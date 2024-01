Soldes 2024 : les meilleures offres vidéoprojecteurs sur Son-Vidéo.com !

Les soldes 2024 sur Son-Vidéo.com, ce sont des remises exceptionnelles sur les meilleurs vidéoprojecteurs du moment. Découvrez dès maintenant les meilleures offres vidéoprojecteurs des soldes 2024.

Philips PicoPix Max : 549 € au lieu de 649 €

Compact et léger, le Philips PicoPix Max est idéal pour quiconque souhaite un vidéoprojecteur HD 1080p facile à transporter avec lecteur multimédia intégré. Il simplifie grandement la vidéoprojection au quotidien, à domicile ou en déplacement.

Le vidéoprojecteur miniature Philips PicoPix Max est un modèle HD 1080p très compact fonctionnant sous Android. Il est capable de projeter une grande image mesurant de 76 cm à 3 mètres de diagonale. Doté d’une entrée HDMI et d’un port USB pour la lecture multimédia, il est aussi compatible AirPlay, Miracast et DLNA grâce à sa connectivité WiFi. Ce vidéoprojecteur Philips PicoPix Max s’alimente sur secteur, via son adaptateur USB fourni, ou fonctionne sans fil grâce à sa batterie rechargeable intégrée offrant jusqu’à 3 h d’autonomie.

Nous cherchions un vidéo projecteur pour un usage familial, nous sommes comblés : très bonne qualité d’image à trois mètres, installation facile, fonctionnalité parfaite. En l’associant à de bonnes enceintes sans fil, nous sortons à volonté ce « home cinéma » peu encombrant, mobile et de très bonne qualité et l’installons en un instant dans une pièce où une autre, selon notre souhait du moment. ⭐⭐⭐⭐⭐ 5/5

Avis partagé par Rima69

Xgimi Horizon : 899 € au lieu de 1 099 €

Très compact, le projecteur Xgimi Horizon peut projeter une très grande image en haute définition 1080p HDR. Grâce à sa connexion WiFi, il accède à Prime Video et YouTube.

Le vidéoprojecteur Xgimi Horizon projette une grande image HD 1080p de 76 cm à 7,76 m de diagonale. Il intègre Android avec Google Assistant et peut accéder à Prime Video et YouTube. Son Chromecast intégré permet par ailleurs de diffuser sans fil du contenu vidéo depuis un ordinateur, un smartphone ou une tablette. Ses entrées HDMI 2.0 prennent en charge les flux vidéo jusqu’en UHD 4K 60 Hz (projection en 1080p après downscaling) et deux ports USB permettent de lire les fichiers audio, les photos et les vidéos depuis une clé USB ou un disque dur externe. Enfin, sa section audio stéréo signée Harman Kardon prend en charge les pistes audio Dolby et DTS, pour diffuser le son de vos films et séries.

Luminosité exceptionnelle. Rendu sonore impressionnant. L’automatisation de certains réglages est un vrai plus (mise au point, correction trapézoïdale, dernière position de projection et peut-être d’autres que je n’ai pas encore découverts). La prise en mains est rapide et on peut de suite l’utiliser sans avoir à tout paramétrer. ⭐⭐⭐⭐⭐ 5/5

Avis partagé par Pat-Pat

Viewsonic X1000-4K : 1 490 € au lieu de 1 699 €

Le vidéoprojecteur ultra courte focale Viewsonic X1000-4K HDR vous permet de profiter d’une très grande image UHD 4K de 2,5 m de diagonale à seulement 38 cm du mur ou de l’écran.

Le Viewsonic X1000-4K projette une très grande image à très courte distance (2,5 m à une distance de 38 cm). Il couvre un large espace colorimétrique pour afficher des images réalistes et vivantes. Son système d’éclairage LED offre un excellent contraste et profite d’une durée de vie de 30 000 heures. Ce projecteur ultra courte focale Viewsonic intègre par ailleurs une barre de son de 40 watts signée Harman Kardon qui peut être utilisée comme enceinte Bluetooth. En plus de ses prises HDMI et USB multimédia, sa connectivité réseau (WiFi et Ethernet) vous permet d’accéder à de nombreux services de streaming et de diffuser sans fil des vidéos depuis un smartphone.

Bluffé par la qualité de l’image par rapport à mon LG. L’enceinte fait le job et parfois je l’utilise en hifi. Vraiment satisfait de mon achat. ⭐⭐⭐⭐ 4/5

Avis partagé par tieyri

Optoma UHD38x : 999 € au lieu de 1 149 €

Idéal comme projecteur gaming mais aussi pour le sport et le home-cinéma, le vidéoprojecteur Optoma UHD38x délivre une très belle image UHD 4K HDR et profite d’une luminosité et d’un taux de contraste performants.

Le vidéoprojecteur Ultra HD 4K Optoma UHD38x se destine autant aux séances home-cinéma qu’au visionnage d’événements sportifs et à la pratique des jeux vidéo. Compatible avec les contenus HDR à large plage dynamique, il couvre un espace colorimétrique étendu et offre une très forte luminosité (4000 lumens) pour projeter en pleine journée. Le vidéoprojecteur 4K Ultra HD Optoma UHD38x jouit par ailleurs d’un très faible input lag (4,2 ms), parfait pour les jeux vidéo dans lesquels le temps de réactivité est primordial.

1.000 euro pour du 4K avec 3 mètres d’écran c’est juste du pur bonheur, personne ne trouve à redire face à la qualité de l’image. Si vous n’y connaissez rien en vidéoprojecteur alors n’hésitez plus. Bien sûr, il y a mieux, mais c’est plus cher. J’ai été surpris par le mode éco, très silencieux avec la même luminosité ?! Ce vidéoprojecteur apporte tout ce que l’on peut attendre d’un vidéoprojecteur dédié cinéma […] ⭐⭐⭐⭐⭐ 5/5

Avis partagé par ODIXI

Hisense PX2-PRO : 1 990 € au lieu de 2 490 €

Le projecteur laser ultra courte focale Hisense PX2-PRO projette une très grande image 4K HDR en étant posé directement au pied du mur ou de l’écran de projection. Il accède aux principaux services de streaming et embarque une barre de son compatible Dolby Atmos.

Le vidéoprojecteur ultra courte focale Hisense PX2-PRO exploite une lampe laser TriChroma (triple laser) pour couvrir un très large espace colorimétrique BT.2020. Il projette ainsi une image 4K HDR extrêmement réaliste avec des couleurs riches et naturelles. De plus, la prise en charge des formats HDR 10, HLG et Dolby Vision garantit davantage de détails et de nuances dans les parties sombres et lumineuses de l’image. Ce projecteur laser intègre une barre de son compatible Dolby Atmos et déploie une large scène sonore qui favorise l’immersion des spectateurs. Sa connectique comprend trois entrées HDMI, dont une compatible ARC/eARC, ainsi que deux ports USB multimédia. Il donne aussi accès aux principaux services de streaming et propose le partage d’écran sans fil (PC, tablette et smartphone).

À ce prix, il s’agit d’un fantastique système de projection compact offrant des performances solides dans les pièces peu éclairées et exceptionnelles dans les pièces sombres. Les images 4K qu’il projette sont admirables quelle que soit la diagonale, et ses couleurs tout simplement époustouflantes mettent à mal la concurrence. TechRadar

