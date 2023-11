Le nouveau catalogue hiver 2023/24 de Son-Vidéo.com

À l’approche de la saison hivernale, les amateurs de technologie et spectacle audiovisuelles trouveront leur bonheur dans le tout nouveau catalogue d’hiver 2023/24 Son-Vidéo.com. Cette sortie promet une plongée immersive dans les dernières nouveautés et tendances high-tech de l’année.

En plus du blog et des magazines trimestriels qui présentent de nombreux articles dédiés aux passionnés de high-tech, Son-Vidéo.com sort son nouveau catalogue ! Ce dernier propose de multiples contenus à lire bien au chaud. Destiné aux amoureux d’image et de son, ce catalogue papier ou digital présente des guides hi-fi et home-cinéma ainsi qu’une large sélection de matériels audio et vidéo de dernière génération.

Catalogue de Son-Vidéo.com : guides et présentations

Restez à la pointe de l’actualité avec les dernières sorties du monde audiovisuel. Le catalogue d’hiver de Son-Vidéo.com vous présente les équipements les plus récents. Qu’il s’agisse d’enceintes, de TV UHD 4K dernier cri, d’amplis hi-fi et home-cinéma ou encore de casques et écouteurs, retrouvez un aperçu des caractéristiques et des technologies de ces produits phares.

Passionnés de son haute-fidélité ? De cinéma à domicile ? Ou à la recherche des dernières innovations audio-vidéo ? Bonne nouvelle ! Le catalogue hiver Son-Vidéo.com propose également plusieurs guides pour vous aider à faire le meilleur choix.

Sélection home-cinéma : l’image et le son surround

Ce catalogue présente une variété de choix adaptés à tous les passionnés de home-cinéma. Vous retrouvez ainsi un éventail de téléviseurs et de vidéoprojecteurs de dernière génération, mais aussi des accessoires indispensables tels que des câbles vidéo, des supports TV, des écrans de projection ou encore des fauteuils cinéma. Vous découvrez notamment des équipements incontournables de chez LG, Samsung, TCL, Sony, Philips, Hisense, Leica, et bien d’autres encore.

Au programme également, un guide complet concocté par François pour tout savoir des dernières tendances TV et vidéoprojection. Vous retrouverez par ailleurs une sélection d’articles plébiscités par la communauté des passionnés de Son-Vidéo.com avec un extrait de leurs avis !

Sélection hi-fi : casques, enceintes, amplis et vinyle

Retrouvez ensuite une sélection de matériels hi-fi pour profiter d’une écoute personnalisée. Les meilleurs fabricants de hi-fi et les derniers amplificateurs, caissons de basses, enceintes bibliothèque et enceintes colonne, enceintes connectées, baladeurs audiophiles, casques hi-fi et platines vinyle sont au rendez-vous. Vous retrouverez ainsi les excellents équipements de chez Sennheiser, KEF, Elipson, FiiO, JBL, Bang&Olufsen, Klipsch ou encore Marantz.

Évidemment, les incontournables en matière d’enceintes Bluetooth portables, de casques Bluetooth, et d’écouteurs True Wireless feront le bonheur des adeptes de l’écoute en déplacement. Pour couronner le tout, une sélection variée de haut-parleurs pour voiture vient conclure ce catalogue de manière magistrale.

Vous retrouverez cette fois-ci deux guides. Le premier, écrit par Valentin, revient sur les tendances hi-fi et home-cinéma du moment. Écoute Lossless ou Hi-Res, stéréo ou Atmos, équipements filaires ou True Wireless, formats compacts ou volumineux… Vous saurez tout sur les envies et préférences du moment des audiophiles et home-cinéphiles !

Le second guide élaboré par Victor se concentre sur le design et l’intégration des équipements hi-fi dans votre espace de vie. L’avènement du multiroom, le retour du vinyle, l’attrait pour l’écoute nomade ou encore le choix des enceintes encastrables pour les rendre invisibles sont autant de sujets abordés dans ce guide. Ces deux guides sont également accompagnés d’une sélection de coups de cœur des passionnés avec un extrait de leurs avis.

Sommaire du catalogue Son-Vidéo.com hiver 2023/24

Au sommaire de ce catalogue Hiver 2023/24 Son-Vidéo.com :

Les magasins Son-Vidéo.com

Faites entrer chez vous le meilleur de l’image et du son

Faites connaissance avec nos rédacteurs

Image

Arrêt sur l’image : les tendances TV et vidéoprojection

Vous avez testé, vous avez aimé

Sélection image

Hi-fi et home-cinéma

Au cœur du son : les tendances hi-fi et home-cinéma

Vous avez testé, vous avez aimé

Sélection hi-fi et home-cinéma

Design et intégration

Hi-fi et style de vie : les tendances design et intégration

Vous avez testé, vous avez aimé

Sélection design et intégration

Focus

Envie de consulter le catalogue hiver 2023/24 ? Rendez-vous directement dans le magasin Son-Vidéo.com le plus proche de chez vous pour vous le procurer gratuitement ! Il est également possible de le recevoir dans votre boîte aux lettres lors de votre prochaine commande. Vous préférez la version numérique ? Téléchargez-le ou consultez-le directement en ligne.