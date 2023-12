Coups de cœur disques vinyle 2023 de Kate

En cette fin d’année, la rédaction du blog de Son-Vidéo.com partage ses coups de cœur 2023. Découvrez les disques vinyle qui ont alimenté nos playlists et que nous avons écouté en boucle ! Voici la sélection des meilleurs microsillons de Kate, proposant une source d’inspiration idéale pour des idées de cadeaux de Noël.

Daft Punk – Random Access Memories 10th Anniversary Edition

Cette réédition 3 LP de Random Access Memories comprend des morceaux bonus, des démos et des remix inédits.

Pour commencer cette sélection des meilleurs disques vinyle pour Noël, je me dois de mentionner Random Access Memories 10th Anniversary Edition de Daft Punk. Lancée pour célébrer le dixième anniversaire de cet album électro incontournable, cette nouvelle édition inclut trois disques pour redécouvrir les hits planétaires « Get Lucky », « Instant Crush » et « Lose Yourself To Dance » sur vinyle. J’ai également adoré découvrir les démos et autres bonus très sympas sur le troisième disque. 39,90 €.

Compilations Technics – Technics Techno.01

Le fabricant nippon Technics a collaboré avec Wagram pour sortir trois compilations thématiques, dont Techno.01.

Autre parution vinyle que j’ai particulièrement appréciée cette année, Techno.01 est l’une des trois compilations thématiques créées par la marque Technics et le label indépendant Wagram. Ces trois albums, proposés en édition vinyle limitée, rendent hommage à la relation étroite entre Technics et les DJs avec des Hits incontournables ! Le double LP Techno.01 regroupe des pistes de différents artistes de renom tels Laurent Garnier, Agoria, Fatboy Slim ou Percy X. Si la techno n’est pas votre tasse de thé, les compilations Technics – House.01 et Technics – Hip-Hop.01 vous plairont peut-être davantage ! 21,90 €.

Ryuichi Sakamoto – Travesía

Conçu sous la direction d’Alejandro González Iñárritu, l’album Traversía présente une sélection de compositions solo par Ryuichi Sakamoto.

Travesía est une compilation de musiques du regretté compositeur Ryuichi Sakamoto. Réalisée par le célèbre cinéaste Alejandro González Iñárritu, avec qui le musicien a collaboré sur le film The Revenant, cette édition vinyle m’a fait voyager à travers les quatre dernières décennies de la carrière de Sakamoto. J’ai trouvé que cet album était un hommage parfait à ce grand artiste japonais. 34,90 €.

The Beatles – Yellow Submarine

Cette version remastérisée de Yellow Submarine des Beatles est pressée sur vinyle 180 g, vous permettant d’apprécier cet album classique avec la meilleure qualité sonore possible.

Faut-il encore présenter Yellow Submarine des Beatles ? Cet album, que l’on pourrait qualifier de bande originale, accompagne le film d’animation éponyme culte de George Dunning, sorti en 1968. Il comprend certaines des chansons les plus emblématiques des Beatles, notamment “All Together Now” et “All You Need Is Love”. Selon moi, ce disque vinyle 180 g constitue le cadeau de Noël idéal pour tout fan des Quatre garçons dans le vent. 21,50 €.

The Rolling Stones – Forty Licks Édition Limitée

Cette édition limitée de Forty Licks comprend pas moins de 40 titres, dont quatre chansons inédites.

Paru en 2002 pour célébrer le 40ᵉ anniversaire du groupe de rock emblématique, l’album Forty Licks a connu un énorme succès commercial et s’est vendu à plus de 7 millions d’exemplaires dans le monde entier. Largement considéré comme le best of définitif des Rolling Stones, j’ai été emballée par cette dernière édition limitée, qui comprend quatre disques vinyles de 180 g dans une jolie pochette gatefold. J’ai particulièrement apprécié les quatre titres inédits gravés sur le quatrième LP dont la chanson « Stealing My Heart ». 59,90 €.

Jimi Hendrix – Merry Christmas and Happy New Year

La pochette de l’EP Merry Christmas and Happy New Year reprend une photo de Jimi Hendrix déguisé en Père Noël, prise pour la promotion de son album Axis: Bold as Love.

Je ne pouvais pas constituer une sélection d’idées de cadeaux de Noël sans y inclure un disque vinyle en rapport avec les fêtes de fin d’année. C’est pourquoi j’ai choisi d’ajouter l’EP Merry Christmas and Happy New Year de Jimi Hendrix. Ce disque plutôt surprenant du virtuose de la guitare comprend un extrait des répétitions faites aux Baggy’s Studios de New York le 19 décembre 1969. J’ai apprécié cette interprétation par Hendrix des chansons de Noël “Little Drummer Boy, “Silent Night” et “Auld Lang Syne”. 28,90 €.

Elvis Presley – The Classic Christmas Album

Le disque vinyle The Classic Christmas Album comprend une sélection de chansons de Noël emblématiques, chantées par Elvis Presley.

Un autre disque de Noël incontournable est The Classic Christmas Album d’Elvis Presley. Cet album compile 16 chansons pour les fêtes, notamment « Merry Christmas Baby », « Silent Night » et « Santa Claus Is Back in Town ». Pour moi, ce vinyle constitue l’album de Noël idéal pour les fans du King et offre la bande sonore parfaite pour le réveillon. 19,90 €.

Buena Vista Social Club

Sorti en 1997, l’album Buena Vista Social Club a permis à des mélomanes du monde entier de découvrir La Havane à travers le son cubano.

Sous la direction de Juan de Marcos González et du guitariste américain Ry Cooder, les musiciens cubains du Buena Vista Social Club publient un album éponyme en 1997. Le réalisateur Wim Wenders, qui avait collaboré avec Ry Cooder pour Paris, Texas (1984) et The End of Violence (1997), décide de filmer le groupe et réalise un documentaire qui va propulser Compay Segundo et ses acolytes vers la célébrité. Le vinyle de cet album emblématique m’a permis de découvrir le riche héritage de la musique cubaine et de plonger dans l’atmosphère sonore indémodable de La Havane. 25,99 €.

Vangelis – Blade Runner

Composée par l’illustre Vangelis, la bande originale de Blade Runner n’est officiellement sortie qu’une douzaine d’années après le film.

Probablement l’une des bandes sonores les plus accomplies du compositeur Vangelis, Blade Runner associe habilement musique électronique et musique classique pour évoquer l’atmosphère particulière du film de Ridley Scott. Cette édition vinyle m’a permis de redécouvrir le jeu de synthétiseur unique de Vangelis dans un nouveau format, me plongeant dans l’univers musical de ce film de science-fiction culte. 21,99 €.

Pink Floyd – The Dark Side of the Moon 50th Anniversary Deluxe

Ultime coffret collector, The Dark Side of the Moon 50th Anniversary Deluxe comprend deux CD, deux LP, deux vinyles 45 tours, deux Blu-ray et un DVD audio pour célébrer le 50e anniversaire de cet album emblématique.

Pour compléter cette sélection, quoi de mieux que le coffret vinyle The Dark Side of the Moon 50th Anniversary Deluxe de Pink Floyd ? Célébrant les 50 ans de ce grand classique, cette édition limitée comprend un CD et un double LP de l’album studio remastérisé en 2023, ainsi que le CD et le LP de The Dark Side of the Moon – Live at Wembley Empire Pool, London, 1974. Dans ce coffret collector figurent aussi un Blu-ray incluant le mixage Atmos de l’album original, ainsi qu’un Blu-ray et un DVD audio avec le mixage original 5.1 et les versions stéréo remastérisées. Je me suis délecté avec les bonus de ce coffret Pink Floyd, à savoir un livre de 160 pages, deux fac similés des 45 tours originaux, ainsi que la reproduction d’une invitation à l’avant-première de The Dark Side of the Moon au Planétarium de Londres le 27 février 1973.

