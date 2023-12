Coups de coeur Blu-ray 2023 de Victor

En cette fin d’année, la rédaction du blog de Son-Vidéo.com partage ses coups de cœur 2023. À l’heure de la rétrospective, explorez avec nous les Blu-ray 4K qui ont marqué nos esprits et que nous avons particulièrement appréciés. Cet article met en lumière la sélection des meilleurs coffrets Blu-ray 4K qui m’ont tapé dans l’œil, proposant une source d’inspiration idéale pour des idées de cadeaux de Noël.

Avatar : la voie de l’eau

Film événement de la fin d’année 2022, Avatar : la voie de l’eau a connu un succès retentissant dans les salles de cinéma du monde entier. En 2023, la sortie du deuxième volet de la saga sur Blu-ray 4K offre l’occasion de profiter du film à la maison, sur son vidéoprojecteur 4K ou son téléviseur, dans des conditions optimales. Spectaculaire, touchant et toujours surprenant, je considère Avatar comme le film parfait pour partager un moment en famille. 29,90 €

Le film Avatar : la voie de l’eau offre de nombreuses scènes sous-marines qui font voyager le spectateur bien au-delà du canapé.

Spider-Man: Across the Spider Verse

Spider-Man: Across the Spider Verse fait suite à Spider Man: New Generation qui intronise le personnage de Miles Morales. Depuis, le héros issu de Marvel Comics a également été décliné en jeu vidéo sur PlayStation 5 sous le nom de Spider-Man Miles Morales. J’ai été impressionné par la qualité époustouflante des graphismes, qui confirme le succès du premier volet de la saga récompensé d’un Oscar. Le Blu-ray UHD 4K du film Spider Man: Across The Spider Verse est proposé en Dolby Vision pour s’offrir une plongée inédite au cœur de l’intrigue et pour profiter pleinement d’un univers graphique singulier et novateur. 34,90 €

Le style graphique original renforce la singularité du film d’animation Spider Man: Across the Spider Verse qui brille aussi par son intrigue bien menée.

Babylon

Babylon constitue pour moi l’une des bonnes surprises de l’année. Le casting prometteur construit autour de Brad Pitt et Margot Robbie se marie parfaitement aux somptueux décors du Hollywood des années 20. La bande son de Justin Hurwitz est à la hauteur de la photographie de Linus Sandgren. Cette comédie dramatique me rappelle le faste de Gatsby le Magnifique. Proposé dans un coffret Steelbook 4K, ce long-métrage de Damien Chazelle se dévore sans retenue ! 34,90 €

Les scènes de liesses qui peuplent le long-métrage Babylon sont d’autant plus mises en valeur grâce au Blu-ray 4K Dolby Vision.

Dunkerque

Si Dunkerque date de 2017, la sortie du film Oppenheimer m’a donné envie de me replonger dans les œuvres de Christopher Nolan. Le réalisateur britannique, qui compte parmi les plus influents du cinéma, est à l’origine de ce film consacré à l’opération Dynamo. Ce long-métrage de guerre offre une plongée captivante dans l’horreur de la lutte des Alliés face aux Nazis. Unanimement reconnues, la qualité du son et du mixage ont été multi-récompensés, aussi bien aux Oscars qu’aux BAFTA (British Academy of Film and Television Arts). Une raison supplémentaire pour (re)découvrir le film confortablement installé dans son canapé avec un système home-cinéma multicanal. 29,99 €

Concentré de suspense et de tension, le film Dunkerque profite d’un mixage sonore de haut vol qui rend cette expérience immersive encore plus captivante.

House of the Dragon

Quoi de mieux que de revoir l’ensemble de la saison 1 alors que le trailer de la saison 2 vient tout juste de nous mettre l’eau à la bouche ? Ce préquel de la mythique série Game of Thrones est également le fruit de l’imagination de George R. R. Martin. En 10 épisodes, j’ai apprécié la musique exceptionnelle composée par Ramin Djawadi, mais surtout les effets visuels spectaculaires et ultra réalistes. Le coffret Blu-ray 4K de House of the Dragon permet de profiter de cette superbe série avec une qualité d’image et de son supérieures à Prime Video et de conserver dans sa collection ce chef-d’œuvre déjà incontournable ! 59,90 €

Grâce à ses effets visuels à couper le souffle, House of the Dragon est une série qui se dévore sans modération.

Pink Floyd – P.U.L.S.E (Restored & Re-Edited) Deluxe

Le Blu-ray n’est pas réservé qu’au cinéma. Il constitue aussi un formidable support pour les amateurs de musique qui veulent revivre un concert légendaire, par exemple. Ce coffret 2 disques d’exception réintroduit l’emblématique lumière pulsée, comme sur la version CD originale de 1995. P.U.L.S.E. (Restored & Re-Edited) Deluxe présente également de nombreuses vidéos inédites du groupe, comme les répétitions du Pulse Tour, ainsi que le concert du 20 octobre 1994 à Londres. Ce coffret Blu-ray découvert cette année m’a immédiatement envoûté avec sa qualité d’enregistrement exceptionnelle. 51 €

Le coffret Pink Floyd – P.U.L.S.E (Restored & Re-Edited) Deluxe contient des images inédites datant de 1994 de la tournée du groupe de rock.

