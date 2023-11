Black Friday 2023 : les meilleures offres sur les caissons de basses 

Le Black Friday est bientôt terminé et il ne reste plus que quelques jours pour profiter d’offres et de promotions exceptionnelles sur le matériel hi-fi et home-cinéma. Envie d’un premier ou nouveau caisson de basses pour améliorer votre écoute musicale ou plonger au cœur des scènes d’action ? Le Black Friday est l’occasion unique pour faire de bonnes affaires et acquérir votre caisson au prix le plus bas. Pour faire le bon choix, découvrez les meilleures offres sur les subwoofers hi-fi et home-cinéma.

Klipsch RP-1400SW : 949 €, lancé à 1699 €

Grâce à son grand haut-parleur de 35 cm de diamètre et une puissance de 500 W RMS, le caisson Klipsch RP-1400SW assure des sensations fortes dans tout intérieur.

Ce puissant caisson de basses Klipsch RP-1400SW est un modèle bass-reflex équipé d’un grand haut-parleur de 35 cm de diamètre associé à une amplification de 500 W RMS et 1000 W en crête. Sa membrane Cerametallic exclusive à la marque maximise la dynamique et limite la distorsion. Capable de descendre efficacement jusqu’à une fréquence impressionnante de 16 Hz, ce caisson Klipsch assure des sensations fortes sur les films, séries et jeux vidéo.

“Impressionnant : le mot clé pour ce caisson Klipsch, aussi bien en puissance sonore, qu’en taille. Un son très immersif, qui fait tout son charme tant par la profondeur des basses que son dynamisme. “

⭐⭐⭐⭐⭐

Avis partagé par $CDK$ le 1 novembre 2023

Elipson Prestige Subwoofer 12.1 : 449 €, lancé à 699 €

Capable d’offrir des basses précises et naturelles jusqu’à 25 Hz, le caisson Elipson Prestige Subwoofer 12.1 se montre aussi bien adapté à un usage hi-fi que home-cinéma.

Le caisson de basses Elipson Prestige Subwoofer 12.1 est un modèle à charge bass-reflex équipé d’un grand haut-parleur de 30 cm de diamètre associé à une amplification de 300 W RMS. Sa membrane particulièrement rigide permet un contrôle optimal pour offrir des basses à la fois puissantes et d’une grande précision jusqu’à 25 Hz. Son très grand respect des différentes harmoniques et sa dynamique le destinent aussi bien à un usage hi-fi que home-cinéma.

Dynaudio Sub 3 : 899 €, lancé à 1499 €

Grâce à sa charge close, le caisson Dynaudio Sub 3 assure une parfaite reproduction des harmoniques pour sublimer l’écoute musicale.

Ce caisson haut de gamme Dynaudio Sub 3 embarque un haut-parleur de 23 cm de diamètre alimenté par un puissant amplificateur de 300 watts RMS. Il peut descendre jusqu’à 22 Hz pour accompagner une paire d’enceintes hi-fi ou apporter autorité et punch aux bandes sons multicanales des films. Sa charge close assure une parfaite réponse transitoire, avec une distorsion minime. L’absence d’évent facilite également le placement de ce caisson, en réduisant l’espacement nécessaire avec le mur.

“Produit extrêmement bien fini, efficace et sobre !”

⭐⭐⭐⭐⭐

Avis partagé par Marc

Sonos Sub Mini : 399 €, lancé à 499 €

Le caisson de basses Sonos Sub Mini forme un compagnon essentiel d’une barre de son ou d’une enceinte connectée Sonos pour profiter de basses puissantes et réalistes.

Ce caisson de basses Sonos Sub Mini est un modèle sans fil spécifiquement conçu pour fonctionner avec les barres de son et enceintes multiroom Sonos. Ses deux haut-parleurs orientés vers l’intérieur permettent d’obtenir des basses puissantes et profondes jusqu’à 25 Hz. Grâce au système de calibrage TruePlay, ainsi qu’à l’application de contrôle, le caisson Sonos Sub Mini assure une reproduction optimale du grave dans toute pièce, grande ou petite. De plus, sa communication sans fil permet de le placer librement dans votre intérieur. Autant d’avantages qui lui permettent d’obtenir de nombreuses récompenses de la presse spécialisée et une note de 5/5 sur Son-Vidéo.com

“Nous savions que le Sonos Sub Mini allait améliorer notre installation, mais nous ignorions jusqu’à quel point. Nous avons été très heureux de constater qu’il apporte beaucoup de choses. Mais son atout majeur est de ne pas être trop envahissant ; il s’agit de basses vivantes, mais pas si puissantes au point que l’on entend plus que ça.”

Stuff 5 étoiles

Q Acoustics 3060S : 319 €, lancé à 479 €

Avec son format très mince, le caisson de basses Q Acoustics 3060S assure une intégration visuellement très discrète dans tous les intérieurs.

Conçu pour être le moins encombrant possible, ce caisson de basses Q Acoustics 3060S adopte un format ultra mince permettant de le glisser le long du canapé ou d’un meuble. De charge close, il peut se placer directement contre un mur, sans incidence sur la bonne reproduction des basses. Son haut-parleur de 20 cm de diamètre s’associe à un amplificateur de 150 W pour des basses généreuses jusqu’à 35 Hz. Ces nombreux atouts lui permettent d’obtenir la note de 4,4/5 par ses utilisateurs sur Son-Vidéo.com.

“Installé chez moi depuis un mois environ, dans le pack 5.1 et associé à un ampli Yamaha MusicCast HTR-4071. Facile à intégrer de par sa taille relativement réduite, il complète le reste du système sur la partie la plus grave, et remplit bien ce rôle, en ajoutant une dimension physique au son, lorsqu’on monte un peu le volume.”

⭐⭐⭐⭐⭐

Avis partagé par ArnaudL

Voici quelques-unes des meilleures offres du Black Friday 2023 sur les caissons de basses hi-fi et home-cinéma. Avec Son-Vidéo.com, profitez de plusieurs centaines de promotions exceptionnelles sur les meilleurs équipements du moment. Faites-vous plaisir au meilleur prix et sans coût additionnel grâce aux frais de ports offerts.