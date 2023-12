Coups de cœur barres de son, lecteur Blu-ray et caisson de basses 2023 de François

Pour clore l’année en beauté, la rédaction de Son-Vidéo.com partage ses coups de cœur parmi les équipements hi-fi et home-cinéma les plus attractifs de 2023. Je vous propose donc de découvrir dans cet article mes coups de cœur barres de son parmi les modèles testés cette année, ainsi que mon lecteur Blu-ray et mon caisson de basses de référence. Si vous cherchez à profiter du meilleur son immersif et d’une qualité d’image irréprochable, ils constituent de superbes idées de cadeaux de Noël.

LG SC9S

Compatible Dolby Atmos et DTS:X, la barre de son LG SC9S et son caisson de basses sans fil totalisent 400 watts de puissance.

Offrant une belle amplitude aux bandes son Dolby Atmos et DTS:X des films et des jeux vidéo, cette barre de son LG SC9S m’a convaincu en déployant efficacement les effets sonores en largeur, en hauteur ainsi que sur les côtés. J’ai également apprécié sa fonction WOW Orchestra qui synchronise ses haut-parleurs avec ceux d’un téléviseur LG OLED ou QNED de dernière génération, avec à la clé davantage de puissance et une meilleure spatialisation, tout en préservant l’intelligibilité des dialogues. 799 €.

Sennheiser Ambeo SoundBar Plus

La barre de son Sennheiser Ambeo SoundBar Plus déploie un son 3D particulièrement immersif en DTS:X et Dolby Atmos. Associée au caisson de basses sans fil Sennheiser Ambeo Sub, elle produit des basses encore plus puissantes.

Avec ses 400 watts RMS de puissance et sa compatibilité Dolby Atmos 7.1.4, la Sennheiser Ambeo SoundBar Plus fait preuve d’une efficacité redoutable pour créer une véritable bulle sonore autour des spectateurs. Elle propose des effets latéraux et Atmos très convaincants sans négliger les voix qui profitent d’une belle clarté et gagnent en précision. Cette barre de son se révèle idéale pour profiter d’un son enveloppant sans avoir à multiplier les enceintes dans la pièce.

La barre de son Sennheiser Ambeo SoundBar Plus est commercialisée à 1 299 €.

JBL Bar 1300

La JBL Bar 1300 propose une scène frontale très large, tandis que les effets surround produits par les enceintes sans fil se montrent précis.

La spatialisation proposée par la JBL Bar 1300 se montre convaincante, en Dolby Atmos comme en DTS:X. J’ai apprécié les effets latéraux et verticaux qui procurent une belle sensation d’immersion, avec des effets 3D probants. Sur les plages de Normandie (Il faut sauver le soldat Ryan) comme dans les clairières autrichiennes de Vindobona (Gladiator), j’étais au cœur de la bataille : les projectiles fusaient de toutes parts avec beaucoup de réalisme. Le caisson de basses s’est montré réactif, sans saturation ni essoufflement, même à fort volume. Cerise sur le gâteau : la technologie Pure Voice préserve toute la clarté et l’intelligibilité des dialogues. La JBL BAR 1300 est commercialisée à 1 299 €.

Samsung HW-Q990C

La bande son explosive du film Operation Fortune m’a permis d’apprécier tout le potentiel sonore du home-cinéma Samsung HW-Q990C qui a déployé un son surround à la fois explosif et très immersif.

Le Samsung HW-Q990C est ce qui se fait de mieux à l’heure actuelle en termes de home-cinéma sans fil Dolby Atmos et DTS:X. Je l’ai trouvé particulièrement efficace sur les scènes de poursuite et les fusillades du film Operation Fortune. J’ai notamment apprécié l’énergie du caisson de basses et la spatialisation précise des effets sonores. De plus, malgré la débauche d’effets sonores, les voix restaient parfaitement audibles. Je me suis régalé ! Pour les inconditionnels de la marque, la fonction Q Symphony, qui synchronise le home-cinéma avec le système audio de la TV, permet d’obtenir davantage de puissance et d’accroître la sensation d’immersion. 1 490 €.

Magnetar UDP800

Les home-cinéphiles et audiophiles apprécieront le Magnetar UDP800 qui sublimera leur collection de disques Blu-ray, Blu-ray 4K, SA-CD et CD audio.

Depuis le test de l’été dernier, le Magnetar UDP800 est devenu mon lecteur Blu-ray UHD 4K de référence. J’apprécie notamment la clarté et la précision des images en 4K, ainsi que la justesse des couleurs. L’upscaling des Blu-ray HD m’a également convaincu : l’image profite d’un supplément de finesse et de détails, les textures sont bien rendues, sans bruit ni artefact visible. La section audio de ce lecteur Blu-ray se montre tout aussi impressionnante. La lecture des CD audio s’en trouve magnifiée et les fichiers musicaux Hi-Res profitent d’un degré de réalisme saisissant. 1 599 €.

Rel Acoustics T/9x

Le Rel T/9x intègre un haut-parleur frontal de 25 cm et un radiateur passif de même diamètre orienté vers le sol, ainsi qu’une amplification de 300 watts en classe A/B.

Le caisson de basses Rel Acoustics T/9x s’adapte aussi bien à un usage hi-fi que home-cinéma. Quelles que soient les enceintes auxquelles je l’associe, j’apprécie son caractère incisif sur les attaques, sans aucun traînage. Il offre toujours un bel impact tout en déroulant une très large palette de nuances dans les plus basses octaves. Le rythme est toujours très bien tenu, les attaques de notes parfaitement en place. Autant de qualités qui servent également en home-cinéma. Ses 300 watts de puissance et son importante réserve de courant lui confèrent par ailleurs toute la maîtrise et l’endurance nécessaires pour tenir la cadence sur les scènes d’action les plus musclées. 1 590 €.

