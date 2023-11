Black Friday 2023 : les meilleures offres enceintes bibliothèque et colonne

Le Black Friday est officiellement lancé, avec des offres et des promotions exceptionnelles sur le matériel hi-fi et home-cinéma. Envie de changer vos enceintes, d’étendre votre système home-cinéma ou d’optimiser musicalité de votre ampli ? Le Black Friday est l’occasion unique pour faire les meilleures affaires et acquérir vos enceintes au prix le plus bas. Pour faire le bon choix, découvrez les meilleures offres sur les enceintes bibliothèque et enceintes colonne.

Elipson Prestige Facet 8B 80e Anniversaire : 630 €, lancées à 799 €

Version optimisée du best-seller Elipson Prestige Facet 8B, l’enceinte Elipson Prestige Facet 8B 80e Anniversaire apporte un filtrage optimisé avec des composants audiophiles pour une reproduction transparente et détaillée.

Conçue pour célébrer les 80 ans de la marque française de haute-fidélité Elipson, cette paire d’enceintes Elipson Prestige Facet 8B 80e Anniversaire a reçu de nombreuses récompenses par la presse spécialisée, dont un Diapason d’Or :

Un sens musical évident, la rapidité faisant ici bon ménage avec une certaine douceur, presque satinée mais non rédhibitoire. L’image stéréo est d’une très grande précision : les timbales au fond de l’orchestre se localisent parfaitement. Timbres de qualité et dynamique d’une réelle expressivité.” Ces enceintes de 85 W RMS bénéficient d’un haut-parleur médium/grave de 17 cm associé à un tweeter de 25 mm pour une réponse en fréquence de 47 Hz à 25 kHz. Diapason

Davis Acoustics Ariane 7 : 599 €, lancées à 999 €

Dynamique et naturelle, l’enciente colonne Davis Acoustics Ariane 7 se montre aussi bien adaptée à un usage hi-fi que home-cinéma.

Lancée à 999 €, la paire d’enceintes colonne Davis Acoustics Ariane 7 est exceptionnellement proposée à 599 € pour le Black Friday. Ce modèle trois voies à charge bass-reflex offre des basses profondes et puissantes grâce à ses deux haut-parleurs de grave de 16,5 cm de diamètre. Le médium de même diamètre en fibre de verre fait preuve d’une grande richesse, tandis que le tweeter assure une écoute fluide et chaleureuse. Cette paire d’enceintes se montre aussi bien adaptée à un usage hi-fi que home-cinéma.

Davis Acoustics Courbet N°3 : 1390 €, lancées à 1890 €

Avec son haut-parleur à membrane kevlar, l’enceinte bibliothèque Davis Acoustics Courbet N°3 fait preuve d’une très grande richesse dans le médium.

Le fabricant tricolore permet également d’acquérir son enceinte Davis Acoustics Courbet N°3 à prix avantageux le temps du Black Friday. Ce modèle 2 voies utilise un haut-parleur médium/grave de 13 cm à membrane Kevlar conçu à Troyes dans les ateliers de la marque. Son tweeter de 28 mm assure une diffusion étendue pour une perception optimale de la musique. Cette conception assure un parfait respect des timbres et une musicalité exemplaire, comme souligné dans le test des Davis Acoustics Courbet N°3.

Q Acoustics Concept 30 : 699 €, lancées à 1199 €

Grâce à son coffret renforcé, l’enceinte bibliothèque Q Acoustics Concept 30 offre une écoute naturelle, transparente et sans coloration.

Cette petite paire d’enceintes bibliothèque Q Acoustics Concept 30 de 100 watts bénéficie de multiples solutions techniques exclusives, dont un tweeter découplé mécaniquement du châssis pour limiter la distorsion et maximiser la précision de la restitution. Le coffret est conçu à partir d’une structure en sandwich double couche avec entretoises P2P (Point to Point) pour éliminer les vibrations et éviter toute coloration. Des procédés qui permettent à cette enceinte de s’imposer comme l’une des meilleures de sa catégorie, comme en témoigne le test de HiFi Choice :

La Concept 30 est magnifiquement exempte de défauts. Elle n’exige pas beaucoup de votre équipement et ne se soucie guère de l’endroit où vous la placez. C’est une enceinte exceptionnelle qui ne fait aucun faux pas. HiFi Choice Editor Choice

Q Acoustics Concept 50 : 1990 €, lancées à 2599 €

L’enceinte colonne Q Acoustics Concept 50 offre une musicalité transcendante, avec un médium riche, ainsi qu’une scène sonore extrêmement vaste.

Cette sublime enceinte colonne Q Acoustics Concept 50 de 150 watts utilise deux haut-parleurs médium/grave de 125 mm couplés à un tweeter découplé. Esthétiquement très réussie et aussi à l’aise en hi-fi qu’en home-cinéma, cette enceinte assure une reproduction naturelle, dynamique et transparente, comme nous le témoignons dans le test de la Q Acoustics Concept 50 :

les technologies mises en œuvre concourent à offrir une expérience musicale extrêmement réaliste et vivante. Précises et détaillées, sans être trop analytiques, elles se montrent rigoureuses sans être ennuyeuses. Test Q Acoustic Concept 50 – Blog Son-Vidéo.com

Elipson Heritage XLS 11 : 1350 €, lancées à 1690 €

L’enceinte Elipson Heritage XLS 11 assure une reproduction chaleureuse, riche et très bien équilibrée pour sublimer tout genre musical sans avoir recours à un caisson de basses.

Le charme du vintage est plus accessible que jamais avec les enceintes Elipson Heritage XLS 11 qui voient leur tarif réduit de 20 % pour ce Black Friday 2023. Implantée au cœur de la gamme XLS, entre les Elipson XLS 7 et les Elipson XLS 15, cette enceinte trois voies intègre un grand haut-parleur de grave de 21 cm pour des basses puissantes et généreuses. Sa conception acoustique sophistiquée confèrent à ces enceintes la note de 5/5 sur Son-Vidéo.com, avec des avis très élogieux :

Ces enceintes ont fait passer mon écoute dans une dimension supérieure. Je souhaitais des enceintes qui n’ont pas besoin de subwoofer et qui se suffisent à elle-même. Après plusieurs dizaines d’heures d’écoutes, c’est nickel ! Les basses sont présentes sans en faire trop mais donnent du répondant même quand ça descend bien bas, les médiums et les aigus sont clairs et viennent caresser les oreilles. Et certains détails font leur apparition, des choses que je n’avais pas remarquées auparavant dans certains disques et c’est magique ! Avis client de Sebusan le 7 mars 2023

⭐⭐⭐⭐⭐ 5/5

B&W 702 S3 : 4990 €, lancées à 6490 €

Grâce à ses trois haut-parleurs de grave à membrane Aerofoil, l’enceinte B&W 702 S3 assure une restitution puissante et dynamique des basses.

Cette prestigieuse enceinte colonne B&W 702 S3 de 300 W RMS coiffe la gamme B&W 700 Series. Elle met en œuvre certaines des meilleures technologies de la marque, dont des haut-parleurs Continuum ainsi qu’un tweeter à dôme carbone découplé pour une réponse en fréquence équilibrée de 28 Hz à 33 kHz.

Les avancées technologiques de cette dernière version S3 de la très réputée Bowers & Wilkins 702 font entrer ce modèle dans une nouvelle ligue, où il offre des performances presque aussi remarquables que la série 800 Diamond de la marque à un prix bien plus abordable. Stereonet Applause Award

Kllipsch RP-8000F : 799 €, lancée à 1090 €

Les enceintes Klipsch Reference Premiere RP-8000F dévoilent leurs magnifiques membranes en céramique combinée à une fine couche de cuivre pulvérisé.

Cette enceinte colonne iconique Klipsch Reference Premiere RP-8000F exploite deux grands haut-parleurs Cerametallic de 20 cm de diamètre pour offrir des basses puissantes et profondes. Son tweeter à dôme titane de 25 mm de diamètre est placé dans un pavillon acoustique pour étendre la diffusion et assurer une parfaite perception de chaque détail. Capable d’offrir des sensations fortes même avec un ampli de puissance moyenne grâce à sa sensibilité élevée, cette enceinte Klipsch convient aussi bien à un usage hi-fi que home-cinéma.

Une qualité de son irréprochable. Je redécouvre les bandes sonores de mes films préférés. Un bonheur ! Avis partagé par Toto83 le 20 janvier 2023

⭐⭐⭐⭐⭐ 5/5

Focal Theva : -15 % sur toute la gamme

Composée d’enceintes colonne, bibliothèque, surround, ainsi que d’une centrale, la gamme Focal Theva convient aussi bien pour un usage hi-fi que home-cinéma grâce à son caractère dynamique et naturel.

Profitez de 15 % de réduction lors de ce Black Friday sur l’intégralité de la récente gamme d’enceintes Focal Theva. Conçues et fabriquées en France, ces enceintes offrent un accès privilégié à l’univers Focal. Elles se caractérisent par une écoute généreuse, puissante et équilibrée grâce à des haut-parleurs à membrane Slatefiber. Composée de polymère thermoplastique et de fibres de carbone recyclé, cette membrane assure amortissement, rigidité et légèreté. Le tweeter est un modèle TNF à dôme inversé en aluminium-magnésium. Cette gamme Focal Theva convient aussi bien à un usage hi-fi que home-cinéma. Elle se compose des enceintes suivantes :

Voici quelques-unes des meilleures offres du Black Friday 2023 sur les enceintes hi-fi et home-cinéma. Avec Son-Vidéo.com, profitez dès maintenant de plusieurs centaines de promotions exceptionnelles sur les meilleurs équipements du moment. Faites-vous plaisir au meilleur prix et sans coût additionnel grâce aux frais de ports offerts.