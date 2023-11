Black Friday 2023 : les meilleures offres sur les téléviseurs et vidéoprojecteurs gaming

C’est le Black Friday 2023, découvrez notre sélection des meilleures affaires sur les téléviseurs et vidéoprojecteurs destinés au gaming. Envie de changer d’écran ou de passer à la vidéoprojection ? C’est l’occasion avec ces offres qui vont vous permettre de profiter au mieux de votre console Xbox Series X ou PlayStation 5.

Hisense 75E7KQ Pro (75” / 190 cm) : 990 €, lancé à 1 390 €

Doté de deux ports HDMI 2.1 compatibles 4K jusqu’à 144 Hz, le téléviseur Hisense 75E7KQ Pro convient parfaitement pour une utilisation avec une PlayStation 5 et une Xbox Series S|X.

Le téléviseur Hisense 75E7KQ Pro offre une définition UHD 4K conçue pour assurer une expérience cinématographique et gaming optimale. Il est équipé de ports HDMI 2.1 prenant en charge les jeux vidéo en 4K jusqu’à 144 Hz, et intègre la technologie FreeSync Premium qui synchronise la fréquence de rafraîchissement avec celle du GPU de la console ou de la carte graphique. Ce téléviseur Hisense 75E7KQ Pro est doté d’une dalle LCD QLED avec rétroéclairage Direct LED de 190 cm de diagonale, compatible HDR10+ et Dolby Vision pour des images lumineuses et un contraste optimal.

Samsung TQ55QN85C (55” / 139 cm) : 989 €, lancé à 1 790 €

La définition UHD 4K HDR du téléviseur Samsung TQ55QN85C permet d’offrir une qualité d’image optimale aussi bien pour les jeux vidéo à 120 fps que pour les sessions home-cinéma.

Le téléviseur Samsung TQ55QN85C propose une qualité d’image exceptionnelle grâce à sa dalle Neo QLED 4K de 138 cm de diagonale et à son traitement vidéo avancé basé sur l’intelligence artificielle. Il est équipé de dizaines de milliers de mini LED pour un rétroéclairage optimal, offrant ainsi un contraste et une luminosité exceptionnels. De plus, il prend en charge les contenus vidéo HDR10+ pour des couleurs riches et nuancées. Ce téléviseur dispose d’une connectivité étendue avec quatre ports HDMI 2.1, deux ports USB, ainsi que des options de connexion Wi-Fi et Bluetooth, permettant d’accéder à diverses sources et services de streaming en ligne. Il est également compatible avec les assistants vocaux tels que Bixby, Google Assistant, Alexa et AirPlay 2, offrant ainsi une expérience utilisateur pratique et connectée. Enfin, il prend en charge la technologie VRR (FreeSync Premium Pro) pour le gaming ainsi que la définition 4K à 120 Hz, ce qui en fait un excellent choix pour les jeux vidéo sur consoles (PlayStation 5 et Xbox Series X|S) et les PC gaming.

Panasonic TX-55MZ1500E (55” / 139 cm) : 1 690 €, lancé à 2 490 €

Le Panasonic TX-55MZ1500E est spécialement conçu pour offrir une expérience de jeu optimale. Il est compatible avec une définition 4K à 120 Hz, mais il prend également en charge le Variable Refresh Rate (VRR), y compris les technologies AMD FreeSync Premium et G-Sync Compatible.

Le Panasonic TX-55MZ1500E est un téléviseur UHD 4K équipé d’une dalle OLED de 139 cm de diagonale, soigneusement calibrée par des experts du cinéma. Cette TV offre des couleurs incroyablement réalistes et un contraste infini grâce à ses pixels auto-luminescents. De plus, elle prend en charge les contenus HDR10+ et Dolby Vision, avec des fonctionnalités supplémentaires telles que HDR10+ Adaptive et Dolby Vision IQ pour ajuster dynamiquement l’affichage des images HDR en fonction de la luminosité ambiante. Le Panasonic TX-55MZ1500E est doté de deux ports HDMI 2.1 compatibles avec la 4K à 120 Hz, et il prend en charge des technologies gaming telles que ALLM (Auto Low Latency Mode), VRR (Variable Refresh Rate), G-Sync et AMD FreeSync Premium. Associées au Game Mode Extreme, ces caractéristiques assurent une réactivité et une fluidité optimales avec les consoles de jeux vidéo et les cartes graphiques de nouvelle génération.

“Panasonic démontre une fois de plus qu’il n’y a rien d’ennuyeux à être sage dans le domaine des téléviseurs, surtout lorsque le résultat est une qualité d’image aussi réaliste et convaincante que celle-ci. Le MZ1500 est un candidat sérieux au titre de meilleur téléviseur OLED de 2023.”

T3

LG 86QNED91QE (86” / 217 cm) : 1 890 €, lancé à 2 490 €

Avec sa prise en charge de la définition UHD 4K à 120 Hz, le téléviseur LG 86QNED91QE convient parfaitement pour le gaming. Ses ports HDMI 2.1 permettent d’y connecter une PlayStation 5 ou une Xbox Series S|X.

Le LG 86QNED91QE est un impressionnant téléviseur équipé d’une immense dalle LCD QNED UHD 4K de 86″ (217 cm) de diagonale. Grâce à sa compatibilité avec le HDR10 et le Dolby Vision IQ, ainsi qu’à la technologie NanoCell Display, ce téléviseur améliore la richesse et la précision des couleurs. Il est également doté d’un rétroéclairage MiniLED, qui augmente la luminosité et le contraste des images. Il prend en charge les images 4K à 120 Hz pour le gaming sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X, avec deux ports HDMI 2.1 compatibles VRR (Variable Refresh Rate), AMD FreeSync et ALLM (Auto Low Latency Mode). Cette Smart TV LG intègre le système d’exploitation webOS 22, réputé pour sa convivialité et son intuitivité. Grâce à sa connectivité au réseau local et à Internet, il offre un accès facile aux services de streaming les plus populaires, tels que Netflix, Disney+, Apple TV+ et Prime Video.

Sony XR-75X95L (75” / 189 cm) : 2 790 €, lancé à 3 690 €

Certifié “Perfect for PlayStation 5”, le téléviseur Sony XR-75X95L possède des fonctions exclusives pour une expérience de jeu unique. Le menu jeu dédié permet d’ajuster la fluidité des mouvements et l’égalisation du noir.

Le téléviseur Sony XR-75X95L est équipé d’une dalle UHD 4K Triluminos Pro avec rétroéclairage Mini LED, offrant des images d’une grande luminosité et d’un contraste exceptionnel. Il garantit une expérience immersive pour les films, les jeux vidéo et les contenus numériques, en offrant une grande richesse de détails et de nuances grâce à sa compatibilité avec les formats HDR 10, HLG et Dolby Vision. De plus, sa section audio offre une spatialisation sonore qui suit l’action à l’écran, renforçant l’immersion. L’interface conviviale et intuitive de Google TV, ainsi que la connectivité Wi-Fi, facilitent l’utilisation quotidienne de ce téléviseur. Grâce à sa connectique étendue, il est prêt à accueillir une variété de sources audio-vidéo, notamment les lecteurs Blu-ray UHD 4K, les lecteurs réseau AV et les consoles de jeux en 4K à 120 Hz, comme la PlayStation 5 et la Xbox Series S|X.

“Résolution des détails, netteté, précision des couleurs, nuances, upscaling, tone mapping, mouvement – le Sony X95L se montre à la hauteur. Mais l’un des points sur lesquels il convient d’insister est la performance en matière d’angles de vision. La technologie X-Wide Angle fait un travail remarquable. Le contraste et la saturation des couleurs ne sont que très peu altérés lorsque l’on se décale sur le côté. C’est impressionnant. Ce téléviseur est tellement bien. Comme nous l’avons déjà dit, c’est le meilleur téléviseur LCD que nous ayons jamais testé. Selon nous, il s’agit d’une réussite exceptionnelle et nous sommes enclins à lui attribuer la note parfaite de 10 sur 10.”

Digital Trends

TCL 85MQLED98 (85C955) (85” / 216 cm) : 2 990 €, lancé à 3 990 €

Le téléviseur TCL 85MQLED98 (85C955) propose des fonctionnalités ALLM (Auto Low Latency Mode) et VRR (Variable Refresh Rate) pour garantir une expérience de jeu fluide, sans déchirure ni saccade jusqu’en 4K 144 Hz. Il est parfaitement compatible avec les consoles de jeux PlayStation 5 et Xbox Series S|X, ainsi que les PC gamer équipés de cartes graphiques de dernière génération.

Avec le TCL 85MQLED98 (85C955), TCL présente un téléviseur UHD 4K de haute qualité qui convient aux amateurs de home-cinéma, aux passionnés de sport, aux joueurs et aux adeptes du streaming qui souhaitent profiter de contenus sur grand écran. La technologie QLED garantit une qualité d’image exceptionnelle avec des couleurs vives et réalistes. Sa luminosité et son contraste élevés assurent une représentation réaliste des contenus en HDR, notamment en Dolby Vision et HDR10+. Les joueurs seront comblés par les ports HDMI 2.1 qui prennent en charge les jeux en 4K à 120 Hz, voire 144 Hz, ce qui est idéal pour les consoles de jeu et les PC. L’interface Google TV intègre Google Assistant et Chromecast, tandis que la prise en charge de nombreuses applications de streaming et le catalogue d’applications étendu offrent une expérience de divertissement complète. Enfin, le design élégant et la finition en métal brossé permettent au téléviseur TCL 85MQLED98 (85C955) de s’intégrer harmonieusement dans n’importe quel espace de vie.

Optoma UHD55 : 1 290 €, lancé à 1 599 €

L’input lag du vidéoprojecteur Optoma UHD55 est inférieur à 5 ms. Il propose deux entrées HDMI 2.0 pour connecter les consoles de jeux nouvelle génération.

Le vidéoprojecteur 4K Ultra HD Optoma UHD55 est un modèle polyvalent conçu pour les sessions de jeux vidéo et les séances de home-cinéma. Il est équipé d’un objectif avec un zoom optique 1,3x et un réglage vertical du lens shift. Il utilise une puce DLP Texas Instruments pour afficher des images dans une définition de 3840×2160 pixels. Ce vidéoprojecteur est compatible avec les formats HDR10 et HLG, offrant une large gamme de couleurs et une luminosité élevée de 3 600 lumens, ce qui le rend adapté à la projection d’images de grande taille même en pleine journée. De plus, il affiche un faible input lag de seulement 4,4 ms, ce qui en fait un choix idéal pour les jeux vidéo où la réactivité est essentielle.

“Je suis passer de mon BenQ W2700 et bien c’est le jour et la nuit avec le optoma uhd55, Il présente de belles qualités dans les domaines suivants : netteté, dynamique, fluidité, colorimétrie, gestion HDR. Même son contraste est bon il projete sur mon lumene embassy 300c motorisé c sublime aucun beug comme le BenQ w2700 images scindé, saut d’image…rien de tout cela.le mode gaming est génial c super fluide ! Bien penser à baisser la netteté a 4/5.il est joliment équilibrée, à l’aise aussi bien en home cinéma qu’en gaming activer le mode Enhanced Gaming et 16,9 ms de retard !!! En vidéoprojection c’est superbe

Le menu est très intuitif le même que sur le optoma cinémax p2. Les applications par contre il faut passer par une box celle intégrées sont pas terrible”

⭐⭐⭐⭐⭐

Joelegeek76 sur Son-Vidéo.com

Hisense PL1 : 1 790 €, lancé à 2 790 €

Capable de produire une image UHD 4K à 60 Hz, le vidéoprojecteur Hisense PL1 dispose d’un mode jeu afin de réduire la latence.

Le vidéoprojecteur ultra-courte focale Hisense PL1 peut projeter une image UHD 4K HDR de 2 m à 3 m de diagonale. Le Hisense PL1 est idéal pour remplacer la TV du salon ou de la chambre et projeter sur un mur blanc ou bien sur un écran de projection. Il adopte la technologie DLP combinée à une lampe laser X-Fusion. Il couvre ainsi un large espace colorimétrique, projetant une image aux couleurs riches et naturelles. Le Hisense PL1 est par ailleurs compatible HDR, avec la prise en charge du HDR10 et du Dolby Vision, et propose même le mode Filmmaker pour projeter une image fidèle aux intentions du réalisateur. Côté son, ce projecteur laser ultra-courte focale Hisense PL1 embarque une barre de son compatible Dolby Atmos. Il déploie ainsi une large scène sonore qui favorise l’immersion et vous garantit une expérience home-cinéma totale. La connectique comprend deux entrées HDMI compatibles 4K 60 Hz qui conviendront pour les consoles de jeu. Enfin, ce projecteur laser 4K intègre l’interface connectée VIDAA pour accéder à Netflix, Disney+, Prime Video et YouTube.

Découvrez dès maintenant quelques-unes des offres les plus attractives du Black Friday 2023 sur les jeux, manettes, casques et accessoires pour la PlayStation 5. Son-Vidéo.com vous propose des centaines de promotions exceptionnelles sur les équipements les plus performants du moment. Profitez de ces offres pour vous faire plaisir au meilleur prix, avec en prime la livraison gratuite.