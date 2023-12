Peach Fuzz élue couleur de l’année 2024 par Pantone

Pantone, l’autorité mondiale en matière de nuanciers, a récemment élu la teinte Peach Fuzz 13-1023 comme étant la couleur de l’année 2024. Préparez-vous à voir cette délicate nuance de pêche investir nos dressings et sublimer nos intérieurs !

Selon Pantone, le choix de cette couleur, “teinte pêche séduisante et douce entre le rose et l’orange”, repose sur les différentes émotions positives qu’elle génère. “Alors que nous traversons une époque qui bouleverse de nombreux aspects de notre vie, notre besoin de réconfort, d’empathie et de compassion se fait de plus en plus prégnant, tout comme notre imagination d’un avenir plus paisible.”

Pantone décrit la couleur Peach Fuzz comme étant chaude et accueillante pour transmettre un message de compassion et d’empathie.

Elle apporte ainsi un “sentiment de gentillesse et de tendresse”, transmet un “message d’attention et de partage” et procure “du bien-être en nous aidant à trouver la paix intérieure”. Des points communs avec la musique et le cinéma, qui, comme la couleur, captivent et transcendent les frontières du visuel pour toucher les cordes sensibles de nos émotions.

La hi-fi Peach Fuzz !

Les marques spécialisées dans l’audiovisuel proposent pléthore d’équipements qui adoptent avec élégance cette nuance. Véritable best-seller, le casque à réduction de bruit Apple AirPods Max se décline en cinq magnifiques coloris, dont un joli rose qui tire légèrement vers l’orangé. Le casque à conduction osseuse Shokz Open Run Pro se pare également d’une délicate teinte rose pêche, alliant qualité sonore et esthétique réconfortante.

En plus d’arborer une jolie couleur, le casque Bluetooth Apple Airpods Max embarquent de nombreuses fonctionnalités pratique, dont une réduction de bruit active très efficace.

La platine vinyle Muse MT201, aussi, avec son allure rétro et sa touche contemporaine, incarne parfaitement cette fusion du passé et du présent. Accompagnée d’un disque vinyle coloré tel que l’album éponyme de Whitney Houston en version pêche, cette combinaison offre une expérience musicale enveloppante, tant visuellement qu’auditivement.

Ne négligeant pas les détails, certains accessoires se joignent à cette tendance, notamment ceux de la marque Pedestal. En effet, l’enrouleur pour câble Pedestal Cable Stand et sa multiprise Pedestal Power Bar, les supports pour barre de son Pedestal Plate Shelf et pour TV Pedestal Bendy Tall et Pedestal Sway s’habillent d’une nuance rose proche du coloris Peach Fuzz, apportant une touche de style à vos espaces et équipements.

Que ce soit dans la mode, la décoration intérieure ou les équipements multimédias, la couleur Peach Fuzz promet de créer une ambiance accueillante et réconfortante. Découvrez, par ailleurs, toutes nos sélections couleurs qui vous aideront à trouver l’équipement audiovisuel idéal, correspondant à la fois à vos préférences esthétiques et à votre déco.

