Soldes 2024 : les meilleures offres sur la hi-fi, enceintes et amplis 

Les soldes 2024 sont officiellement lancées, avec des offres exceptionnelles sur le matériel hi-fi. Envie de changer votre ampli, de renouveler vos enceintes ou de créer votre première chaîne hi-fi ? Les soldes sont une belle occasion pour faire les meilleures affaires et acquérir vos équipements au prix le plus bas. Pour faire le bon choix, voici une sélection des offres les plus attractives du moment.

Elipson Prestige Facet 8B : 429 € au lieu de 690 €

Grâce à la couronne à facettes qui entoure chaque haut-parleur, l’enceinte bibliothèque Elipson Prestige Facet 8B assure une reproduction musicale naturelle et équilibrée sur un large spectre.

L’enceinte Elipson Prestige Facet 8B est un véritable best-seller, avec plus de 74 avis pour une note de 4,8/5 sur Son-Vidéo.com. Cette bibliothèque adopte une configuration 2 voies avec un grand haut-parleur médium/grave de 17 cm cerclé par une couronne à facettes pour limiter les turbulences. L’écoute révèle une sensation de douceur et de sérénité, chaque morceau étant reproduit avec maîtrise et naturel.

“Un sens musical évident, la rapidité faisant ici bon ménage avec une certaine douceur, presque satinée, mais non rédhibitoire. L’image stéréo est d’une très grande précision : les timbales au fond de l’orchestre se localisent parfaitement. Timbres de qualité et dynamique d’une réelle expressivité.” Diapason

Cayin CS-55A KT88 : 1490 € au lieu de 1790 €

Grâce à ses tubes de puissance KT88, l’ampli Cayin CS-55A KT88 offre une reproduction chaleureuse et naturelle, avec une très grande richesse harmonique.

La musicalité unique aux tubes devient accessible avec l’ampli Cayin CS-55A KT88 qui est exceptionnellement proposé à 1490 € durant les soldes. Ce modèle peut développer jusqu’à 2 x 40 W sous 8 ohms pour alimenter efficacement la majorité des enceintes bibliothèque et colonne. Il est ici équipé de tubes de puissance KT88 qui conjuguent idéalement chaleur, naturel et dynamique. Sa version équipée de tubes EL34 (Cayin CS-55A EL34) est également proposée en soldes au tarif de 1390 €.

“Ce magnifique ampli répond parfaitement à toutes mes attentes, le son est parfait, la chaleur apportée par les tubes est superbe sur toutes les fréquences qui sont très présentes, je redécouvre mes albums préférés, quel bonheur.” Avis partagé par 59pierre ⭐⭐⭐⭐⭐

Rega Planar 2 : 390 € au lieu de 629 €

Grâce à sa conception soignée et son apparence élégante, la platine vinyle Rega Planar 2 associée à la cellule Rega Carbon offre d’excellentes performances sonores.

Modèle phare du spécialiste de la galette noire, la platine vinyle Rega Planar 2 Carbon MM adopte un plateau en verre Optiwhite poli de 10 mm d’épaisseur. Elle profite d’un socle léger et très rigide, d’un bras de lecture Rega RB220 nouvelle génération, d’un palier principal de haute précision et d’un moteur 24 V conçu pour un fonctionnement silencieux et des vibrations minimales. Reconnue pour sa qualité, elle obtient la note de 4,6 / 5 sur Son-Vidéo.com.

“Un très bon son pour une platine disque de ce prix ! Simplicité et qualité… c’est du Rega quoi !” Avis partagé par patrickf44

Cambridge Evo 150 : 2149 € au lieu de 2390 €

L’ampli hi-fi Cambridge EVO 150 associe musicalité, fonctionnalité et esthétique avec ses flancs personnalisables et son grand écran tactile en façade.

Grand frère du Cambridge EVO 75, l’ampli hi-fi Cambridge EVO 150 de 2 x 150 W RMS sous 8 ohms est idéal pour tirer le maximum de toutes vos sources grâce à ses nombreuses entrées, avec des connecteurs USB-A et HDMI ARC. L’écoute sans fil est également assurée en Bluetooth aptX HD, DLNA, Chromecast et AirPlay 2. Enfin, il est possible d’accéder à de nombreux services de musique en ligne comme Qobuz, Tidal ou encore Spotify Connect. Le tout est habillé dans un magnifique châssis avec écran tactile en façade et flancs interchangeables (livré avec des flancs en bois ou en noir).

“Facile à aimer et difficile à critiquer, voilà comment nous pourrions décrire cette petite boîte à merveilles. La qualité sonore et la puissance de cet appareil sont bien supérieures à son prix, et il est par ailleurs très élégant et agréable à utiliser. Il s’agit d’une belle démonstration de savoir-faire de la part d’une société qui semble être sur le devant de la scène en ce moment.” Stereonet

Focal Aria 926 : 1390 € au lieu de 1990 €

L’enceinte colonne Focal Aria 926 utilise des haut-parleurs exclusifs à membrane Flax couplés à un tweeter TNF pour une reproduction dynamique, transparente et naturelle.

Modèle iconique de la gamme Focal Aria, l’enceinte colonne Focal Aria 926 adopte une architecture 3 voies avec 4 haut-parleurs, dont deux modèles de grave de 16,5 cm de diamètre à membrane Flax. Le tweeter TNF à dôme inversé assure une très grande clarté et transparence pour une perception optimale des moindres détails. Dynamique et naturelle, cette enceinte obtient la note de 4,8/5 par les utilisateurs de Son-Vidéo.com pour ses performances hi-fi et home-cinéma.

“Je me suis rendu au magasin de Lille. Miracle, j’ai été conseillé simplement par une personne qui connaît bien son métier et sait s’adapter à son client. Résultats, j’ai les enceintes que je voulais pour mon ampli. Et j’en suis super satisfait. Super moment passé dans le magasin pour de magnifiques moments d’écoute à la maison. Très heureux de voir qu’il existe encore des passionnés qui connaissent ce qu’ils vendent.” Avis partagé par Looooo

Q Acoustics 3050i : 549 € au lieu de 749 €

L’enceinte colonne Q Acoustics 3050i offre une musicalité transcendante, avec un médium riche, ainsi qu’une scène sonore extrêmement vaste.

Cette sublime enceinte colonne Q Acoustics 3050i utilise deux haut-parleurs médium/grave de 16,5 cm associés à un tweeter découplé pour limiter les interférences et maximiser la précision d’écoute. Esthétiquement très réussie et aussi à l’aise en hi-fi qu’en home-cinéma, cette enceinte assure une reproduction naturelle, dynamique et transparente.

“Q Acoustics s’est forgé une solide réputation en quelques années. La qualité de la construction alliée à la simplicité d’usage rend ces enceintes plutôt faciles d’emploi. Les 3050i pourront faire office d’enceintes principales dans un système stéréo de bonne facture, associées à des sources de qualité. L’usage home-cinéma est envisageable en associant aux colonnes Q Acoustics Q3050i d’autres références de la série 3000. Enceintes bibliothèques, centrale et caisson, tout est prévu.” Clubic

Q Acoustics Concept 20 : 249 € au lieu de 349 €

Grâce à son coffret renforcé, l’enceinte bibliothèque Q Acoustics Concept 20 offre une écoute naturelle, transparente et sans coloration.

Le fabricant britannique vous permet également d’acquérir l’enceinte bibliothèque Q Acoustics Concept 20 à tarif avantageux durant les soldes 2024. Ce modèle 2 voies exploite un haut-parleur de 12,5 cm dont la membrane est conçue en fibre de carbone et en céramique pour limiter la distorsion. Le tweeter de 2,5 cm bénéficie de ferrofluides et est entièrement découplé pour préserver la finesse du message sonore. Si vous cherchez une enceinte compacte, vivante, avec du coffre et au rapport qualité/prix imbattable, cette Q Acoustics Concept 20 est faite pour vous.

“Étonné par la petite taille des enceintes et le son qu’il en sort. Basses bien sûr un peu limitées, mais les médiums et les aigus sont très beaux.” Avis partagé par Pbpat

Voici quelques-unes des meilleures offres des soldes 2024 sur les équipements hi-fi et enceintes. Avec Son-Vidéo.com, profitez de plusieurs centaines de promotions exceptionnelles sur les meilleurs équipements du moment.

Suivez toute l’actualité de Son-Vidéo.com sur Google Actualités.