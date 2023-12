Coups de cœur enceintes connectées 2023 de Victor

En cette fin d’année, la rédaction du blog de Son-Vidéo.com partage ses coups de cœur 2023. À l’heure de la rétrospective, explorez avec moi les enceintes connectées qui ont marqué mon esprit et que j’ai particulièrement apprécié. Cet article met en lumière des équipements pour tous les budgets, proposant une source d’inspiration idéale pour des idées de cadeaux de Noël.

Les enceintes connectées sont de plus en plus nombreuses sur le marché afin de répondre aux exigences des mélomanes. Si les protocoles de transmission sans fil sont communs à la plupart des modèles (AirPlay 2 et Chromecast notamment), le design s’impose également comme un élément phare.

Bang & Olufsen Beosound A5

Justement, si un fabricant sait se distinguer grâce aux designs de ses équipements, c’est bien Bang & Olufsen. Dans la pure tradition de la marque danoise, la nouvelle enceinte connectée Beosound A5 combine performances sonores et aspect original. En test à la maison durant plusieurs jours, j’ai pu observer son effet Wow garanti, aussi bien auprès d’un public non averti que d’initiés. Au-delà de son design intemporel, j’ai été séduit par sa diffusion sonore à 360° et son équilibre tonal. L’enceinte B&O Beosound A5 est sans conteste l’une des plus belles réussites de 2023. À partir de 999 €.

L’enceinte connectée B&O Beosound A5 m’a séduit par son équilibre tonal avec des aigus et médiums qui restent parfaitement intelligibles malgré un grave généreux.

Marshall Emberton Diamond Jubilee

Dans la catégorie des enceintes Bluetooth, la petite Marshall Emberton dans sa version Diamond Jubilee restera comme un de mes coups de cœur de l’année. Issue d’une édition limitée célébrant les 60 ans de la marque, elle se pare d’une élégante robe noire tout en conservant le design iconique des enceintes Marshall. Fonctionnelle et dotée d’une généreuse autonomie de 20 heures, elle est également certifiée IPX7. Elle s’impose comme une enceinte Bluetooth compacte qui se transporte facilement à la maison et sur la terrasse. 179 €.

Avec une batterie rechargeable offrant jusqu’à 20 heures d’autonomie et la certification IPX7, l’enceinte Bluetooth Marshall Emberton est parfaitement adaptée à un usage extérieur.

À lire – Test Marshall Emberton Diamond Jubilee : élégante et nomade

Sonos Era 100

En 2023, le leader mondial des enceintes connectées a dévoilé deux nouveautés, la Sonos Era 300, compatible Dolby Atmos, et la Sonos Era 100. Ce second modèle, plus compacte, m’a immédiatement enchanté. À l’image du test de Valentin, j’ai été impressionné par la puissance des basses. Cette héritière de la Sonos One hérite d’un design modernisé et d’une utilisation encore plus intuitive. L’enceinte connectée Sonos Era 100 peut intégrer un système multiroom ou une installation home-cinéma sans-fil. Un véritable Best-seller pour ceux qui, comme moi, apprécient les équipements simples et pratiques capables de s’adapter à différentes situations. 279 €.

L’enceinte connectée Sonos Era 100 propose une solution intuitive et performante pour diffuser facilement la musique. Elle sait mettre l’ambiance seule, à la paire ou en multiroom dans toute la maison.

À lire – Test Sonos Era 100 vs Sonos One : la nouvelle ère Sonos

JBL Authentics 500

À l’automne, JBL a dévoilé sa nouvelle gamme d’enceintes connectées avec la série JBL Authentics. Parmi les trois nouveautés, la JBL Authentics 500 constitue le modèle le plus puissant avec un système d’amplification de 270 watts. Passée entre mes mains à l’occasion d’un test matériel, j’ai retrouvé la mythique signature sonore du fabricant américain, caractérisée par un grave profond. Pour couronner le tout, son design qui rend hommage aux années 70 m’a laissé une superbe impression. L’enceinte connectée JBL Authentics 500 est faite pour être vue autant que pour être entendue ! 599 €.

En intégrant les protocoles multiroom AirPlay 2 et Chromecast, l’enceinte connectée JBL Authentics 500 peut prendre place dans un groupe d’enceintes multimarques existant.

À lire : Test JBL Authentics 500, le sans fil à la sauce vintage

A.bsolument Prodige

Cette enceinte Bluetooth m’a d’abord conquis par son approche durable de la haute-fidélité. La marque française A.bsolument a fait sa réputation en intégrant des modules Bluetooth aux anciens postes radios du siècle dernier. En 2023, A.bsolument lance sa propre enceinte connectée avec le modèle Prodige. Évolutive et réparable, elle est conçue pour durer dans le temps. Cette nouvelle enceinte Bluetooth est équipée de deux haut-parleurs d’aigu Focal TAM, gage d’une restitution sonore claire et précise. Ce savant mélange d’authenticité et de qualité sonore est l’un de mes coups de cœur de l’année. 690 €.

L’enceinte connectée A.bsolument Prodige intègre un système d’amplification de 60 watts qui alimente ses trois haut-parleurs.

Ruark R410

De l’autre côté de la Manche, Ruark Audio est un des plus grands spécialistes des équipements audio sans fil. Sa dernière enceinte connectée, la Ruark R410 était présentée au public français lors du PAVS 2023 et son test sera très prochainement publié sur le blog Son-Vidéo.com. Il s’agit d’une enceinte qui m’a séduit à la fois par son élégance, mais surtout grâce à grande polyvalente. Elle est compatible multiroom (AirPlay 2 et Chromecast), intègre un module Bluetooth aptX HD et un contrôleur WiFi. Elle peut lire les fichiers audio WAV et FLAC et se dote d’un tuner DAB/DAB+. Cette capacité à répondre à une multitude de situations et de besoins m’a autant séduit que sa qualité sonore. Elle présente notamment une superbe aisance dans les basses. 1490 €.

L’enceinte connectée Ruark R410 offre une solution tout-en-un pour diffuser la musique dématérialisée (Bluetooth, multiroom et WiFi) ou bien les disques vinyle via son entrée phono.

En manque d’inspiration pour vos cadeaux de Noël ? Découvrez une large sélection d’idées cadeaux pour tous les goûts et tous les budgets. Vous y trouverez des inspirations originales pour vos proches, qui raviront les mélomanes, les cinéphiles et même les gamers. Et pour être sûrs de faire plaisir, pensez à la carte cadeau Son-Vidéo.com.