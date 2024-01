Ça vient de sortir : les nouveautés du mois de janvier 2024

Son-Vidéo.com vous présente les nouveautés hi-fi et home-cinéma du mois de janvier 2024 ! Découvrez les dernières générations de matériels conçus pour parfaire votre système audio et vidéo : récepteurs Bluetooth, lecteurs réseau, caissons de basses, TV UHD 4K, amplis home-cinéma, vidéoprojecteurs, barres de son, DAC, amplis casque, etc.

Ampli hi-fi Denon Ceol RCD-N12

L’ampli Denon Ceol RCD-N12 offre une lecture avancée des fichiers audio grâce à son puissant DAC intégré, prenant en charge des fichiers Hi-Res jusqu’à 24 bits / 92 kHz et les formats DSD.

L’ampli hi-fi Denon Ceol RCD-N12 offre une puissance de 2 x 65 W dans un format compact. Connecté, il intègre un lecteur réseau pour la musique en AirPlay 2, Bluetooth et DLNA, avec un accès aux webradios et services de streaming comme Spotify et Tidal. En ajoutant une entrée HDMI ARC à son lecteur CD, tuner DAB/FM et entrées analogiques/numériques, il s’impose comme un choix de taille. Disponible, 699 €.

Ampli casque FiiO Q15

Avec une connectique étendue et une conception soignée, le FiiO Q15 est un choix idéal pour les audiophiles exigeants.

L’ampli casque portable FiiO Q15 offre une puissance exceptionnelle de 1600 mW. Grâce à sa sortie asymétrique mini-jack 3,5 mm et symétrique jack 4,4 mm, il peut efficacement alimenter tout casque ou paire d’écouteurs. Très performant, il prend en charge les musiques Hi-Res jusqu’à 32 bits / 768 kHz et DSD512 grâce à son DAC AKM de dernière génération. Disponible, 449 €.

Ampli de puissance Eversolo AMP-F2

Grâce à ses entrées RCA et XLR, l’ampli de puissance EverSolo AMP-F2 peut facilement être associé à tout pré-ampli.

L’ampli de puissance EverSolo AMP-F2, basé sur une architecture en classe D, délivre une puissance de 2 x 145 W sous 8 ohms ou 2 x 250 W sous 4 ohms. Équipé d’une alimentation à découpage et de modules Starke Sound, cet ampli assure une reproduction musicale naturelle, équilibrée et dynamique. Ses entrées RCA et XLR facilitent son association avec n’importe quel pré-ampli. Disponible, 799 €.

Enceintes compactes Argon Audio Forus 4

L’enceinte Argon Audio Forus 4 se fond aisément dans n’importe quel intérieur grâce à son design compact et ses lignes épurées.

Les enceintes bibliothèque Argon Audio Forus 4 sont des modèles deux voies à charge bass-reflex, dotées d’un haut-parleur médium/grave de 100 mm associé à un tweeter à dôme souple de 25 mm. Offrant une sonorité dynamique et naturelle, elles s’adaptent aussi bien aux systèmes hi-fi qu’aux configurations home-cinéma. Leur design minimaliste et leur taille compacte les rendent facile à intégrer dans tous les intérieurs, alliant performances acoustiques et esthétique discrète. Disponibles, 199 € la paire.

Lecteurs réseau Volumio Primo 2

Doté d’un double contrôleur réseau, le lecteur Volumio Primo 2 offre un accès facile aux musiques partagées sur le réseau local et à une multitude de services de streaming.

Équipé d’un DAC ESS 9038Q2M, le lecteur réseau Volumio Primo 2 offre une lecture bit-perfect jusqu’à 24 bits / 192 kHz en interne et peut transmettre des flux 32 bits / 768 kHz et DSD512 sur sa sortie USB. Polyvalent, il prend en charge la lecture en DLNA, le Bluetooth 5.0, les services de streaming comme Spotify, Qobuz et Tidal, ainsi que la diffusion de webradios. Ses sorties analogiques et numériques, dont une HDMI 4K, assurent une compatibilité optimale avec tout récepteur. Disponible, 799 €.

Enceintes vintage Tannoy SGM15

L’enceinte Tannoy SGM15 combine le design classique de la Monitor GOLD des années 80 avec des touches modernes, à l’image de son panneau de réglage en aluminium anodisé doré.

Profitant d’une conception soignée, les enceintes d’exception Tannoy SGM15 arborent un grand haut-parleur coaxial Dual Concentric de 38 cm de diamètre. Avec une réponse en fréquence étendue de 35 Hz à 30 kHz et une puissance admissible de 150 W RMS, ces enceintes offrent une reproduction équilibrée, dynamique et détaillée, capturant avec finesse l’essence de tous les genres musicaux. Sur commande, 8 000 € la paire.

TV UHD 4K Hisense 85A6K

Le très grand téléviseur Hisense 85A6K embarque la technologie Precision Color qui offre des images aux couleurs intenses et réalistes.

Le téléviseur UHD 4K Hisense 85A6K, avec ses 215 cm de diagonale (85”), offre une expérience visuelle XXL grâce à son rétroéclairage Direct LED assurant des images lumineuses et un contraste optimal. Compatible HDR10+ et Dolby Vision, il garantit des détails précis même dans les scènes lumineuses. Sa compatibilité ALLM et VRR ainsi que ses ports HDMI 2.0 sont adaptés aux jeux vidéo 4K jusqu’à 60 Hz. Doté du système Vidaa d’Hisense, intégrant Alexa, il donne accès facilement aux plateformes de streaming populaires. Enfin, les haut-parleurs de 2 x 15 watts et les effets surround DTS:X promettent une expérience audio immersive. Disponible, 1 199 €.

Les guides du mois

Son-Vidéo.com présente également de nombreux guides hi-fi, TV, vinyle, casques, home-cinéma et gaming. Ces derniers vous aident à faire les meilleurs choix ou simplement à en apprendre davantage sur les technologies actuelles.

Ce mois-ci, explorez nos conseils détaillés sur la connexion optimale de vos enceintes ou de votre barre de son à un vidéoprojecteur. Que ce soit sans fil ou à l’aide d’un câble, vous aurez toutes les clés pour tirer le meilleur parti de votre configuration audiovisuelle.

Le nouveau guide sur « Comment créer une playlist collaborative ? » renferme toutes les astuces simples et pratiques pour rassembler les goûts musicaux de vos proches et amis, créant ainsi une playlist commune parfaite pour toutes les occasions. Transformez la manière dont vous partagez la musique et créez des listes de lecture uniques qui reflètent la diversité des préférences de chacun !

Enfin, découvrez comment maximiser votre expérience en jeux vidéo grâce au Dolby Atmos. Obtenez des conseils pratiques pour exploiter pleinement cette technologie audio et vivre une immersion tridimensionnelle captivante. Transformez vos sessions de jeu avec une superbe qualité sonore, pour une expérience gaming inégalée.

Le monde de la hi-fi et du home-cinéma réserve encore bien des surprises avec de nouvelles technologies, des performances décuplées et un confort d’utilisation amélioré. En attendant de les découvrir, vous pouvez à loisir jeter un œil sur les nouveautés hi-fi et home-cinéma du mois de décembre 2023 !