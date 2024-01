CES 2024 : Samsung, JBL et Audio Pro dévoilent de nouvelles enceintes connectées

Comme chaque année, les fabricants profitent du CES de Las Vegas pour dévoiler des nouveautés. Avec déjà trois belles annonces par Samsung, JBL et Audio Pro, les enceintes connectées sont bien représentées.

En ce début d’année, les différents fabricants présents au CES de Las Vegas lèvent le voile sur les nouveautés qui vont rythmer l’agenda des amateurs de hi-fi et de home-cinéma. C’est le cas notamment pour Samsung, JBL et Audio Pro qui viennent d’annoncer leurs nouvelles enceintes connectées et enceintes nomades.

Samsung Music Frame, inspirée des TV Lifestyle

Parmi les annonces du CES 2024, celle de Samsung constitue la plus grande surprise. Le géant sud-coréen vient de dévoiler une enceinte lifestyle qui s’inspire de la gamme de TV Lifestyle Samsung The Frame. À l’image des téléviseurs, cette nouvelle enceinte Samsung Music Frame reprend le concept du cadre photo de 32,7 cm de côté. En façade, elle arbore une image personnalisée qui se fond dans la décoration. À la différence des TV Lifestyle, ce n’est pas un écran qui diffuse l’image mais un support physique semblable à une pochette interchangeable.

À l’arrière, le Samsung Music Frame se pare de deux haut-parleurs. Compatible Dolby Atmos, cette enceinte connectée dispose de contrôleur Wi-Fi et Bluetooth. De plus, elle peut s’associer à un téléviseur Samsung ou une barre de son Samsung dotée de la technologie Q-Symphony pour se transformer en enceinte surround. Pour l’heure, Samsung n’a pas communiqué de prix ni de date de sortie officielle de cette nouvelle enceinte connectée.

Au CES 2024, JBL enrichit ses gammes phares

Lors du CES 2024, JBL s’impose comme un animateur majeur du salon en annonçant plusieurs nouveautés. Grand spécialiste des appareils nomades, JBL capitalise sur ses gammes fortes. La marque dévoile pour cette année trois nouvelles enceintes Bluetooth qui vont renouveler ses séries emblématiques.

Au rang des modèles ultra-compacts, la JBL Clip 5 va succéder à la JBL Clip 4. Elle voit son autonomie s’étendre à 12 heures contre 10 heures pour la version précédente. Elle devrait être commercialisée aux alentours de 70 euros.

La nouvelle enceinte nomade JBL Clip 5 gagne en autonomie et sera équipée du protocole Bluetooth ouvert Auracast.

Autre format réduit, la JBL Go 4 va remplacer la JBL Go 3. Outre un design légèrement retravaillé, cette nouvelle enceinte Bluetooth portable conserve ses caractéristiques principales. Là encore, la différence majeure avec la version antérieure réside dans l’amélioration de l’autonomie qui gagne deux heures. Déclinée en six coloris, elle devrait être mise sur le marché autour de 50 euros.

Enfin, JBL renouvelle également une enceinte nomade au format plus large avec la JBL Xtreme 4 qui supplée la JBL Xtreme 3. Comme ses grandes sœurs, elle hérite d’une résistance à l’eau et la poussière pour diffuser la musique en toutes circonstances. Cependant, son autonomie effectue un bond en avant, passant de 15 heures à 24 heures. Un port USB alimenté va aussi faire son apparition. Cette nouvelle enceinte portable sera lancée en mars pour environ 350 euros.

Dévoilée au CES 2024, la nouvelle enceinte Bluetooth portable JBL Xtreme 4 voit son autonomie passer de 15 à 24 heures. Elle aussi va intégrer le protocole Bluetooth Auracast pour s’associer sans fil à d’autres enceintes multimarques.

En marge de ces quelques améliorations essentiellement axées sur l’autonomie, JBL a fait une annonce importante. Les trois nouvelles enceintes de la marque seront compatibles Bluetooth Auracast. Ainsi, ces dernières pourront être associées sans fil à n’importe quelle enceinte elle aussi dotée du protocole Auracast afin de créer un système multicanal.

À lire – La JBL Authentics 500 récompensée au CES 2024

La gamme JBL PartyBox également à l’honneur

JBL ne s’arrête pas là. Après les annonces sur ses modèles nomades, la marque américaine a également dévoilé de nouvelles enceintes de soirée. Véritable référence en la matière, la gamme JBL PartyBox accueille deux nouveaux modèles : la JBL PartyBox Club 120 (environ 400 €) et la JBL PartyBox Stage 320 (environ 600 €). Elles seront disponibles à partir du mois d’avril. Pratiques, les deux modèles intègrent deux entrées micro et une entrée guitare.

JBL PartyBox Club 120 JBL PartyBox Stage 320 Puissance NC 240 W Autonomie 12 heures 18 heures Version Bluetooth 5.3 5.3 Compatible Auracast Oui Oui Certification IP IPX4 IPX4

Au CESS 2024, Audio Pro annonce l’enceinte connectée C20

Enfin, pour clôturer le panorama des nouvelles enceintes connectées révélées au CES 2024, Audio Pro a levé le voile sur son modèle Audio Pro C20. Celle-ci va succéder à l’enceinte connectée Audio Pro D2. À l’aise avec la musique dématérialisée, elle sera équipée d’un récepteur Bluetooth et d’un contrôleur Wi-Fi bi-bande. Elle sera également compatible AirPlay 2, Chromecast et Audio Pro multiroom. La nouvelle Audio Pro C20 se pare de deux tweeters de 25 mm et un beau haut-parleur médium/grave de 16,5 cm de diamètre, alimentés par une amplification de 190 watts.

Nouveauté 2024, l’enceinte connectée Audio Pro C20 se pare d’un haut-parleur médium/grave de 16,5 cm et des deux tweeters de 25 mm de diamètre.

En outre, pour lire les supports physiques, cette enceinte Audio Pro 2024 se pare d’une entrée niveau ligne pour être associée à un lecteur CD, par exemple. L’enceinte connectée Audio Pro C20 peut aussi être reliée à une platine vinyle sans passer par un préampli externe grâce à l’étage phono à aimant mobile intégré. Ultra-polyvalente, l’enceinte connectée Audio Pro C20 dispose également d’une entrée optique, d’un port HDMI ARC et d’une sortie subwoofer.

Très polyvalente, l’enceinte connectée Audio Pro C20 intègre des entrées analogiques et numériques comme un port HDMI ARC ou une entrée optique. Également compatible multiroom, elle s’adapte à votre installation audio.

Cette année encore, le CES est le théâtre d’une multitude d’annonces concernant différentes marques. Le salon de Las Vegas permet d’y voir plus clair sur le calendrier à venir dans le domaine ultra concurrentiel des enceintes connectées.

Suivez toute l’actualité de Son-Vidéo.com sur Google Actualités.