Black Friday 2023 : TV XXL à prix mini !

Avec son écran de presque 2,5 m de diagonale, le Samsung TQ98Q80C transforme votre salon en véritable salle de cinéma privée ! Immersion totale garantie avec les films et les jeux vidéo.

Ce téléviseur d’exception affiche une très grande image UHD 4K (3840 x 2160 pixels) de quasiment 2,5 m de diagonale ! Idéal pour le home-cinéma, le Samsung TQ98Q80C intègre une dalle QLED HDR10+ capable d’afficher des images très lumineuses et superbement contrastées. Compatible avec les jeux vidéo jusqu’en 4K 120 Hz via ses quatre prises HDMI 2.1, il prend aussi en charge les fonctions ALLM et AMD FreeSync Premium Pro avec les consoles de jeux vidéo et les cartes graphiques PC de dernière génération. Sa section audio de 40 watts est compatible Dolby Atmos et propose une spatialisation surround virtuelle du son très efficace. On peut également profiter du son immersif Dolby Atmos sans fil en associant au téléviseur, via le WiFi, une barre de son Samsung compatible.

Samsung QE98QN90A (98″/248 cm) : 6 990 €, lancé à 7 990 €

Avec son écran de presque 2,5 m de diagonale, le Samsung QE98QN90A vous fait profiter d’une superbe image UHD 4K, que ce soit sur les films, les séries ou sur les jeux vidéo.

Optimisé pour le gaming, ce très grand téléviseur Samsung QE98QN90A se dote de quatre entrées HDMI, dont une HDMI 2.1. Compatible 4K/120 Hz, elle se révèle idéale pour connecter une console de jeux vidéo de dernière génération comme la PlayStation 5 ou la Xbox Series X. La dalle QLED à rétro-éclairage mini LED de cette TV garantit une intensité lumineuse élevée tout en maximisant les niveaux de contraste. Quant au processeur vidéo Neo Quantum Processor 4K, il vous assure des images très détaillées au réalisme poussé. Enfin, la section audio d’une puissance de 60 watts propose un son surround immersif sur 4.2.2 canaux.

LG OLED83C3 (83″/210 cm) : 3 990 €, lancé à 5 390 €

Une très grande image 4K 120 Hz, HDR10 et Dolby Vision, le Dolby Atmos et le DTS:X pour le son : le LG OLED83C3 vous offre le meilleur de la technologie audio-vidéo actuelle pour sublimer les films, les jeux vidéo, les matchs et les concerts.

LG propose avec ce très grand téléviseur de 2,1 m de diagonale un modèle hautes performances, idéal pour les cinéphiles comme pour les gamers. Sa dalle OLED Evo très lumineuse, son puissant processeur vidéo et sa prise en charge des formats vidéo 4K HDR10 et Dolby Vision vous garantissent une très belle qualité d’image. De plus, la section audio du LG OLED83C3 est compatible Dolby Atmos et DTS:X pour délivrer un son spatial très immersif. Ce téléviseur LG XXL bénéficie par ailleurs de fonctions dédiées aux jeux vidéo (ALLM, VRR, Cloud Gaming, Dolby Vision Gaming) et d’une compatibilité 4K 120 Hz qui séduira les joueurs, sur console comme sur PC.

Depuis quelques années, LG frappe fort avec sa gamme C et ce LG 83C3 — version 83 pouces (211 cm) du LG 65C3 que nous avons testé — est encore une excellente référence. Certes, les évolutions sont maigres par rapport au C2, mais on apprécie la hausse de la luminosité maximale de la dalle. La polyvalence du TV est toujours au rendez-vous pour profiter de ses films à la maison et des jeux sans compromis ou presque […]. Les Numériques

Affichant une image de 2,14 m de diagonale, le TCL 85MQLED98 (85C955) vous plonge au cœur des films, des séries et des jeux vidéo avec un incroyable réalisme.

Tout le savoir-faire du troisième fabricant mondial de téléviseurs se concentre dans ce TCL 85MQLED98 (85C955) doté d’une dalle QLED Mini LED 4K de 2,14 m de diagonale. Ce téléviseur XXL couvre une large palette colorimétrique tout en proposant une luminosité élevée (jusqu’à 1500 nits en HDR et jusqu’à 2000 nits en mode dynamique) et un contraste optimal. C’est l’assurance de profiter des contenus HDR Dolby Vision et HDR10+ avec une très belle qualité d’image, même en conditions d’éclairage ambiant. L’immersion sonore est assurée par le système audio de 60 watts signé Onkyo, compatible Dolby Atmos. Enfin, ce très grand téléviseur TCL est particulièrement adapté pour le gaming avec ses quatre ports HDMI 2.1 compatibles 4K 120 Hz et 4K 144 Hz.

Avec le TCL 98XMQLED98 (98X955), le fabricant chinois propose un téléviseur UHD 4K premium exceptionnel qui séduira aussi bien les amateurs de cinéma et de séries que les gamers et les fans de streaming sur très grand écran.

Fleuron du fabricant chinois, le TCL 98XMQLED98 (98X955) se dote d’une dalle QLED de presque 2,5 m de diagonale et profite d’une nouvelle technologie Mini LED exclusive. Des millions de micro lentilles intensifient la puissance du rétroéclairage et améliorent le contrôle du flux lumineux (jusqu’à 2000 nits en HDR et jusqu’à 5000 nits en mode dynamique). Les contenus Dolby Vision et HDR10+ profitent de couleurs intenses et d’un contraste optimal. Le son est à la mesure de l’image avec un système audio Dolby Atmos 4.2.2 canaux signé Onkyo d’une puissance totale de 80 watts. Particulièrement adapté au gaming avec ses ports HDMI 2.1 compatibles 4K 120 Hz et 4K 144 Hz, ALLM et VRR, ce très grand téléviseur TCL vous garantit une parfaite fluidité d’image avec vos jeux préférés, sur PS5 et Xbox Series X/S comme sur PC.

Le Sony XR-85X90L est un téléviseur familial idéal pour les événements sportifs et les soirées films. L’association du rétro-éclairage Full Array LED, du processeur BRAVIA XR et de la technologie Acoustic Multi Audio vous garantit une qualité d’image réaliste, détaillée et fluide ainsi qu’un son enveloppant.

Ce très grand téléviseur Sony XR-85X90L de 2,15 m de diagonale offre une expérience visuelle très immersive. Il prend en charge les formats HDR 10, HLG et HDR Dolby Vision pour garantir un contraste élevé et des couleurs riches et nuancées. Sa section audio compatible Dolby Atmos et DTS avec technologie Acoustic Multi Audio rend le son très immersif. Enfin, ce téléviseur Sony possède deux ports HDMI 2.0 (4K 60 Hz) et deux ports HDMI 2.1 (4K 120 Hz) compatibles ALLM et VRR, parfaits pour jouer sur PS5, Xbox Series X/S et PC.

Si vous êtes un passionné de cinéma, que vous attachez beaucoup d’importance à la précision, et que vous aimez savoir que vous regardez quelque chose qui se rapproche le plus possible des intentions du réalisateur, alors il vaut la peine de dépenser un peu plus pour le Sony X90L. Digital Trends

Pour le Black Friday, profitez également d’une remise exceptionnelle sur le téléviseur XXL SONY XR-98X90L (98”/2,48 m) : lancé à 9 990 €, il est proposé aujourd’hui à 5 990 €.

Le très grand téléviseur mini LED Hisense 85UXKQ affiche les contenus vidéo en 4K HDR avec des couleurs intenses et un contraste élevé. Compatible 4K 144 Hz et AMD FreeSync Premium, il offre également une parfaite fluidité d’image avec les jeux vidéo sur consoles et sur PC.

Le très grand téléviseur UHD 4K Hisense 85UXKQ (2,15 m) dispose d’un écran QLED avec rétroéclairage Mini-LED, gage d’une image réaliste et vivante sur les contenus Dolby Vision et HDR10+. Il se révèle également parfait pour le gaming sur console et sur PC grâce à sa fréquence de rafraîchissement maximale de 144 Hz, à son temps de réponse de 8 ms et à sa compatibilité AMD FreeSync Premium. La section audio de cette TV Hisense diffuse le son sur 4.1.2 canaux, vous faisant profiter des pistes audio Dolby Atmos sans recourir à un système home-cinéma complémentaire.

Le Hisense 100U7KQ conjugue le rétroéclairage Mini-LED, la compatibilité HDR10+ et Dolby Vision IQ et les fonctions gaming 4K 120 Hz/144 Hz et FreeSync Premium pour vous offrir la meilleure qualité d’image, avec les films et séries comme avec les jeux vidéo.

Le Hisense 100U7KQ est à l’heure actuelle l’unique téléviseur de 100″ de diagonale du marché ! Sa dalle QLED de 2,54 m de diagonale à rétroéclairage Mini-LED est compatible HDR10+ et Dolby Vision IQ pour optimiser l’affichage selon l’éclairage ambiant. Ses ports HDMI 2.1 prennent en charge les jeux vidéo 4K 120 Hz et même 4K 144 Hz, ainsi que la technologie FreeSync Premium pour optimiser la fréquence de rafraîchissement. La section audio de 60 watts est compatible Dolby Atmos pour spatialiser le son sur 2.1.2 canaux.

Il offre une précision des couleurs impressionnante dès sa sortie de l’emballage, à condition d’utiliser les modes Filmmaker, Theater Day ou Theater Night. […] Nous avons regardé beaucoup de sports dynamiques et nous n’avons jamais été déçus par les mouvements rapides de la caméra sur le terrain de basket ou de foot. Les films étaient superbes. Les émissions de télévision étaient impeccables. Le mode jeu est excellent sur ce téléviseur. Digital Trends

