la barre de son Samsung HW-Q990C assure une expérience hautement immersive en Dolby Atmos et DTS:X.

Cet ensemble home-cinéma sans fil Samsung HW-Q990C est un modèle 11.1.4 canaux compatible Dolby Atmos et DTS:X. La barre de son s’associe à une paire d’enceintes surround avec haut-parleurs Atmos et un caisson de basses sans fil pour déployer un champ sonore 3D très immersif dans toute la pièce. Un modèle noté 5/5 par les clients Son-Vidéo.com et que nous avons trouvé bluffant dans notre test : “Le Samsung HW-Q990C est ce qui se fait de mieux à l’heure actuelle en termes de home-cinéma sans fil Dolby Atmos et DTS:X.” François dans le test de la barre de son Samsung HW-Q990C.

« Je suis l’heureux possesseur de la barre de son Samsung HW-C990C – Le son et les effets sont excellents. Je ne regrette pas cet achat.”

Avis client de Jango857 le 21 septembre 2023 ⭐⭐⭐⭐⭐

Sonos ARC : 799 €, lancée à 999 €

Avec ses 11 haut-parleurs, la barre de son Sonos Arc est capable de diffuser le son dans toutes les directions, y compris en hauteur pour reproduire l’ambiance du film dans votre pièce.

Barre de son la plus performante du fabricant américain, la Sonos Arc intègre 11 haut-parleurs couplés à autant d’amplificateurs pour une restitution sonore en Dolby Atmos 5.0.2 canaux. Les nombreux avis clients cumulent une note de 4,8/5 et les récompenses sont nombreuses, avec notamment un Award What Hi-Fi? :

“L’Arc est plus qu’une simple barre de son. C’est également une enceinte sans fil pouvant être contrôlée par un assistant vocal ou une application, offre un accès à la quasi-totalité des services de streaming et peut être associée à d’autres enceintes Sonos pour créer un système de son surround plus complet ou une installation multiroom. Rares sont les appareils proposant tant de fonctions et capable de le faire si bien. Cela ne fait aucun doute, l’Arc est un magnifique élément.”

What Hi-Fi ? 5 étoiles

Sonos Beam (Gen 2) : 439 €, lancée à 549 €

La barre de son Sonos Beam (Gen 2) forme une solution complète pour améliorer le son de la TV, mais également profiter des musiques grâce à sa compatibilité avec les plateformes musicales et le streaming en AirPlay 2.

Plus abordable que la Sonos ARC, la barre de son Sonos Beam (Gen 2) reste très immersive grâce à sa capacité à simuler les pistes Dolby Atmos et DTS:X. En plus des films, séries et jeux vidéo, cette barre de son Sonos peut accéder aux services de streaming, webradios, musiques partagées sur le réseau et se contrôler vocalement.

“La Sonos Beam (Gen 2), qui constitue une amélioration par rapport au modèle précédent, ajoute littéralement une dimension supplémentaire au son, grâce à sa prise en charge intelligente du Dolby Atmos virtuel. Puissante, bien équilibrée et capable d’offrir une expérience cinématographique, cette barre de son sera un excellent complément pour un petit téléviseur ou un téléviseur secondaire.”

Trusted Reviews Recommended

Sony HT-A3000 + SA-SW3 : 599 €, lancée à 999 €

Ici proposée avec son caisson de basses sans fil, la barre de son Sony HT-A3000 offre une reproduction sur 3.1 canaux pour une parfaite perception des dialogues.

La barre de son Sony HT-A3000 est ici associée à son caisson de basses sans fil Sony SA-SW3 de 200 W pour donner vie aux scènes d’action. Cette barre de son bénéficie d’un véritable canal central pour des dialogues clairs et compréhensibles, même lorsque la bande sonore se déchaîne. Compatible AirPlay 2, Spotify Connect et Google Chromecast, la Sony HT-A3000 dispose de nombreuses fonctions connectées afin d’accroître vos possibilités de divertissement au cœur de votre salon.

“Les détails sont mieux rendus que ma Barre de son précédente, de chez Bose. J’ai adjoint les enceintes arrières SA RS3 (qui se conjuguent avec toutes les barres Sony).”

Avis client de Remond le 6 mars 2023 ⭐⭐⭐⭐⭐

Sennheiser Ambeo SoundBar Plus : 999 €, lancée à 1499 €

La barre de son Sennheiser Ambeo Max est l’un des modèles les plus immersifs au monde grâce à sa capacité à simuler parfaitement les enceintes Atmos et surround.

Implantée au coeur de la gamme Ambeo, entre la Sennheiser Ambeo Mini et la Sennheiser Ambeo Max, la barre de son Sennheiser Ambeo SoundBar Plus est un modèle hautement immersif compatible Dolby Atmos et DTS:X. Sa technologie de virtualisation associée à un système de calibrage avec microphone permet de créer un environnement sonore tridimensionnel sur 7.1.4 canaux.

“Plus compacte, plus accessible, mais non moins capable que l’Ambeo Soundbar Max, l’Ambeo Soundbar Plus impressionne par sa faculté à reproduire une scène sonore particulièrement immersive qui brille sur les contenus cinématographiques. La barre n’est pas non plus en reste sur les contenus musicaux, qu’elle reproduit avec justesse, même à fort niveau sonore.”

Les Numériques ⭐⭐⭐⭐⭐

Sony HT-A7000 : 890 €, lancée à 1390 €

Avec sa puissance de 500 watts, une compatibilité Dolby Atmos/DTS:X et ses 7.1.2 canaux, la barre de son Sony HT-A7000 vous plonge efficacement au cœur de l’action.

Cette barre de son haut de gamme Sony HT-A7000 est capable de diffuser un champ sonore sur 7.1.2 canaux en Dolby Atmos et DTS:X. Compatible Spotify Connect, Google Chromecast et AirPlay 2, la Sony HT-A7000 offre de nombreuses fonctions connectées permettant d’accroître les possibilités de divertissement. Notée 4,8/5 par ses utilisateurs sur Son-Vidéo.com, cette barre de son est plébiscitée par son caractère immersif, comme en témoignent les avis :

“Cette barre de son a l’ambition de recréer une enveloppe sonore ATMOS ou DTS:X. Je dois dire qu’elle y arrive plutôt bien et remplit également son office sur les jeux vidéo next gen. L’immersion est bonne et la localisation des canaux virtuels cohérente et réaliste. On entend bien les sons venir des côtés et en hauteur.”

Avis client de JackoRX78 le 26 décembre 2021 ⭐⭐⭐⭐

Voici quelques-unes des meilleures offres du Black Friday 2023 sur les barres de son et home-cinéma sans fil. Avec Son-Vidéo.com, profitez dès maintenant de plusieurs centaines de promotions exceptionnelles sur les meilleurs équipements du moment. Faites-vous plaisir au meilleur prix et sans coût additionnel grâce aux frais de ports offerts.