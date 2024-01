CES 2024 : les nouveautés casques et écouteurs

Le CES 2024 a une fois de plus démontré qu’il est le carrefour incontournable des innovations en matière de technologie audio. Explorez avec nous les dernières avancées en matière de casques et d’écouteurs dévoilées lors de cet événement phare qui promettent de transformer notre expérience d’écoute au quotidien.

Le trio gagnant chez Sennheiser

Casque Sennheiser Accentum Plus

La marque allemande dévoile l’évolution du récent casque Sennheiser Accentum avec le modèle Sennheiser Accentum Plus. Il promet une excellente qualité d’écoute, soutenue par une impressionnante autonomie de 50 heures sur une seule charge. Il est compatible avec une gamme étendue de codecs Bluetooth, y compris aptX Adaptive, assurant une connexion sans fil optimale.

Le casque Sennheiser Accentum Plus prend en charge le codec Bluetooth aptX Adaptive pour une connexion sans fil optimale et peut être utilisé en filaire en cas de besoin.

L’interface tactile intuitive, la connectivité multipoint, l’ANC Adaptive et la réduction du vent ainsi que le réglage du side-tone sont autant de fonctionnalités qui améliorent l’expérience d’écoute. Pour ceux qui préfèrent ou ont besoin d’une connexion filaire, le Sennheiser Accentum Plus inclut un câble audio. Le casque est cette fois-ci livré avec un étui de voyage pratique.

Proposé en noir et blanc à partir du 20 février, le casque Sennheiser Accentum Plus devrait être affiché à 229,99 €.

Écouteurs Momentum True Wireless 4

Sennheiser se fait également remarquer avec le lancement des écouteurs Sennheiser Momentum True Wireless 4. Ces derniers représentent selon la marque “l’apogée de l’innovation chez Sennheiser, avec plus d’une douzaine d’améliorations pour une qualité sonore remarquable”.

Les écouteurs sans fil Momentum True Wireless 4 intègrent la toute dernière plateforme Qualcomm S5 Sound Gen 2 et la technologie Snapdragon Sound. Celles-ci garantissent une qualité sonore optimale avec une latence ultra-faible. Ils sont également parmi les premiers à prendre en charge le Bluetooth 5.4, supportant Auracast et le codec aptX, offrant une connectivité idéale, même en déplacement.

Dotés d’un module Bluetooth 5.4 avec support Auracast et d’une réduction de bruit active adaptative efficace, les écouteurs Sennheiser Momentum True Wireless 4 sont parfaitement adaptés à une écoute en déplacement.

Leur réduction de bruit active adaptative se voit aussi améliorée pour une immersion totale dans la musique dans les lieux bruyants. Enfin, les écouteurs seuls promettent une lecture continue de 7 h 30 (étui de chargement compatible avec la technologie Qi, et la recharge rapide via USB-C).

Les écouteurs sans fil Sennheiser Momentum True Wireless 4 seront disponibles en black copper, metallic silver et graphite au prix de 299,90 € à partir du 15 février 2024.

Intras Sennheiser Momentum Sport

Conçus pour les mélomanes sportifs, les écouteurs Sennheiser Momentum Sport promettent une expérience sonore immersive associée à des retours biométriques en temps réel. En effet, grâce à l’intégration d’un capteur de fréquence cardiaque par photopléthysmographie (PPG) et d’un capteur de température corporelle, ces écouteurs transmettent des données cruciales aux applications et appareils de fitness les plus prisés.

La compatibilité avec des dispositifs tels que l’Apple Watch/Health, la Garmin Watch/Connect, Strava, Peloton et autres, permet une intégration transparente des données de fréquence cardiaque des écouteurs Sennheiser Momentum Sport.

Innovants, les écouteurs sport Sennheiser Momentum Sport intègrent un capteur de fréquence cardiaque et un capteur de température, des données essentielles aux applications et appareils de sport les plus populaires.

Par ailleurs, les intras sport Sennheiser profitent d’une conception semi-ouverte favorisant une conscience naturelle de l’environnement. Les modes Transparence réglable, Anti-vent et réduction adaptative du bruit s’ajustent selon l’environnement. Leur résistance à l’eau (IP55), à la transpiration et leur boîtier antichoc les rendent parfaitement adaptés aux entraînements les plus intensifs. Le boîtier de chargement (IP54) offre jusqu’à trois recharges, assurant jusqu’à 24 heures de lecture.

Disponibles à partir du 9 avril à 299,90 €, les écouteurs Sennheiser Momentum Sport sont déclinés en trois coloris : Polar Black, Burned Olive et Metallic Graphite.

La gamme JBL Live 3 embarque désormais un écran tactile

Après l’intégration d’un écran tactile au cœur des écouteurs JBL Tour Pro 2, c’est au tour de la gamme JBL Live 3 de s’en emparer. C’est notamment le cas des trois nouveaux modèles prévus pour juin 2024 : JBL Live Buds 3, JBL Live Beam 3 et JBL Live Flex 3. Ces derniers seront déclinés en quatre nouveaux coloris, violet, bleu, argent et noir, et seront affichés à 199,99 €.

L’écran LED de 1,45 pouce promet aux utilisateurs une expérience sans fil et un contrôle total d’un grand nombre de paramètres sans avoir besoin de se connecter à un appareil mobile ou à l’application JBL Headphones. Une fonctionnalité testée et approuvée dans les bureaux de Son-Vidéo.com à travers le test des écouteurs JBL Tour Pro 2.

Outre la réduction de bruit adaptative, le test du conduit auditif est également de la partie. Il permet ainsi aux utilisateurs d’optimiser automatiquement la reproduction audio selon les résultats du test. Avec trois styles de port différents disponibles (Buds, Beam et Flex) et un indice de protection IP55, la gamme JBL Live TWS promet un confort de port optimal, quelles que soient les conditions.

Lire aussi : La JBL Authentics 500 récompensée au CES 2024

Mise à jour des écouteurs Jabra

La marque danoise profite du CES 2024 pour annoncer d’importantes mises à jour pour ses écouteurs True Wireless Jabra Elite 8 Active et Jabra Elite 10. Ehtisham Rabbani, directeur de la division des produits grand public chez Jabra, souligne l’importance de l’engagement envers les clients, en écoutant leurs retours pour inspirer des améliorations continues. Les mises à jour seront disponibles en deux phases, janvier et mars 2024, via l’application Sound+.

Les mises à jour de janvier permettront aux utilisateurs d’activer ou de désactiver facilement la réduction de bruit active, la transparence et le retour de voix depuis l’application.

En mars, les heureux possesseurs des écouteurs Jabra Elite 10 bénéficieront d’une amélioration de la qualité d’appel dans des environnements bruyants. Pour les écouteurs Jabra Elite 8 Active, la détection du bruit du vent sera améliorée.

Les écouteurs sans fil Jabra Elite 8 Active et Jabra Elite 10 vont bientôt recevoir des mises à jour via l’application Jabra Sound+. Au programme : l’activation/désactivation des modes ANC plus accessibles et des améliorations concernant la qualité d’appel et la détection du bruit du vent.

Le CES 2024 a été le théâtre de révélations captivantes dans le domaine des casques et écouteurs, avec des avancées significatives illustrant une fois de plus les efforts de recherche et développement de l’industrie audio avec un objectif commun : offrir une expérience d’écoute exceptionnelle.

