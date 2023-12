Mise à jour des amplis Onkyo, Pioneer et Integra

Premium Audio Company, la société mère d’Onkyo, Pioneer et Integra, a récemment annoncé une mise à jour significative pour les amplificateurs home-cinéma Integra DRX-8.4, Onkyo TX-RZ70 et Pioneer VSX-LX805. Cette mise à jour apporte une série d’innovations notables, y compris la prise en charge du format audio immersif Auro 3D, la certification Roon, ainsi que la capacité de lire les titres Dolby Atmos directement depuis Amazon Music.

Amplis Onkyo/Pioneer et Integra avec Auro-3D

Cette nouvelle mise à jour apporte la prise en charge du format immersif Auro-3D sur les amplis home-cinéma Onkyo, Pioneer et Integra compatibles. Il est désormais possible de profiter d’un champ sonore tridimensionnel encore plus riche et immersif grâce à l’ajout de voies verticales supplémentaires. De plus, la technologie Auro-Matic permet à ces amplis de créer une expérience 3D virtuelle à partir d’un flux audio en mono, stéréo ou 5.1, par exemple. Ces amplis home-cinéma dernière génération promettent ainsi une expérience hautement immersive sur tous les contenus.

Certification Roon Ready

Les amplis home-cinéma concernés par cette mise à jour profitent désormais d’une certification Roon Ready assurant une compatibilité optimale avec l’écosystème Roon. Cette certification Roon Ready est le résultat de tests de compatibilité rigoureux menés en collaboration avec Roon Labs. Elle assure que les amplis Onkyo, Pioneer et Integra mis à jour répondent aux normes strictes établies par Roon pour le streaming Hi-Res. Vous pourrez désormais profiter des fichiers musicaux stockés localement et des services streaming tels que TIDAL et Qobuz dans les meilleures conditions possibles.

Mode préampli optimisé

Les amplis Integra DRX-8.4, Onkyo TX-RZ70 et Pioneer VSX-LX805 profitent également d’un nouveau mode de pré-amplification pour améliorer les performances sonores. Désormais, lorsque les sorties pré-out de l’ampli sont utilisées, il sera possible de totalement désactiver l’étage de puissance pour que l’appareil fonctionne comme un préamplificateur pur. Cela permet de limiter les interférences, pour optimiser le rapport signal/bruit et réduire le bruit de fond. En désactivant l’étage de puissance, ces amplis consomment également moins d’électricité.

Optimisation de l’affichage HDR

Dans le domaine de la vidéo, ces amplis home-cinéma bénéficient désormais de la technologie Source Based Tone Mapping (SBTM) pour l’HDMI 2.1a. Le mappage de tonalité basé sur la source (SBTM) est une innovation permettant une gestion plus efficace du contenu HDR. Traditionnellement, le mappage HDR est entièrement géré par le dispositif d’affichage, nécessitant parfois des ajustements manuels de la part de l’utilisateur pour obtenir la meilleure qualité d’image possible. Avec le SBTM, une partie de ce processus est déplacée vers le périphérique source. Ce procédé permet de produire automatiquement un signal HDR optimisé sans aucune intervention de la part de l’utilisateur.

L’affichage HDR de ces amplis home-cinéma (ici l’Onkyo TX-RZ70) est désormais optimisé automatiquement, pour un rendu optimal sans aucun réglage de la part de l’utilisateur.

Musique Dolby Atmos avec Amazon Music HD

Les amplis Integra DRX-8.4, Onkyo TX-RZ70 et Pioneer VSX-LX805 deviennent également parmi les premiers modèles au monde à prendre nativement en charge le contenu Dolby Atmos Music via Amazon Music HD. Ainsi, il est désormais possible de sélectionner facilement à partir de l’application mobile de votre ampli des titres Atmos pour profiter d’une écoute tridimensionnelle. Contrairement au son stéréo traditionnel, la musique en Dolby Atmos vous place au cœur d’une véritable bulle sonore, avec des sons qui se déplacent tout autour et au-dessus de vous, pour une expérience plus riche et immersive.

Amélioration des délais Dirac Live Room Correction

Le système de calibrage Dirac Live Room Correction qui équipe ces amplis home-cinéma se voit également amélioré pour faciliter le placement des enceintes dans la pièce. La compensation des délais augmente de 20 ms à 50 ms, ce qui permet une correction plus précise pour les enceintes situées à des distances plus importantes, couvrant désormais une plage allant d’environ 6,8 mètres à près de 17 mètres. De quoi profiter d’un calibrage optimal, même dans les plus grandes salles de cinéma.

Cette nouvelle mise à jour du micrologiciel des amplis Onkyo TX-RZ70 et Pioneer VSX-LX805 est directement notifiée sur l’affichage LCD de votre ampli si ce dernier est connecté à Internet. Sans accès internet, il est possible de télécharger la mise à jour depuis le site officiel de chaque marque, puis de l’installer manuellement à l’aide d’une clé USB. C’est la méthode la plus sûre, car elle permet de s’affranchir d’une connexion Internet instable. Concernant l’ampli Integra DRX-8.4, la mise à jour est accessible à partir du menu de configuration, puis dans les options de mise à jour du firmware.

Avec cette nouvelle mise à jour, les marques Onkyo, Pioneer et Integra continuent de faire évoluer leurs amplis home-cinéma phares pour y intégrer les dernières technologies audio et vidéo. Les fabricants promettent ainsi de satisfaire les utilisateurs pendant encore de longues années.