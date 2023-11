Black Friday 2023 : les meilleures offres TV !

Le Black Friday 2023 vous attend sur Son-Vidéo.com, avec des promotions exceptionnelles sur les meilleurs téléviseurs du moment. Pour faire le bon choix, découvrez sans plus attendre les meilleures offres TV UHD 4K du Black Friday 2023.

Envie de passer à la 4K, de profiter d’une très grande taille d’écran ou de trouver la TV idéale pour les jeux vidéo ? Le Black Friday sur Son-Vidéo.com constitue une opportunité sans pareil pour faire d’excellentes affaires et acquérir votre nouvelle télé au meilleur prix. Découvrez notre sélection des meilleures offres du moment !

LG OLED65G3 (65”/164 cm) : 2 190 €, lancé à 3 590 €

Le téléviseur 4K LG OLED65G3 offre le meilleur de la technologie audio-vidéo actuelle pour sublimer les films, les jeux vidéo, les matchs et les concerts. Il adopte un design extrêmement fin pour s’intégrer parfaitement au mur (support mural fourni).

Encensée par la presse, cette TV 4K LG OLED65G3 qui se destine à une installation murale intègre une dalle OLED dernière génération dont la luminosité spectaculaire magnifie l’affichage des contenus HDR10 et Dolby Vision. Son tout nouveau filtre anti reflets limite quant à lui de manière drastique la pollution lumineuse dans une pièce éclairée. Côté son, le DTS:X est désormais pris en charge, en plus du Dolby Atmos. Cette TV fait aussi la part belle au gaming avec ses 4 ports HDMI 2.1 compatibles 4K 120 Hz, VRR (G-sync et Freesync), ALLM et Dolby Vision Gaming 4K à 120 Hz.

Le LG 65G3 est tout simplement le meilleur téléviseur testé à ce jour dans notre laboratoire. Il combine tous les avantages de la technologie OLED (contraste, précision, réactivité, angles de vision) à la forte luminosité d’un modèle Mini-Led. Même le filtre antireflet est encore plus performant. Les Numériques

Sony XR-77A80L (77”/195 cm) : 3 290 €, lancé à 4 790 €

HDR10 et Dolby Vision, puissant traitement vidéo Sony Cognitive Processor XR, technologie Acoustic Surface Audio+, Google TV, ports HDMI 2.1 compatibles 4K 120 Hz, VRR et ALLM : le Sony XR-77A80L est l’un des téléviseurs OLED UHD 4K les plus performants du marché.

Ce très grand téléviseur OLED Sony XR-77A80L est compatible HDR10 et Dolby Vision pour afficher des images aux couleurs intenses et bien contrastées. Côté son, la technologie Acoustic Surface Audio+ utilise la dalle comme un véritable haut-parleur. Sa connectique HDMI 2.1 compatible 4K 120 Hz en fait un parfait compagnon pour les consoles de jeux vidéo dernière génération. Ce téléviseur est même certifié Perfect For PlayStation 5 avec un réglage d’image qui s’ajuste automatiquement en fonction de l’utilisation de la console (jeux vidéo ou films).

Il s’agit d’un modèle de milieu de gamme impressionnant qui assure un superbe traitement vidéo, des images calibrées avec précision, des tons de peau et des couleurs naturels, ainsi qu’une très bonne gestion du mouvement. AVForums

LG OLED55C3 (55”/139 cm) : 1 590 €, lancé à 2 090 €

4K 120 Hz, HDR10 et Dolby Vision pour l’image, Dolby Atmos et DTS:X pour le son : le LG OLED55C3 vous offre le meilleur de la technologie audio-vidéo actuelle pour sublimer les films, les jeux vidéo, les matchs et les concerts.

Le téléviseur LG OLED55C3 se révèle idéal pour les cinéphiles et les gamers qui profiteront d’une très belle qualité d’image 4K HDR. Il propose aux joueurs la compatibilité 4K 120 Hz, les fonctions ALLM et VRR, l’accès au Cloud Gaming et la prise en charge du Dolby Vision Gaming. La section audio compatible Dolby Atmos et DTS:X se montre très efficace pour donner de l’amplitude aux bandes son des films et des jeux vidéo, avec à la clé une très belle sensation d’immersion.

Proposant une très belle qualité d’image et de son sur les programmes de la TNT, les films et les séries 4K HDR ainsi qu’avec les jeux vidéo, le LG OLED55C3 constitue un excellent investissement pour ceux qui souhaitent un téléviseur OLED polyvalent à prix raisonnable, sans faire de concessions sur les performances. Test LG OLED55C3 – Blog Son-Vidéo.com

Panasonic TX-65MZ2000E (65”/164 cm) : 2 990 €, lancé à 3 990 €

Le Panasonic TX-65MZ2000E constitue une véritable référence dans le domaine de l’image Ultra Haute Définition 4K. Compatible 4K 120 Hz, G-Sync et FreeSync Premium, il offre une expérience de jeu fluide, réactive et sans défauts d’image.

Vaisseau amiral du fabricant nippon, le Panasonic TX-65MZ2000E offre un affichage optimal des contenus HDR10+ et Dolby Vision. Il s’adapte par ailleurs au gaming grâce à ses prises HDMI 2.1 compatibles 4K 120 Hz. Les technologies ALLM, VRR, G-Sync et AMD FreeSync Premium garantissent une réactivité maximale et une parfaite fluidité avec les consoles de jeux vidéo et les cartes graphiques de nouvelle génération. Côté audio, le Panasonic TX-65MZ2000E offre une véritable spatialisation tridimensionnelle sur les bandes son Dolby Atmos grâce à sa barre de son signée Technics.

Sans surprise, le Panasonic MZ2000 est un excellent téléviseur, et probablement l’un des meilleurs modèles testés à ce jour. Sa qualité d’image est tout simplement exceptionnelle et le système audio est ce qui se fait de mieux sur un téléviseur. Les Numériques

Philips 65OLED908 (65”/164 cm) : 2 490 €, lancé à 3 290 €

Le téléviseur Philips 65OLED908 adopte une dalle OLED META très lumineuse. Compatible HDR10+ Adaptive et Dolby Vision, il affiche des images magnifiques avec une large plage dynamique. La technologie Ambilight permet d’étendre la portée subjective des images affichées.

Le Philips 65OLED908 profite d’une dalle OLED META très lumineuse, est compatible HDR10+ Adaptive et Dolby Vision et dispose de la technologie Ambilight 3 côtés. Ses ports HDMI 2.1 compatibles 4K 120 Hz, VRR, G-Sync Compatible et FreeSync Premium permettent par ailleurs de tirer le maximum des consoles de jeux vidéo et des cartes graphiques de dernière génération. Signée Bowers & Wilkins, sa barre de son Dolby Atmos et DTS HD s’intègre directement sous l’écran et vous garantit une ambiance sonore très immersive sur les bandes son des films et des jeux vidéo.

Le téléviseur Philips 65OLED908 offre une qualité d’image exceptionnelle, recréant une expérience cinématographique de premier ordre. Les scènes se révèlent magnifiques, naturelles, caractérisées par des mouvements fluides et une bonne maîtrise de la colorimétrie […] Ce téléviseur est aussi un excellent partenaire pour les jeux vidéo, réactif, prenant en charge l’ensemble des technologies d’optimisation. ON-Mag

Samsung TQ55S95C (55”/139 cm) : 1 790€, lancé à 2 390€

Véritable démonstration technologique, le Samsung TQ55S95C se veut la référence ultime, aussi bien pour le visionnage de films que pour la pratique des jeux vidéo.

Le Samsung TQ55S95C se veut une référence ultime pour quiconque recherche des noirs purs, des contrastes profonds, une image précise et lumineuse et des couleurs chatoyantes. Sa section audio très performante dispose de 70 watts de puissance répartis sur 4.2.2 canaux. Enfin, les spécifications gaming de cette TV sont optimales avec la prise en charge du protocole VRR AMD FreeSync Premium Pro sur les quatres ports HDMI 2.1. Avec ce modèle, Samsung signe l’un des plus performants et des plus beaux téléviseurs UHD 4K de cette année 2023.

Assurément en lice pour le titre de meilleur téléviseur de l’année, le Samsung S95C est un excellent investissement pour votre home-cinéma, et le meilleur téléviseur que nous ayons eu le plaisir de découvrir jusqu’à présent. Home Theater Review

TCL 65C843 (65”/164 cm) : 990 €, lancé à 1490 €

La dalle QLED du TCL 65C843 garantit des couleurs riches et intenses pour une image éclatante sur les films, les séries et les jeux vidéo. La technologie Mini LED permet pour sa part d’obtenir des pics de luminosité élevés, tout en optimisant le contraste grâce à une gestion précise des différentes zones de rétroéclairage.

Le TCL 65C843 utilise la technologie QLED (Quantum Dot) avec un rétroéclairage mini-LED hautes performances. Il offre une forte luminosité (jusqu’à 2000 nits) et un contraste optimal pour les contenus HDR Dolby Vision et HDR10+. Les gamers apprécieront ses quatre ports HDMI 2.1 compatibles 4K 120 Hz, 4K 144 Hz, ALLM et VRR, adaptés pour jouer sur PS5 et Xbox Series X/S ainsi que sur un PC gamer avec une carte graphique dernière génération. Côté son, le TCL 65C843 s’équipe d’un système 2.1 canaux développé par Onkyo d’une puissance totale de 60 watts.

Hisense 55U7KQ (55”/139 cm) : 649 €, lancé à 799 €

Le téléviseur 4K Hisense 55U7KQ conjugue un rétroéclairage Mini-LED et la compatibilité HDR10+ et Dolby Vision IQ avec les fonctions gaming 4K 120 Hz/144 Hz et FreeSync Premium. Il offre ainsi la meilleure qualité d’image avec les films comme avec les jeux vidéo.

Le téléviseur Hisense 55U7KQ adopte une dalle QLED de 139 cm de diagonale à rétroéclairage Mini-LED. Compatible HDR10+ et Dolby Vision IQ, il optimise l’affichage des images à large plage dynamique en temps réel et selon l’éclairage ambiant. Ce téléviseur se dote de ports HDMI 2.1 pour prendre en charge les jeux vidéo 4K 120 Hz et 4K 144 Hz. Il intègre aussi la technologie FreeSync Premium pour caler sa fréquence de rafraîchissement sur celle du processeur graphique de la console ou du PC. Le Hisense 55U7KQ est un Smart TV avec Alexa intégré pour la recherche et le contrôle vocal. Il peut accéder à YouTube, Netflix, Disney+, Prime Vidéo, Canal+, Molotov, RMC Sport ou encore Rakuten TV ainsi qu’à un catalogue d’applications à télécharger. Enfin, sa section audio de 2 x 10 watts avec subwoofer de 20 watts est compatible Dolby Audio et Dolby Atmos, pour élargir la scène sonore.

Samsung The Frame TQ65LS03B (65”/164 cm) : 1 490 €, lancé à 1 990 €

Le téléviseur Samsung The Frame est conçu pour sublimer votre intérieur, qu’il soit allumé ou éteint. Quand vous ne regardez pas la TV, il peut afficher des œuvres d’art tel un véritable tableau.

Ce téléviseur Samsung The Frame TQ65LS03B est spécifiquement conçu pour s’installer comme un tableau au mur (support ultra fin inclus) ou sur ses pieds (fournis), tel un cadre sur son chevalet. Il adopte un filtre anti-reflet mat extrêmement performant qui transforme l’écran en véritable tableau. Son cadre interchangeable permet par ailleurs d’assortir facilement ce téléviseur à la décoration intérieure (cadre noir fourni de série, cadres complémentaires vendus séparément).

