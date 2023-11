Black Friday 2023 : les meilleures offres vidéoprojecteurs !

Le Black Friday 2023 sur Son-Vidéo.com, ce sont des promotions exceptionnelles sur les meilleurs vidéoprojecteurs du moment. Découvrez dès maintenant les meilleures offres vidéoprojecteurs du Black Friday 2023.

Xgimi Horizon Ultra : 1 799 €, lancé à 1 899 €

Avec son design premium, sa très grande simplicité d’utilisation et sa belle qualité d’image 4K HDR Dolby Vision, le projecteur Xgimi Horizon Ultra a tout pour séduire. Son système d’éclairage hybride LED Laser, très lumineux, produit des couleurs naturelles avec, à la clé, une image douce et réaliste, très cinématographique.

Ce projecteur Xgimi Horizon Ultra projette une très grande image 4K HDR (Dolby Vision, HDR10), jusqu’à 5 m de diagonale. Il combine laser et LED RVB pour diffuser des images aux couleurs intenses et réalistes. Son optique est protégée par un cache motorisé qui coulisse automatiquement à la mise en marche et à la mise en veille de l’appareil. Effet Waouh garanti ! La section audio Harman Kardon gère le Dolby Digital et le DTS pour profiter des films, séries et jeux vidéo sans système son externe. Cerise sur le gâteau, les réglages images sont entièrement automatisés pour simplifier au maximum son installation. De quoi en faire une véritable alternative au téléviseur dans toutes les pièces de la maison.

Les derniers vidéoprojecteurs portables de Xgimi ont été impressionnants, mais la qualité d’image offerte par le Horizon Ultra le place nettement à un niveau supérieur. Ce n’est pas une mince affaire que de créer un projecteur hautes performances aussi facile à utiliser. De plus, le fait qu’il soit essentiellement un modèle portable et autonome le rend d’autant plus attractif pour les utilisateurs qui ne veulent pas avoir à se préoccuper de réglages et d’installations compliqués. Stuff

Hisense 100L5F-D12 Laser TV : 2 090 €, lancé à 2 690 €

Le Hisense 100L5F Laser TV se compose d’un vidéoprojecteur 4K ultra courte focale et d’un écran de projection anti-reflet de 2,54 m de diagonale.

Le Hisense 100L5F Laser TV se compose du vidéoprojecteur ultra courte focale laser 4K Hisense 100L5F et de l’écran de projection ultra courte focale anti-reflet Hisense CLR100 de 100″ de diagonale (2,54 m). Idéal pour remplacer la TV du salon, le Hisense 100L5F Laser TV vous fait profiter d’une très grande image 4K HDR pour vos films, vos séries et vos jeux vidéo. Il intègre un tuner TNT, quatre ports HDMI 4K 60 Hz et accède aux principaux services de streaming (Netflix, YouTube, Prime Video…). Il se complète d’une barre de son intégrée de 2 x 15 watts qui prend en charge le Dolby Atmos.

Optoma UHD38x : 999 €, lancé à 1190 €

Le vidéoprojecteur Optoma UHD38x est parfait pour le home-cinéma et le sport sur très grand écran. Son très faible input lag en fait également un modèle particulièrement adapté pour les jeux vidéo.

L’Optoma UHD38x se destine aussi bien aux séances home-cinéma qu’au sport et à la pratique des jeux vidéo. Ce vidéoprojecteur UHD 4K (3840 x 2160 pixels) prend en charge les contenus HDR à large plage dynamique. Il couvre un espace colorimétrique étendu et offre une très forte luminosité (4 000 lumens) pour projeter en pleine journée. Son très faible input lag (4,2 ms) est parfait pour les jeux vidéo dans lesquels le temps de réactivité est primordial. L’Optoma UHD38x est par ailleurs compatible 3D et dispose de deux ports HDMI 4K 60 Hz.

⭐⭐⭐⭐⭐5/5 – Lumineux et précis

La qualité d’image est au top. Super lumineux, même avec de la lumière ambiante. KTRJ3078, le 6 novembre 2023

Hisense C1 : 1 790 €, lancé à 1990 €

Le Hisense C1 est sans conteste l’un des meilleurs projecteurs UHD 4K du marché. Il permet de profiter des films et des jeux vidéo, accède aux services de streaming les plus populaires et embarque un système audio compatible Dolby Atmos et DTS.

Le vidéoprojecteur 4K Hisense C1 est idéal pour profiter des films et des jeux vidéo dans un salon, une chambre ou une salle multimédia, mais aussi à l’extérieur ou sur son lieu de vacances. Très simple à installer grâce à ses fonctions de réglages automatiques, il projette une très grande image 4K Dolby Vision et HDR10+ et diffuse efficacement le son des programmes visionnés via son système audio JBL intégré. La triple lampe laser du Hisense C1 garantit des couleurs riches et intenses avec, à la clé, des images ultra réalistes. Par ailleurs, la durée de vie du laser est comparable à celle d’une TV classique.

Le Hisense C1 se révèle un projecteur UHD 4K très enthousiasmant. Sa simplicité d’utilisation et son silence de fonctionnement séduiront dès les premiers instants les réfractaires à la vidéoprojection. Sa précision d’image, sa richesse colorimétrique et sa double prise en charge des contenus HDR10+ et Dolby Vision, très rare sur le marché, raviront les cinéphiles. Test Hisense C1 – Blog Son-Vidéo.com

Hisense PX2-PRO : 1 990 €, lancé à 2 990 €

Le projecteur laser ultra courte focale Hisense PX2-PRO projette une très grande image 4K HDR en étant posé directement au pied du mur ou de l’écran de projection. Il accède aux principaux services de streaming et embarque une barre de son compatible Dolby Atmos.

Ce vidéoprojecteur 4K ultra courte focale Hisense PX2-PRO exploite une lampe laser TriChroma (triple laser) pour couvrir un très large espace colorimétrique BT.2020. Il projette ainsi une image extrêmement réaliste avec des couleurs riches et naturelles. De plus, la prise en charge des formats HDR 10, HLG et Dolby Vision garantit davantage de détails et de nuances dans les parties sombres et lumineuses de l’image. Ce projecteur laser intègre une barre de son compatible Dolby Atmos et déploie une large scène sonore qui favorise l’immersion des spectateurs. Sa connectique comprend trois entrées HDMI, dont une compatible ARC/eARC, ainsi que deux ports USB multimédia. Il donne aussi accès aux principaux services de streaming et propose le partage d’écran sans fil (PC, tablette et smartphone).

À ce prix, il s’agit d’un fantastique système de projection compact offrant des performances solides dans les pièces peu éclairées et exceptionnelles dans les pièces sombres. Les images 4K qu’il projette sont admirables quelle que soit la diagonale, et ses couleurs tout simplement époustouflantes mettent à mal la concurrence. TechRadar

Le vidéoprojecteur ultra courte focale Viewsonic X1000-4K HDR vous permet de profiter d’une très grande image UHD 4K de 2,5 m de diagonale à seulement 38 cm du mur ou de l’écran.

Le Viewsonic X1000-4K projette une très grande image à très courte distance (2,5 m à une distance de 38 cm). Il couvre un très large espace colorimétrique pour afficher des images réalistes et vivantes. Son système d’éclairage LED offre un très bon contraste et profite d’une durée de vie de 30 000 heures. Ce projecteur ultra courte focale Viewsonic intègre par ailleurs une barre de son de 40 watts signée Harman Kardon qui peut être utilisée comme enceinte Bluetooth. En plus de ses prises HDMI et USB multimédia, sa connectivité réseau (WiFi et Ethernet) vous permet d’accéder à de nombreux services de streaming et de diffuser sans fil des vidéos depuis un smartphone.

