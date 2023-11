Les avant-premières Black Friday sur la hi-fi et le home-cinéma

À l’approche du Black Friday 2023, certaines marques vous permettent de profiter en avant-première des meilleures offres sur la hi-fi, la TV et le home-cinéma. KEF, Focal, Naim, Sony, BenQ et de nombreux autres fabricants proposent d’ors et déjà des réductions exceptionnelles. Découvrez les meilleures offres du Black Friday avant l’heure !

KEF LSX 2 : 1 190 €, lancées à 1 499 €

Compacte, mais puissante, l’enceinte connectée KEF LSX 2 offre une solution complète et intuitive pour profiter du streaming et des sources filaires dans n’importe quelle pièce de la maison.

Le fabricant britannique KEF vous permet d’économiser jusqu’à 25 % sur l’intégralité de ses enceintes sans fil, dont les KEF LS50 Wireless 2, KEF LS60 Wireless et le best-seller KEF LSX 2. Ce modèle de 2×100 watts offre un son pur et précis grâce à son haut-parleur Uni-Q exclusif à la marque. Celui-ci assure une mise en phase optimale pour une parfaite perception des différentes fréquences. Ultra complète, cette enceinte connectée peut accéder à de nombreux services de streaming, aux fichiers partagés sur le réseau et s’associer à de nombreuses sources grâce à sa connectique complète comprenant notamment un port HDMI ARC pour une TV et un port USB-C pour le mode DAC USB.

“Difficile de trouver un rapport taille/performances/polyvalence aussi solide que ces LSX II, qui poussent l’expérience d’utilisation à un niveau encore plus proche de l’irréprochable. Cette version compacte extrêmement réussie des prodigieuses LS50 Wireless II n’a franchement pas beaucoup de choses à leur envier et est parfaitement capable d’offrir un excellent plaisir d’écoute. Voilà la solution idéale pour qui veut (et peut) s’offrir la meilleure paire d’enceintes stéréo actives compactes possible. » Les Numériques

Focal Bathys : 649 €, lancé à 799 €

Avec une autonomie de 30 heures, le Bluetooth aptX Adaptive, une réduction de bruit active et des haut-parleurs maison, le casque Focal Bathys offre une véritable écoute hi-fi sans fil.

Pour son premier casque hi-fi Bluetooth, le fabricant français signe avec le Focal Bathys l’un des modèles les plus performants du moment. Il hérite du meilleur des casques hi-fi de la marque, avec des transducteurs à dôme “M” de 40 mm conçus en France. Le Bluetooth 5.1 avec compatibilité aptX et aptX Adaptive assure une très haute qualité de transmission pour préserver tous les détails, tandis que le mode DAC USB permet une lecture Hi-Res 24 bits / 192 kHz avec un ordinateur ou un smartphone. Dans les environnements bruyants, la réduction de bruit active vous plonge dans un cocon pour assurer une écoute toujours immersive.

“L’architecture et les transducteurs éprouvés sur des modèles haute-fidélité confèrent au Focal Bathys toutes les qualités attendues d’un casque Premium. La musique s’exprime avec beaucoup de fluidité et plonge l’auditeur au cœur d’une expérience sonore très immersive. Bon sang ne saurait mentir !” François dans le test du casque Focal Bathys

Focal Celestee : 699 €, lancé à 999 €

Le casque Focal Celestee assure une reproduction naturelle et très bien équilibrée sur un large spectre sonore. Il convient aussi bien pour une écoute à la maison avec un ampli casque ou un usage nomade avec un baladeur audiophile.

Le fabricant tricolore permet également d’acquérir l’excellent casque Focal Celestee à prix avantageux. Ce modèle hi-fi fermé bénéficie d’un transducteur M en aluminium et en magnésium (Alu/Mg) pour assurer une reproduction dynamique, naturelle et très bien équilibrée de 5 Hz à 23 kHz. Grâce à sa faible impédance de 35 ohms et à sa sensibilité élevée de 105 dB, ce casque Focal forme un compagnon idéal d’un baladeur audiophile ou d’un ampli casque portable.

“Voilà encore une réussite à mettre au crédit de Focal. Son atout majeur réside dans sa capacité à créer une image sonore en trois dimensions en dehors des limites de la tête, alors même que c’est un casque fermé. Le Celestee est un casque fermé de référence dont le tarif nous paraît parfaitement justifié.” Qobuz

Philips 77OLED937 : 3990 €, lancé à 4990 €

Le téléviseur OLED Philips 77OLED937 est idéal pour profiter d’une très grande image de 194 cm de diagonale et plonger au cœur des films, séries et jeux vidéo.

Le téléviseur OLED Philips 77OLED937 vous permet de profiter des films, séries et jeux vidéo sur très grand écran. Sa dalle OLED EX Royal de 77 pouces (194 cm) de diagonale offre des images lumineuses (1300 lumens) et des contrastes infinis grâce aux technologies HDR10+ Adaptive et Dolby Vision. Le puissant processeur P5 AI Dual nouvelle génération avec intelligence artificielle agit sur tous les paramètres (contraste, couleurs, netteté, fluidité, niveau de détails) pour afficher à l’écran des images à la fois très précises et naturelles. Enfin, la section audio 5.1.2 canaux compatible Dolby Atmos développée par Bowers & Wilkins, avec un tweeter découplé en position centrale assure de vous plonger pleinement au cœur du programme. De quoi en faire l’un des meilleurs téléviseurs OLED du moment !

Focal Theva : -15 % sur toute la gamme

Composée d’enceintes colonne, bibliothèque, surround, ainsi que d’une centrale, la gamme Focal Theva convient aussi bien pour un usage hi-fi que home-cinéma grâce à son caractère dynamique et naturel.

Profitez de 15 % de réduction sur l’intégralité de la récente gamme d’enceintes Focal Theva. Conçues et fabriquées en France, ces enceintes offrent un accès privilégié à l’univers Focal. Elles se caractérisent par une écoute généreuse, puissante et équilibrée grâce à des haut-parleurs à membrane Slatefiber. Composée de polymère thermoplastique et de fibres de carbone recyclé, cette membrane assure amortissement, rigidité et légèreté. Le tweeter est un modèle TNF à dôme inversé en aluminium-magnésium. Cette gamme Focal Theva convient aussi bien à un usage hi-fi que home-cinéma. Elle se compose des enceintes suivantes :

Naim Uniti Atom HDMI : 2599 €, lancé à 2999 €

L’ampli Naim Uniti Atom HDMI constitue une solution complète sans compromis, équipée d’un lecteur réseau Hi-Res et d’une connectique bien fournie avec entrée HDMI ARC pour profiter du son de la TV sur la chaîne hi-fi du salon.

Cet ampli stéréo Naim Uniti Atom HDMI est un modèle d’exception, capable de développer avec musicalité, sens du détail et richesse harmonique une puissance de 2×40 watts. Si cette puissance peut sembler modeste, son alimentation surdimensionnée permet de fournir à l’étage de puissance l’énergie suffisante pour alimenter la plupart des enceintes bibliothèque et colonne avec dynamique et équilibre. Très complet, cet ampli intègre un lecteur réseau pour le streaming et une connectique bien fournie avec entrée HDMI ARC. Il bénéficie d’un grand écran couleur en façade pour l’affichage des pochettes et des informations essentielles. Il est noté 4,6/5 par ses utilisateurs sur Son-Vidéo.com et profite de nombreux éloges :

“Un appareil dont la qualité de son rivalise avec l’esthétique et la simplicité. La qualité du DAC intégré ravira les audiophiles : musicalité, profondeur, finesse et précision sont au rendez-vous pour créer une superbe scène sonore même à faible volume. Associé à des enceintes B&W 705 S2, le résultat est exceptionnel (même dans une pièce de 45 m²) !”

Avis client de Feufeu du 6 janvier ⭐⭐⭐⭐⭐

Sonos One SL : 149 €, lancée à 199 €

L’enceinte Sonos One SL propose une solution complète et intuitive pour profiter des services de musique en ligne, du streaming et du multiroom.

Cette enceinte Sonos One SL reprend en tout point les caractéristiques du best-seller Sonos One sans le contrôle vocal. Très complète, elle permet d’accéder à la majorité des services de musique (Qobuz, Tidal, Deezer, Spotify, Apple Music, etc.), aux titres partagés sur le réseau local en DLNA, ainsi qu’aux webradios. Le multiroom permet de l’associer à d’autres enceintes et équipements compatibles Sonos ou AirPlay 2 pour profiter de la musique dans toute la maison.

“Parfaitement équilibrée, avec un son plus vaste et puissant que sa taille ne le laisse supposer, qu’elle soit utilisée seule, dans une paire stéréo ou dans un système home-cinéma Sonos, la One SL est une petite enceinte fantastique. Sonos présente la One SL comme l’enceinte résidentielle incontournable, et il est facile de comprendre pourquoi au vu de ces performances.” Trusted Reviews

Optoma GT2000HDR : 1190 €, lancé à 1490 €

Le projecteur Optoma GT2000HDR permet de profiter d’une image lumineuse et détaillée de 2,5 m de diagonale à seulement 1,1 m de l’écran.

Le vidéoprojecteur HD1080p Optoma GT2000HDR est idéal pour le home-cinéma, la retransmission du sport et le gaming. Son objectif à courte focale permet de projeter une image 2,5 m de diagonale (100″) à 1,1 m de distance et une très grande image de 6,35 m de diagonale à 2,7 m de distance seulement ! Équipé d’une lampe laser longue durée de 3500 lumens, l’Optoma GT2000HDR est adapté aux projections en pleine journée comme dans la pénombre. De plus, son faible input lag (8,6 ms) maximise la réactivité sur les jeux vidéo.

Optoma HD31UST : 1190 €, lancé à 1490 €

Avec sa très forte luminosité de 3400 lumens, le projecteur courte focale Optoma HD31UST offre des images contrastées et des couleurs naturelles, même en plein jour.

Ce vidéoprojecteur ultra courte focale Optoma HD31UST bénéficie d’une très forte luminosité de 3400 lumens pour des images très détaillées et nettes dans tous les environnements. Son ultra courte focale permet de profiter d’une image de 2,5 m de diagonale avec un recul de moins de 50 cm de l’écran ou du mur. De quoi obtenir une note de 4,5/5 par les utilisateurs sur Son-Vidéo.com.

“Premier achat d’un vidéoprojecteur, je n’avais que l’expérience de ceux utilisés dans un cadre professionnel avec une définition moindre. La qualité d’image est excellente.”

Avis client de Barrayar le 12 juillet ⭐⭐⭐⭐⭐