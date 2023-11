Dolby x Ed Sheeran : une collaboration pour la campagne Love More in Dolby !

La campagne 2024 « Love More » de Dolby Laboratories vise à dévoiler les possibilités offertes par les technologies audio et vidéo de Dolby, notamment les Dolby Atmos et Dolby Vision. Elle explore l’impact de ces avancées dans divers domaines tels que la musique, le home-cinéma, le sport en direct, les jeux vidéo et le cinéma. Pour inaugurer cette initiative ambitieuse, Dolby s’est associé à la star mondiale et lauréate de plusieurs Grammy Awards, Ed Sheeran !

Dolby s’associe au chanteur et musicien britannique Ed Sheeran pour lancer sa campagne Love More in Dolby.

Le 17 novembre 2023, Dolby a dévoilé le premier volet de cette campagne à travers une courte vidéo live du dernier tube de l’icône de la pop, « Magical », tiré de son septième album studio intitulé Autumn Variations sorti le 29 septembre dernier. Dirigé par le célèbre réalisateur et cinéaste Colin Tilley, ce clip met en lumière la façon dont Dolby Atmos libère l’expression artistique tout en permettant aux fans d’apprécier encore plus la musique de Sheeran lorsqu’ils l’écoutent en Dolby Atmos avec un rendu tridimensionnel.

« Lorsque le Dolby Atmos est sorti pour la première fois, je me souviens d’être allé chez un ami, de l’avoir essayé et de m’être dit que c’était incroyable », a déclaré Ed Sheeran. « Voir des entreprises comme Dolby continuer à améliorer la musique me motive également, car lorsque vous êtes en studio, vous voulez faire quelque chose avec un son parfait. Je trouve cela incroyable que Dolby Atmos repousse les limites de la musique ».

Une expérience Dolby Atmos exclusive

Par ailleurs, les aficionados d’Ed Sheeran sont invités à découvrir le titre « Magical » de manière encore plus approfondie grâce à une expérience numérique Dolby Atmos exclusive. Cette expérience sensorielle, disponible en France depuis le 27 novembre, comprend également une interview en coulisses dans laquelle le musicien évoque ses premières expérimentations avec le Dolby Atmos, son approche de la musique et la direction créative qui a présidé à l’élaboration de cette dernière chanson.

« Aujourd’hui, nous célébrons le lancement de ‘Love More in Dolby’ avec Ed Sheeran, l’un des artistes mondiaux les plus remarquables de notre époque », se félicite Todd Pendleton, vice-président principal et directeur général du marketing chez Dolby Laboratories. « Dans ce nouveau coup de projecteur, nous emmenons les spectateurs dans un voyage à la découverte de la création de la dernière chanson d’Ed, ‘Magical’, tout en illustrant visuellement comment le Dolby Atmos offre une expérience d’écoute plus intimiste, qui permet aux fans de se rapprocher de leur artiste préféré lorsqu’ils écoutent leur musique en Dolby. »

Des titres Dolby Atmos immersifs disponibles sur les plateformes de streaming

La technologie Dolby Atmos offre aux artistes une plateforme pour créer et partager leur musique d’une manière inédite, enrichissant ainsi leur expression artistique et approfondissant leurs liens avec leur public. La musique en Dolby Atmos permet aux auditeurs de s’immerger totalement dans chaque morceau, révélant les détails avec une clarté et une profondeur uniques. Elle permet d’entendre les différents instruments bouger dans l’espace, de percevoir le souffle subtil d’un chanteur, ou d’être enveloppé par les mélodies.

Les fans peuvent désormais écouter « Magical », « Autumn Variations » et d’autres morceaux d’Ed Sheeran en Dolby Atmos sur les plateformes Apple Music, Amazon Music et TIDAL.

Pour en savoir plus sur le Dolby Atmos, découvrez ici toutes les vidéos détaillant les secrets de cette technologie audio immersive : Son-Vidéo.com spécialiste du Dolby Atmos.