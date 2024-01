Soldes 2024 : les meilleures offres TV sur Son-Vidéo.com !

Les soldes 2024 vous attendent sur Son-Vidéo.com, avec des remises exceptionnelles sur les meilleurs téléviseurs du moment. Pour faire le bon choix, découvrez sans plus attendre les meilleures offres TV UHD 4K de ces soldes 2024.

Vous avez envie de profiter d’une plus grande taille d’image, de passer à la 4K, ou de trouver le téléviseur idéal pour les jeux vidéo ? Les soldes sur Son-Vidéo.com constituent une excellente opportunité pour faire de très bonnes affaires et acquérir votre nouvelle TV au meilleur prix. Découvrez notre sélection des meilleures offres du moment !

LG OLED42C3 (42”/106 cm) : 990 € au lieu de 1090 €

Le téléviseur LG OLED42C3 vous offre le meilleur de la technologie audio-vidéo actuelle pour sublimer les films, les jeux vidéo, les matchs et les concerts : 4K 120 Hz, HDR10 et Dolby Vision pour l’image, Dolby Atmos et DTS:X pour le son.

Le téléviseur LG OLED42C3 s’adresse aussi bien aux cinéphiles qu’aux gamers qui profiteront d’une très belle qualité d’image 4K HDR. Il offre aux joueurs la compatibilité 4K 120 Hz, les fonctions ALLM et VRR, l’accès aux services de Cloud Gaming et la prise en charge du Dolby Vision Gaming. La section audio prend en charge le Dolby Atmos et le DTS:X, se montrant très efficace pour donner de l’amplitude aux bandes son des films et des jeux vidéo, avec à la clé une très belle sensation d’immersion.

Proposant une très belle qualité d’image et de son sur les programmes de la TNT, les films et les séries 4K HDR ainsi qu’avec les jeux vidéo, ce LG OLED C3 constitue un excellent investissement pour ceux qui souhaitent un téléviseur OLED polyvalent à prix raisonnable, sans faire de concessions sur les performances. Test LG OLED C3 – Blog Son-Vidéo.com

Hisense 55E7KQ Pro (55”/139 cm) : 549 € au lieu de 599 €

Optimisé pour les films et les jeux vidéo, le téléviseur Hisense 55E7KQ Pro vous fait profiter de vos contenus 4K HDR avec des couleurs riches et une parfaite fluidité d’image jusqu’à 144 Hz.

Optimisé pour les jeux vidéo, le téléviseur Hisense 55E7KQ Pro se dote de ports HDMI 2.1 qui prennent en charge les jeux vidéo 4K 120 Hz et 4K 144 Hz. La fluidité d’image est parfaite grâce à la technologie FreeSync Premium qui cale la fréquence de rafraîchissement de l’écran sur celle de la console ou de la carte graphique. Idéal également avec les films 4K HDR, ce téléviseur Hisense est compatible HDR10+ et Dolby Vision pour afficher des images à forte luminosité au contraste optimisé. Sa section audio de 40 watts prend en charge le Dolby Atmos et propose aussi le traitement audio DTS Virtual:X. De quoi offrir une spatialisation 3D convaincante en élargissant la scène sonore, que ce soit avec les films ou les jeux vidéo.

Philips 55OLED808 (55”/139 cm) 1 390 € au lieu de 1 490 €

Le Philips 55OLED808 prend en charge les formats HDR10+ Adaptive et Dolby Vision, pour offrir des noirs profonds et une large plage dynamique aux images 4K HDR. La technologie Ambilight projette des couleurs sur les murs environnants, créant ainsi une expérience visuelle immersive.

Le Philips 55OLED808 est compatible HDR10+ Adaptive et Dolby Vision pour offrir une expérience visuelle optimale en affichant des images précises et naturelles. Sa section audio de 70 watts garantit une expérience audio immersive grâce à la prise en charge des formats Dolby Atmos et DTS:X. Équipé de Google TV, ce téléviseur permet d’accéder à Netflix, Disney+, Prime Video, Apple TV+ et YouTube et embarque Google Assistant pour une recherche et un contrôle vocal aisés. Enfin, avec ses 4 ports HDMI dont deux compatibles HDMI 2.1, ce téléviseur offre une fluidité optimale avec les jeux vidéo les plus récents grâce à la prise en charge des technologies VRR, G-Sync et FreeSync Premium. Cerise sur le gâteau, la technologie Ambilight diffuse derrière l’écran un halo lumineux dont les couleurs s’harmonisent en temps réel avec l’image affichée, pour accroître la sensation d’immersion.

Les efforts déployés par Philips pour créer l’OLED808 sont évidents : le fabricant s’est efforcé de prendre en charge toutes les dernières fonctionnalités de jeux vidéo et tous les formats HDR ; il a exploité au maximum les performances de sa dalle OLED « standard » tout en garantissant une authenticité cinématographique ; il a réussi à offrir un son de qualité à partir de haut-parleurs invisibles (du moins en façade) ; et il a continué à proposer l’Ambilight tout en maintenant le prix à un niveau comparable à celui de ses concurrents, dont aucun n’a de réponse à cette fonctionnalité exclusive de Philips. What Hi-Fi ? Sound and Vision

Philips 65OLED908 (65”/164 cm) : 2 490 € au lieu de 2 790 €

Le grand téléviseur Philips 65OLED908 intègre une dalle OLED META très lumineuse, compatible HDR10+ Adaptive et Dolby Vision. Il affiche des images magnifiques avec une large plage dynamique et sa technologie Ambilight étend bien au-delà de l’écran la portée subjective des images affichées.

Cette grande TV Philips 65OLED908 embarque une dalle OLED META très lumineuse, prend en charge le HDR10+ Adaptive et le Dolby Vision et dispose de la technologie Ambilight 3 côtés. Ses deux ports HDMI 2.1 compatibles 4K 120 Hz, VRR, G-Sync Compatible et FreeSync Premium offrent une qualité d’image optimale avec les consoles de jeux vidéo et les cartes graphiques de dernière génération. Signée Bowers & Wilkins, la barre de son Dolby Atmos et DTS HD intégrée directement sous l’écran de cette grande TV vous garantit une ambiance sonore très immersive sur les bandes son des films et des jeux vidéo.

Le téléviseur Philips 65OLED908 offre une qualité d’image exceptionnelle, recréant une expérience cinématographique de premier ordre. Les scènes se révèlent magnifiques, naturelles, caractérisées par des mouvements fluides et une bonne maîtrise de la colorimétrie […] Ce téléviseur est aussi un excellent partenaire pour les jeux vidéo, réactif, prenant en charge l’ensemble des technologies d’optimisation. ON-Mag

Samsung TQ55S90C (55”/138 cm) : 1 290 € au lieu de 1 590 €

Le téléviseur Samsung OLED TQ55S90C embarque les dernières technologies de pointe du fabricant pour visionner de manière optimale tous vos contenus, films, séries, jeux vidéo, etc.

Cette grande TV Samsung TQ55S90C offre une expérience de divertissement unique aux cinéphiles exigeants et aux joueurs avertis. Elle s’équipe d’une dalle OLED 10 Bits / 144 Hz de 138 cm de diagonale, bénéficie de la technologie Quantum Dots pour intensifier les couleurs, embarque le puissant processeur Neural Quantum 4K et propose toutes les fonctionnalités d’un téléviseur connecté récent. Cette TV OLED Samsung est parfaitement adaptée pour tous les contenus 4K actuels, y compris pour les jeux vidéo (HDMI 2.1, HDR10+ Gaming, AMD FreeSync Premium…). Vous pouvez même vous passer de console avec le Gaming Hub, et vous n’avez pas besoin de Box TV grâce aux applications Opérateurs intégrées.

Le Samsung S90C est très performant en termes de qualité d’image, il est capable de satisfaire la plupart des joueurs et son système audio ne vous obligera pas à retourner au magasin pour acheter une barre de son. Il est vraiment impressionnant. […] Bien que Samsung ait mis du temps à suivre le mouvement OLED, la société progresse très rapidement d’année en année avec cette technologie. Le S90C est un téléviseur très compétitif à un prix raisonnable. T3

LG OLED55G3 (55”/139 cm) : 1 790 €, au lieu de 2 090 €

Le grand téléviseur 4K LG OLED55G3 offre le meilleur de la technologie audio-vidéo actuelle pour sublimer les films, les jeux vidéo, les matchs et les concerts. Il adopte un design extrêmement fin pour s’intégrer parfaitement au mur (support mural fourni).

Encensée par la presse, cette TV 4K LG OLED55G3 qui se destine à une installation murale intègre une dalle OLED dernière génération dont la luminosité spectaculaire magnifie l’affichage des contenus HDR10 et Dolby Vision. Son tout nouveau filtre antireflets limite quant à lui de manière drastique la pollution lumineuse dans une pièce éclairée. Côté son, le DTS:X est désormais pris en charge, en plus du Dolby Atmos. Cette TV XL fait aussi la part belle au gaming avec ses 4 ports HDMI 2.1 compatibles 4K 120 Hz, VRR (G-sync et Freesync), ALLM et Dolby Vision Gaming 4K à 120 Hz.

Le LG 55G3 — la version 55 pouces (140 cm) du LG 65G3 que nous avons testé — est tout simplement le meilleur téléviseur testé à ce jour dans notre laboratoire. Il combine tous les avantages de la technologie Oled (contraste, précision, réactivité, angles de vision) à la forte luminosité d’un modèle Mini-Led. Même le filtre antireflet est encore plus performant. Les Numériques

TCL 75X925 (75”/189 cm) : 1 690 € au lieu de 1 990 €

La très grande dalle QLED Ultra Haute Définition 8K du téléviseur TCL 75X925 affiche des images extrêmement nettes et détaillées.

Le très grand téléviseur mini-LED UHD 8K TCL 75X925 bénéficie d’un rétroéclairage hautes performances et d’une très forte luminosité. Le contraste est ainsi optimal avec les contenus HDR Dolby Vision et HDR10+. Signée Onkyo, la section audio de ce très grand téléviseur 8K est compatible Dolby Atmos et intègre un haut-parleur de grave dédié en plus des haut-parleurs frontaux. Enfin, ses prises HDMI se révèlent compatibles 8K 60 Hz et 4K 120 Hz (débit max. 48 Gbps) et prennent en charge les fonctions ALLM et VRR pour garantir aux joueurs une fluidité maximale et un faible temps de latence (15 ms).

Très bon téléviseur, qualité de l’image au top et le son est excellent avec la barre de son intégrée. J’aime bien la marque TCL car on trouve de très bons téléviseurs avec un rapport qualité prix avantageux. J’avais déjà un 4K TCL 75C815 QLED et j’ai pu constater une nette amélioration de l’image avec la technologie mini-led, notamment sur le contraste, la luminosité et les couleurs. Que dire du 8K avec des contenus YouTube 8K, c’est sublime !!! Mahir TEK (avis client) – ⭐⭐⭐⭐ 4/5

Sony XR-77A80L (77”/195 cm): 3 290 €, au lieu de 3 990 €

HDR10 et Dolby Vision, puissant traitement vidéo Sony Cognitive Processor XR, technologie Acoustic Surface Audio+, Google TV, ports HDMI 2.1 compatibles 4K 120 Hz, VRR et ALLM : le Sony XR-77A80L est l’un des téléviseurs OLED XXL les plus performants du marché.

Ce très grand téléviseur OLED Sony XR-77A80L est compatible HDR10 et Dolby Vision pour afficher des images aux couleurs intenses et bien contrastées. Côté son, la technologie Acoustic Surface Audio+ utilise la dalle comme un véritable haut-parleur. Sa connectique HDMI 2.1 compatible 4K 120 Hz en fait un parfait compagnon pour les consoles de jeux vidéo dernière génération. Ce téléviseur est même certifié Perfect For PlayStation 5 avec un réglage d’image qui s’ajuste automatiquement en fonction de l’utilisation de la console (jeux vidéo ou films).

Il s’agit d’un modèle de milieu de gamme impressionnant qui assure un superbe traitement vidéo, des images calibrées avec précision, des tons de peau et des couleurs naturels, ainsi qu’une très bonne gestion du mouvement. AVForums

Hisense 100U7KQ (100”/254 cm) : 3 490 € au lieu de 3 990 €

Cet immense téléviseur 4K Hisense 100U7KQ conjugue le rétroéclairage Mini-LED, la compatibilité HDR10+ et Dolby Vision IQ et les fonctions gaming 4K 120 Hz/144 Hz et FreeSync Premium pour vous offrir la meilleure qualité d’image, avec les films et séries comme avec les jeux vidéo.

Ce méga téléviseur UHD 4K Hisense 100U7KQ adopte une dalle QLED de 254 cm (100″) de diagonale à rétroéclairage Mini-LED. C’est à l’heure actuelle l’unique téléviseur de 100″ de diagonale du marché ! Le Hisense 100U7KQ est compatible HDR10+ et Dolby Vision IQ pour optimiser l’affichage des images à large plage dynamique en temps réel et selon l’éclairage ambiant. Il est doté de ports HDMI 2.1 pour prendre en charge les jeux vidéo 4K 120 Hz/144 Hz et intègre la technologie FreeSync Premium pour optimiser sa fréquence de rafraîchissement. Le Hisense 100U7KQ est un Smart TV équipé du système d’exploitation propriétaire Vidaa U avec Alexa intégré pour la recherche et le contrôle vocal. Il peut accéder à YouTube, Netflix, Disney+, Prime Vidéo, Canal+, Molotov, RMC Sport ou encore Rakuten TV ainsi qu’à un catalogue d’applications à télécharger. Sa section audio est compatible Dolby Audio et Dolby Atmos pour élargir la scène sonore.

Nous avons regardé beaucoup de sports dynamiques et nous n’avons jamais été déçus par les mouvements rapides de la caméra sur le terrain de basket ou de foot. Les films étaient superbes. Les émissions de télévision étaient impeccables. Le mode jeu est excellent sur ce téléviseur. […] Et même le son est plutôt décent, alors que la plupart des haut-parleurs de TV offrent un son épouvantable. Ce modèle remplit toutes les conditions. Selon nous, il constitue le meilleur rapport qualité-prix du marché. Digital Trends

Les soldes 2024 sur Son-Vidéo.com, ce sont des centaines de remises exceptionnelles sur les meilleurs équipements TV, vidéoprojecteurs, hi-fi et home-cinéma du moment. N’attendez pas pour vous faire plaisir au meilleur prix !

