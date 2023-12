Nos coups de cœur de fin d’année – Casques et écouteurs

En cette fin d’année, la rédaction du blog de Son-Vidéo.com partage avec vous ses coups de cœur 2023. Explorez avec nous les équipements hi-fi et home-cinéma qui ont marqué nos esprits et que nous avons particulièrement appréciés. Cet article met en lumière ma sélection des meilleurs casques et écouteurs, une source d’inspiration idéale pour vos cadeaux de Noël.

Casque à réduction de bruit Focal Bathys

Le casque Focal Bathys offre une musicalité remarquable, notamment grâce aux mêmes transducteurs que d’autres modèles emblématiques de la marque, comme le Focal Clear, le Focal Elegia ou le Focal Celestee.

Je commence cette sélection de coups de cœur par l’excellent casque à réduction de bruit Focal Bathys. Intégrant des transducteurs à dôme « M » en Aluminium / Magnésium de 40 mm fabriqués en France, le Focal Bathys dévoile une grande musicalité. J’ai particulièrement apprécié son excellente réduction de bruit, ainsi que son mode DAC USB et son grand confort de port. 799 €.

Casque Bluetooth Sennheiser Momentum 4

Design soigné, longue autonomie, réduction de bruit, mode Transparence et compatibilité Bluetooth aptX Adaptive… Le casque Sennheiser Momentum 4 renferme de nombreux atouts !

Toujours côté casque Bluetooth, le Sennheiser Momentum 4 m’a fait forte impression. En plus de la prise en charge du codec aptX Adaptive, ce modèle présente de nombreuses fonctionnalités très pratiques telles que la réduction de bruit active, le mode Transparent ou encore l’égaliseur personnalisable. Avec une autonomie impressionnante de 60 heures, j’ai aimé pouvoir écouter toutes mes playlists sans jamais me soucier de son niveau de batterie. De plus, son design plus sobre et élégant que son prédécesseur est un vrai point fort selon moi. 279 €.

Pour en savoir davantage sur nos impressions, découvrez mon test du Sennheiser Momentum 4 paru en début d’année.

Casque ouvert Sennheiser HD660S2

Le casque Sennheiser HD660S2 est un modèle ouvert offrant une scène sonore très étendue.

La maison allemande poursuit la sortie d’excellents casques cette année avec le Sennheiser HD660S2. Ce modèle ouvert succède au remarquable Sennheiser HD 660S auquel il apporte une impédance plus élevée ainsi qu’une nouvelle bobine mobile pour offrir des basses encore plus profondes et percutantes. Mission réussie pour la marque allemande qui propose ici un casque de qualité qui m’a impressionné lorsqu’il était associé à mon ampli Naim Atom Headphones Edition. 469 €.

Casque haut de gamme Meze Empyrean II

Les transducteurs Planar Magnetic du casque Meze Empyrean II assurent une réponse en fréquence étendue de 8 Hz à 110 kHz garantissant une musicalité riche et détaillée.

Naturellement, je ne pouvais faire l’impasse sur l’exceptionnel casque Meze Empyrean II pour mes favoris de cette année. Ce modèle ouvert haut de gamme séduit tant par son allure que par sa conception acoustique remarquable. On retrouve en son cœur des transducteurs Planar Magnetic avec un système de bobine mobile breveté promettant une précision sonore calibrée pour la morphologie naturelle de l’oreille. Le résultat est tout simplement époustouflant et je dois admettre que j’aurais aimé le garder plus longtemps. 2 999 €.

Écouteurs intra-auriculaires FiiO FH3

Alliant performance, élégance et confort, les écouteurs intra-auriculaires Fiio FH3 constituent une solution idéale pour profiter pleinement des fichiers Hi-Res.

Du côté des écouteurs, les intra-auriculaires FiiO FH3 se distinguent comme des incontournables de cette année. Ces modèles hybrides se démarquent par l’intégration astucieuse de deux transducteurs à armature équilibrée dédiés aux médiums et aux aigus, ainsi qu’un transducteur dynamique au béryllium délivrant des basses percutantes. Certifiés Hi-Res audio, les écouteurs FiiO FH3 m’ont séduit par leur restitution sonore à la fois naturelle et détaillée. 149 €.

Ampli casque FiiO R7

L’ampli casque connecté FiiO R7 intègre un lecteur réseau dédié, une connectique exhaustive et un DAC. Il se révèle si polyvalent que nous en avons fait notre lecteur réseau de référence au bureau !

Cette année, j’ai particulièrement apprécié le lecteur réseau et ampli casque FiiO R7 que j’ai utilisé comme modèle de référence pour effectuer de nombreux tests de casque hi-fi dans les meilleures conditions. Sa polyvalence, sa grande réserve de puissance, sa connectique étendue ainsi que son système d’exploitation Android font du R7 un véritable tout-en-un que je recommande vivement. 699 €.

Écouteurs True Wireless Devialet Gemini II

Les écouteurs Bluetooth Devialet Gemini II, plus compacts et d’une beauté exceptionnelle, allient polyvalence, praticité et confort.

La rentrée 2023 a été marquée par l’arrivée des magnifiques écouteurs True Wireless Devialet Gemini II. Dotés d’un nouveau transducteur revêtu de titane, ces écouteurs m’ont enchanté dès les premières notes grâce à leur clarté sonore et leurs basses percutantes. Ils intègrent la technologie de réduction de bruit Devialet Adaptive Noise Cancellation, incluant une suppression intelligente du vent. En plus de la fonction Multipoint, leur module Bluetooth 5.2 prend en charge le codec aptX, garantissant une qualité audio sans fil de haut niveau. Chapeau bas au fabricant français pour cette seconde génération particulièrement réussie ! 399 €.

Écouteurs Bluetooth JBL Tour Pro 2

Innovant, le boîtier de chargement des écouteurs JBL Tour Pro 2 est le premier à arborer un écran donnant accès à différents paramètres sonores.

Les écouteurs True Wireless JBL Tour Pro 2 forment également l’un de mes coups cœur cette année grâce à leur étui intelligent et novateur, doté d’un écran tactile. Ce dernier simplifie l’accès aux paramètres sans nécessiter l’utilisation du smartphone. Idéaux pour une utilisation quotidienne, les JBL Tour Pro 2 offrent l’excellent son spatial JBL. De plus, ils intègrent une réduction de bruit active, un mode Ambiant et offrent une autonomie impressionnante de 40 heures (écouteurs + étui). 219 €.

Écouteurs True Wireless Motif II ANC

Les écouteurs Marshall Motif II ANC incarnent le style emblématique de Marshall avec une conception durable à partir de plastique recyclé.

Les écouteurs True Wireless Marshall Motif II ANC m’ont séduit grâce à leur musicalité, mais aussi leur look rétro. Dotés d’une réduction de bruit active, ils assurent une immersion totale dans la musique tout en offrant un mode Transparence pour rester connecté à l’environnement. Ces écouteurs profitent d’un transducteur dynamique de 6 mm, d’une autonomie de 30 heures et de fonctionnalités avancées telles que le Bluetooth LE Audio et des commandes tactiles. 199 €.

Écouteurs sans fil Denon PerL Pro

Conçus pour une utilisation quotidienne, les écouteurs sans fil Denon PerL Pro profitent d’une autonomie allant jusqu’à 32 heures.

Pour clôturer ma sélection de coups de cœur de l’année avec les écouteurs True Wireless Denon PerL Pro. En plus du son spatial (Dirac Virtuo), ce qui m’a vraiment impressionné, c’est la personnalisation du profil sonore automatique grâce à la technologie AAT. La réduction de bruit active (ANC) et le mode transparence sont efficaces, tandis que la prise en charge du codec aptX Lossless assure une excellente transmission sans fil. Les commandes tactiles personnalisables, les embouts et ailettes inclus m’ont offert un grand confort d’utilisation. 349 €.

