Soldes 2024 : les meilleures offres sur les barres de son et home-cinéma 

Les soldes 2024 continuent de faire chuter les prix, avec des offres exceptionnelles sur le matériel home-cinéma. Envie d’une barre de son ou d’un ampli home-cinéma pour profiter d’un son surround 3D immersif dans le salon ? Découvrez les meilleures offres du moment.

LG SC9S : 499 € au lieu de 799 €

La barre de son LG SC9S utilise de multiples haut-parleurs pour plonger l’auditeur au cœur d’une bulle sonore hautement réaliste.

Cette barre de son LG SC9S s’accompagne d’un caisson de basses sans fil pour offrir de véritables sensations fortes sur les scènes d’action. Compatible Dolby Atmos et DTS:X, elle crée un son 3D immersif pour vous plonger au cœur d’une bulle sonore. Grâce à ses 9 haut-parleurs et sa puissance de plus de 400 watts, cette barre de son est tout aussi à l’aise dans une chambre que dans un grand salon. Polyvalente, elle peut diffuser de la musique en AirPlay 2, Chromecast, Bluetooth et se contrôle vocalement.

“Compatible avec toute TV équipée d’une prise HDMI ARC/eARC ou optique, la barre de son LG SC9S offre une belle amplitude aux bandes son des films et des jeux vidéo. Les effets sonores se déploient bien en largeur, en hauteur ainsi que sur les côtés des spectateurs.” François dans le test de la barre de son LG SC9S.

Sony HT-A7000 + SA-SW5 : 1290 € au lieu de 1689 €

Avec sa puissance totale de 800 watts, sa compatibilité Dolby Atmos/DTS:X et ses 7.1.2 canaux, la barre de son Sony HT-A7000 vous plonge efficacement au cœur de l’action.

Cette barre de son haut de gamme Sony HT-A7000 est capable de diffuser un champ sonore sur 7.1.2 canaux en Dolby Atmos et DTS:X. Elle est ici associée à son caisson de basses sans fil Sony SA-SW5 de 300 W pour des sensations encore plus intenses. Compatible Spotify Connect, Google Chromecast et AirPlay 2, la Sony HT-A7000 offre de nombreuses fonctions connectées permettant d’accroître les possibilités de divertissement. Pour une expérience encore plus immersive, il est possible de lui associer des enceintes surround sans fil (pack Sony HT-A7000 + SA-RS5 + SA-SW5). Notée 4,8/5 par ses utilisateurs sur Son-Vidéo.com, cette barre de son est plébiscitée pour son caractère immersif, comme en témoignent les avis :

“Cette barre de son a l’ambition de recréer une enveloppe sonore ATMOS ou DTS:X. Je dois dire qu’elle y arrive plutôt bien et remplit également son office sur les jeux vidéo next gen. L’immersion est bonne et la localisation des canaux virtuels cohérente et réaliste. On entend bien les sons venir des côtés et en hauteur.” Avis client de JackoRX78 ⭐⭐⭐⭐⭐

Pioneer VSX-534 : 279 € au lieu de 299 €

Compatible 5.2 canaux ou Dolby Atmos 3.2.2 canaux, l’ampli Pioneer VSX-534 est parfait pour créer sa première installation cinéma à moindre coût.

Idéal pour réaliser son premier système home-cinéma, l’ampli Pioneer VSX-534 est un modèle 5.2 canaux ou Dolby Atmos 3.2.2. Il prend en charge tous les formats audio multicanaux les plus récents, dont le Dolby Atmos et le DTS:X, ainsi que les flux vidéo UHD 4K HDR (HDR10, HLG, et Dolby Vision). De plus, la technologie Dolby Surround permet de surmixer des formats stéréo ou 5.1 pour bénéficier d’un son surround 3D sur tous vos contenus.

“En ambiance home-cinéma telle qu’on l’attend pour s’immerger dans un film, le Pioneer VSX-534 délivre tout ce dont on a besoin en très grand format à un tarif imbattable. Le rapport prix/performances de cet ampli n’existe nulle part ailleurs.” On-Mag

Pioneer VSX-LX805 : 2999 € au lieu de 3490 €

Avec ses 11.2 canaux et une puissance de 150 watts par canal, l’ampli home-cinéma Pioneer VSX-LX805 est taillé pour les installations les plus complètes afin de profiter d’une expérience home-cinéma sans compromis.

Pour les installations plus exigeantes, le fabricant américain solde également son ultime ampli home-cinéma Pioneer VSX-LX805. Ce modèle 11.2 canaux bénéficie d’une forte puissance de 150 watts sous 8 ohms. Compatible Dolby Atmos et DTS:X, il permet de réaliser un système 7.2.4 canaux pour vous immerger au cœur des films, séries et jeux vidéo. Les entrées et sorties HDMI 2.1 sont compatibles UHD 8K à 60 i/s et UHD 4K à 120 i/s, avec la prise en charge du HDR 10 et Dolby Vision. Enfin, le lecteur réseau intégré vous permettra de diffuser facilement de la musique et d’accéder aux différents services de streaming.

Klipsch RP-1400SW : 1299 € au lieu de 1699 €

Grâce à son grand haut-parleur de 35 cm de diamètre et sa puissance de 500 W RMS, le caisson Klipsch RP-1400SW assure des sensations fortes dans tout intérieur.

Ce puissant caisson de basses Klipsch RP-1400SW est idéal pour rythmer les séances de cinéma dans un grand salon ou une salle dédiée. Son grand haut-parleur de 35 cm de diamètre est associé à une amplification de 500 W RMS (1000 W en crête). La membrane utilise le procédé de fabrication Cerametallic exclusif à la marque pour maximiser la dynamique et limiter la distorsion, même à très haut niveau d’écoute. Il est ainsi capable de descendre jusqu’à une fréquence impressionnante de 16 Hz, pour offrir des sensations fortes sur les films, séries et jeux vidéo.

“Impressionnant : le mot clé pour ce caisson Klipsch, aussi bien en puissance sonore, qu’en taille. Un son très immersif, qui fait tout son charme tant par la profondeur des basses que son dynamisme. “ Avis partagé par $CDK$

Voici quelques-unes des meilleures offres des soldes 2024 sur le home-cinéma.

