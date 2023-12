Les émissions Son-Vidéo.com de 2023 à (re)voir !

Plongez dans cette rétrospective captivante des meilleures vidéos Son-Vidéo.com 2023 : Le Grand Déballage, Le Rayon bleu, Le Rewind, Le bureau d’Hugo, De Zéro à Son, Les Tutos Son-Vidéo.com et la toute nouvelle série Time Lapse. Découvrez les meilleures émissions à voir ou à revoir sur la chaîne YouTube de Son-Vidéo.com !

Le meilleur du Grand Déballage avec PP Garcia

On commence cette rétrospective par le TOP 3 de l’émission phare de Son-Vidéo.com avec @PPWorld ! Cette année a notamment été marquée par le succès du Grand Déballage de l’ensemble NaimC200 Series. Ce dernier se compose du pré-ampli connecté Naim NSC 222 Pre-amp, de l’ampli de puissance Naim NAP 250 Power Amp et de l’alimentation externe Naim NPX 300.

PP Garcia nous a également emmenés à la découverte de la gamme d’enceintes Focal Vestia N°1 et N°2. Ces modèles entièrement conçus et fabriqués en France intègrent les dernières innovations technologiques de la marque pour des performances sonores exceptionnelles en hi-fi comme en home-cinéma. À découvrir dès maintenant !

En troisième position de ce TOP 3, on retrouve le déballage de la TV Sony OLED 77A80L qui a eu lieu lors de la Paris Fan Festival. Compatible avec les formats d’image HDR10 et Dolby Vision, cette TV OLED affiche des images très réalistes aux couleurs intenses et bien contrastées. De plus, la technologie sonore Acoustic Surface Audio+ utilise la dalle comme un véritable haut-parleur. De quoi créer une expérience audiovisuelle optimale !

Le Bureau d’Hugo : l’endroit où pop culture et technique se croisent

Toujours en quête de nouveautés, Val et Flo, présentateurs du Bureau d’Hugo, vous ont présenté tout au long de l’année leurs équipements high-tech préférés. Et quel meilleur endroit que l’IFA de Berlin pour découvrir les nouveautés ? C’est avec l’envoyé (très) spécial, François, rédacteur du Blog Son-Vidéo.com, qu’ils ont découvert les dernières sorties TV et projecteurs 2023.

Le Bureau d’Hugo, c’est aussi l’endroit où l’on en apprend davantage sur les dernières technologies. Les interviews ont été à l’honneur cette année avec notamment celle de Paul Dantan, conseiller chez Son-Vidéo.com, qui nous parle du Dolby Atmos. Il nous fait part du mixage qu’il a réalisé en Dolby Atmos pour le pré-générique du stand l’Expérience Home-Cinema de la Japan Expo 2023.

Direction également Elipson, avec l’interview de Philippe Penna, ingénieur acousticien de l’iconique marque de hi-fi française. Il nous révèle à la fois son parcours, mais aussi le processus de création d’une enceinte, du choix des composants à la mise au point des filtres et au test ultime de l’enceinte !

Le Rewind : pour explorer l’univers d’un artiste en 5 albums

Au fil des mois, Olivier Cachin nous a permis d’en apprendre davantage sur 12 artistes à travers 5 de leurs albums. On commence ce TOP 3 par un épisode particulier, puisqu’il ne se concentre pas sur un, mais bien 5 artistes : les Beatles, chacun en solo. Eh oui, un 5ᵉ Beatles est de la partie, pour le découvrir, rendez-vous sur la chaîne YouTube !

Pour conclure l’année 2023, Olivier Cachin nous parle d’un artiste mythique en 13 minutes : Leonard Cohen. De 1968 à 2016, les albums Songs of Leonard Cohen, Death of a Ladies’ Man, I’m Your Man, Live In London et You Want It Darker sont évoqués à travers d’innombrables anecdotes passionnantes.

Enfin, Olivier Cachin nous dévoile le parcours à la fois tragique, mais aussi magnifique de la regrettée Withney Houston. Surnommée The Voice, l’interprète de « I Will Always Love You », « Greatest Love of All » ou encore « I Wanna Dance with Somebody (Who Loves Me) » demeure incontestablement l’une des plus grandes chanteuses pop de sa génération. Découvrez la profondeur artistique et l’impact durable de cette icône musicale à travers ce Rewind.

Le Rewind est à découvrir en vidéo, mais aussi en podcast pour écouter ces histoires passionnantes au volant, en cuisine ou avant de dormir ! Pour écouter le Rewind en podcast, ça se passe ici 👉 https://podcast.ausha.co/le-rewind

Le Rayon bleu : l’émission qui teste et analyse les dernières sorties Blu-ray

Direction la salle de home-cinéma avec David Oghia qui nous présente les meilleurs Blu-ray du moment. Véritable expert, il dévoile un avis précis et étayé pour chacun des films présentés. C’est notamment le cas avec l’excellent coffret Steelbook Superman I à IV. Misteur D se transforme en l’un des Super-héros les plus mythiques de la pop culture tout en décortiquant les formats audio et vidéo ainsi que les contenus des différents disques !

Comment passer à côté de la sortie en Blu-ray du film phare de 2022 : Avatar : La voie de l’eau. David Oghia se plonge dans les abysses d’Avatar en se mettant dans la peau d’un Na’vi pour parler de ce nouveau Blu-ray 4K UHD.

Enfin, grand succès de cette année 2023, Le Rayon Bleu traverse les rues de Paris à travers le Blu-ray UHD 4K de John Wick chapitre 4. Réalisation, esthétique global, qualité d’image et de vidéo, et autres anecdotes passionnantes sont au rendez-vous dans cet épisode !

De Zéro à Son : des salles hi-fi et cinéma roulantes !

Cyril Drevet est également star de la chaîne YouTube de Son-Vidéo.com avec la série De Zéro à Son qu’il présente avec brio. Et c’est d’ailleurs avec David Oghia qu’il découvre et présente l’incroyable salle de cinéma roulante : la BMW i7. Au programme : un écran de 31,3” (79 cm), un système audio surround Diamond signé Bowers & Wilkins et des sièges dignes d’un cinéma haut-de-gamme !

On poursuit ce TOP 3 des meilleures vidéos de Zéro à Son avec la présentation et le test de la Tesla Model Y et de son système audio intégrant même Tidal ! Une expérience que Cyril Drevet partage exceptionnellement avec PP Garcia.

Enfin, Cyril prend la route au volant de la Renault Mégane E-Tech pour profiter notamment du son Harman Kardon qui l’a « bluffé ». En effet, la marque française équipe sa dernière-née d’un système audio comprenant 9 haut-parleurs, dont 4 tweeters, 4 haut-parleurs dédiés aux médiums-graves ainsi qu’un caisson de basses placé dans le coffre. Cyril est parti à la rencontre des professionnels qui ont participé à la création de ce système chez Renault.

Time Lapse : les origines du cinéma

Le mois de décembre a été marqué par l’introduction du premier épisode de l’émission Time Lapse animée par Gorkab. Cette nouvelle série promet de plonger les spectateurs au cœur de l’histoire du cinéma en explorant les prémices de certaines technologies révolutionnaires à travers des films emblématiques. Vous pouvez d’ores et déjà retrouver l’émission consacrée aux origines du DTS à travers le film culte Jurassic Park.

Tout comprendre, tout faire avec les Tutos de Son-Vidéo.com

Tout au long de l’année, Son-Vidéo.com vous dévoile également de nombreux conseils à travers des vidéos tutos ! Que ce soit pour brancher un caisson de basses sans sortie LFE, accrocher une TV sur un mur en plâtre, choisir entre fiche banane et fourche ou encore dénuder un câble d’enceinte, Karim vous explique tout de A à Z. Vous retrouverez également des informations précises sur différentes technologies telles que Roon ou le Dolby Atmos en Musique.

(Re)découvrez ainsi les moments forts de l’année 2023 avec les émissions phares de Son-Vidéo.com. N’hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Son-Vidéo.com pour revisiter ces moments captivants, et suivez-nous sur Instagram et TikTok pour encore plus de contenus vidéos exclusifs !

