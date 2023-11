Black Friday 2023 : les meilleures offres sur les enceintes connectées

Le Black Friday constitue l’occasion rêvée pour se faire plaisir ou anticiper ses cadeaux de Noël. Cette année encore, Son-Vidéo.com propose des offres exceptionnelles sur les enceintes connectées et les enceintes Bluetooth portables. Voici une sélection des meilleures offres du Black Friday.

Elipson W35+ : 449 €, lancée à 899 €

Avec ses quatre haut-parleurs et sa forme sphérique, l’enceinte connectée Elipson W35+ offre une diffusion étendue pour une meilleure perception de la musique dans toute la pièce.

Modèle WiFi et Bluetooth, l’enceinte connectée Elipson W35+ a déjà séduit de nombreux audiophiles. Notée 4,4 / 5 sur Son-Vidéo.com, les passionnés saluent son design tout en rondeur et sa diffusion sonore claire et détaillée. Puissante, musicale et très facile à utiliser, cette enceinte connectée constitue une solution polyvalente pour pleinement profiter de toutes vos musiques physiques et dématérialisées. Lancée à 899 €, l’Elipson W35+ est proposée à 449 € seulement pendant le Black Friday !

“Voici 3 semaines que j’ai reçu la bête et je suis vraiment ravi du rendu sonore, les aigus-basses-médiums procurent un son riche et puissant qui me font redécouvrir ce qu’est vraiment le Son”.

⭐⭐⭐⭐⭐ 5/5

Avis de Fred BA, le 29 janvier 2020

Sonos Roam SL : 129 €, lancée à 179 €

Grâce à son format compact et à sa certification IP67, l’enceinte Bluetooth et WiFi Sonos Roam SL peut être emportée partout avec soi très facilement, sans craindre l’eau ni la poussière.

L’enceinte Bluetooth portable Sonos Roam SL est le modèle le plus compact du fabricant américain. Ultra-polyvalente, elle fait l’unanimité auprès des utilisateurs sur Son-Vidéo.com où elle remporte la note de 4,4 / 5. L’enceinte Sonos Roam SL se dote d’une batterie rechargeable offrant jusqu’à 10 heures d’autonomie. Pour diffuser facilement la musique lors d’une utilisation nomade, elle intègre un contrôleur Bluetooth. À la maison, elle peut rejoindre le réseau local via Wi-Fi et être intégrée dans un système multiroom Sonos ou AirPlay 2. Ce véritable best-seller est proposé à 129 € (lancée à 179 €) durant le Black Friday.

“À la recherche d’une bonne enceinte nomade stéréo depuis des années, je ne trouve RIEN. J’ai fini par tenter l’achat de 2 Sonos Roam SL et fait le couplage stéréo. Et là OK, vu la taille, le son est incroyable et même les basses. Habitué aux installations hi-fi de puissance en kW, ces petites enceintes m’impressionnent.”

⭐⭐⭐⭐⭐ 5/5

Avis de JMMaupin, le 21 août 2022

Marshall Stanmore 2 BT : 269 €, lancée à 349 €

Reprenant les lignes des fameux amplis guitares de la marque américaine, l’enceinte connectée Marshall Stanmore 2 BT offre une excellente qualité sonore et s’adapte à tous les espaces.

En plus de son récepteur Bluetooth compatible aptX, cette enceinte connectée intègre une entrée mini-jack 3,5 mm et une entrée RCA stéréo. On peut donc la relier à un téléviseur ou un lecteur réseau. Elle se pare également de l’inimitable look vintage propre au fabricant britannique. À l’occasion du Black Friday, Son-Vidéo.com propose une remise de 80 € sur la Marshall Stanmore 2 BT (269 € contre 349 € à son lancement). Pour les utilisateurs de Son-Vidéo.com, essayer l’enceinte connectée Marshall Stanmore 2 BT c’est l’adopter ! En effet, elle récolte la note maximale de 5 / 5, un véritable plébiscite. Dans la plus pure tradition des équipements développés par Marshall, la Stanmore 2 BT se montre généreuse dans les basses.

“C’est simple, on se croirait dans une salle de concert au premier rang, enceinte vivante !”

⭐⭐⭐⭐⭐ 5/5

Avis de Freddy Marcellin, le 22 juin 2021

Naim mu-so 2 Aluminium : 999 €, lancée à 1499 €

Élégante et puissante, l’enceinte connectée Naim mu-so 2 Aluminium peut également être raccordée à un téléviseur grâce à son port HDMI ARC, son entrée optique ou son entrée mini-jack.

L’enceinte connectée Naim mu-so 2 est un modèle haute-fidélité équipé de haut-parleurs Focal. Cette deuxième génération a reçu de nombreuses récompenses de la presse internationale, à l’image de What Hi-Fi? (5 étoiles) ou le prestigieux Diapason d’Or. Cette enceinte connectée au design unique intègre un système d’amplification de 450 watts qui alimente ses 6 haut-parleurs développés en partenariat avec Focal.

Elle dispose des protocoles Chromecast et AirPlay 2 qui permettent de diffuser de la musique sans fil et d’intégrer un système multiroom. Son design unique et sa finition en aluminium lui confèrent un aspect luxueux et facilitent son intégration dans un salon. De plus, sa connectique étendue (HDMI ARC, optique, mini-jack) autorise son raccordement au téléviseur. N’attendez plus, pendant le Black Friday, l’enceinte connectée Naim mu-so 2 passe de 1499 € à 999 € !

Audio Pro Addon T3+ (blanc) : 159 €, lancée à 229 €

L’enceinte Bluetooth portable Audio Pro Addon T3+ assure une restitution claire et détaillée grâce à l’intégration de trois haut-parleurs et d’une triple amplification numérique.

L’enceinte Bluetooth portable Audio Pro Addon T3+ intègre deux tweeters à dôme tissu de 20 mm et un haut-parleur médium/grave de 90 mm de diamètre. Cet ensemble est alimenté par une amplification de 25 watts. Très élégante avec sa poignée en cuir, elle peut facilement être transportée d’une pièce à l’autre de la maison. De plus, sa large autonomie de 30 heures la rend très pratique pour diffuser de la musique en terrasse par exemple. Jusqu’au 27 novembre, cette enceinte Bluetooth portable est proposée à 159 €, soit 70 € de moins que son prix de lancement (229 €). Notez que la version grise est proposée à 159 € (lancement à 199 €), tout comme la version noire (contre 200 € lors de son lancement).

“Cette enceinte c’est la classe à Dallas à faible, mi et 3/4 de volume. J’ai du matos à 5000€ en hifi, je sais comment doit sonner du matos audiophile. Cette T3 restitue tous les timbres avec une précision de fou. C’est rare pour ce type de produit.”

⭐⭐⭐⭐⭐ 5/5

Avis de Micha57, le 29 août 2021

Sony SRS-XP500 : 299 €, lancée à 379 €

Idéale pour les grandes fêtes, l’enceinte de soirée Sony SRS-XP500 dispose d’une entrée micro et d’une entrée guitare pour animer les différents moments de la soirée.

L’enceinte de soirée Sony SRS-XP500 est un modèle destiné à un usage festif. Dotée d’une large autonomie de 20 heures, elle diffuse votre musique avec puissance. Ses jeux de lumières intégrés permettent de renforcer l’ambiance festive : un véritable must have pour le nouvel an ! De plus, étanche à l’eau et la poussière, l’enceinte de soirée Sony SRS-XP500 se montre parfaitement robuste. Très polyvalente, elle est équipée d’un contrôleur Bluetooth compatible LDAC qui optimise la transmission du signal et autorise une diffusion en Hi-Res Audio. Enfin, sa riche connectique permet d’y raccorder un microphone et une guitare électrique via les deux ports jack 6,35 mm. Une entrée analogique mini-jack 3,5 mm et deux ports USB-A sont également de la partie. Durant la période du Black Friday, l’enceinte Bluetooth Sony SRS-XP500 est exceptionnellement proposée à 299 € (lancée à 379 €).

Voici une liste non exhaustive des meilleures offres du Black Friday 2023 concernant les enceintes connectées et les enceintes Bluetooth portables. Sur Son-Vidéo.com, profitez dès à présent de plusieurs centaines de promotions exceptionnelles sur les meilleurs équipements du moment. Faites-vous plaisir au meilleur prix et sans coût supplémentaire grâce aux frais de ports offerts !

