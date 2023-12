Test JBL Authentics 500, le sans fil à la sauce vintage

L’enceinte connectée JBL Authentics 500 coiffe la nouvelle gamme Authentics du fabricant américain. Elle mêle design vintage et connectivité sans fil contemporaine grâce à sa compatibilité Wi-Fi, Bluetooth et multiroom (AirPlay 2 et Chromecast). Dotée de sept haut-parleurs, la JBL Authentics 500 peut diffuser les titres Dolby Atmos des plateformes de streaming comme Apple Music, TIDAL ou Amazon Music. Cette enceinte résidentielle affichée à 599 € signe-t-elle une nouvelle génération d’enceintes connectées ?

JBL Authentics 500 : packaging et accessoires

L’enceinte connectée JBL Authentics 500 est livrée parfaitement calée dans un grand carton. Puisque l’appareil mise avant tout sur sa connectivité sans fil, elle est accompagnée seulement de son cordon d’alimentation. Une télécommande aurait été la bienvenue. La documentation d’usage est également de la partie, à savoir un guide de démarrage, la fiche de sécurité et la carte de garantie.

JBL Authentics 500 : présentation

Design

L’enceinte résidentielle JBL Authentics 500 s’inscrit dans la tendance vintage. En effet, la marque assume un clin d’œil au look des équipements des années 70. Pour cela, elle reprend notamment la grille en mousse Quadrex. Cette dernière a été popularisée par les modèles de la gamme JBL Classic Series, ainsi que sur l’enceinte connectée JBL L75MS.

Engagé dans une démarche de production plus vertueuse pour l’environnement, le fabricant utilise un tissu 100 % recyclé pour recouvrir la grille. L’enceinte connectée JBL Authentics 500 est également composée d’un plastique recyclé à 85 % et d’aluminium. Recouverte d’une élégante robe en similicuir noir, l’enceinte se révèle comme un véritable accessoire de décoration qu’on aime à montrer dans son salon. Son design séduisant et ses lignes arrondies attirent l’œil.

Conception audio

L’enceinte connectée JBL Authentics 500 intègre sept haut-parleurs et profite d’une conception 3.1 canaux. Les trois premiers haut-parleurs, qui mesurent 25 mm de diamètre, sont dédiés à la reproduction des hautes fréquences. Les trois de 7 cm de large sont spécifiques au médium, tandis que le haut-parleur de 16,5 cm diffuse le grave. Ce dernier est orienté vers le bas. Le tout est alimenté par un système d’amplification capable de délivrer jusqu’à 270 watts.

Le haut-parleur de grave de 16,5 cm de diamètre orienté vers le bas offre des basses profondes.

À l’arrière, deux évents Slipstream assurent une meilleure circulation de l’air. Cette technologie propriétaire permet d’éliminer les vibrations d’air à l’intérieur de l’enceinte et de diminuer la distorsion sonore. Dans la pure tradition du fabricant américain, l’enceinte connectée JBL Authentics 500 promet de faire la part belle aux basses.

Deux évents à technologie Slipstream optimisent la circulation de l’air à l’arrière des haut-parleurs de grave. Signature sonore de la marque, le grave promet d’être mis à l’honneur.

Cette conception sonore autorise également la JBL Authentics 500 à diffuser les titres mixés en Dolby Atmos sur les plateformes de musique en ligne comme Apple Music, TIDAL ou Amazon Music. Un véritable plus qui confirme la volonté de JBL de concurrencer Sonos sur le secteur des enceintes résidentielles.

Wi-Fi et Bluetooth

La JBL Authentics 500 mise avant tout sur sa connectivité sans fil en intégrant des contrôleurs Wi-Fi et Bluetooth. Elle peut donc rejoindre le réseau local via Wi-Fi ou en filaire grâce à son port Ethernet. ​​En outre, cette nouvelle enceinte connectée JBL prend en charge les protocoles AirPlay 2 et Chromecast afin d’intégrer un groupe d’appareils multiroom multimarques.

L’enceinte connectée JBL Authentics peut intégrer un système multiroom multimarque grâce à sa compatibilité AirPlay 2 et Chromecast.

Pour sa part, le récepteur Bluetooth 5.3 assure la lecture des fichiers stockés dans la mémoire interne d’un smartphone, d’une tablette ou d’un ordinateur compatible. Cela permet à l’enceinte connectée JBL Authentics 500 de diffuser sans fil les playlists depuis un service de streaming musical comme Qobuz, Spotify ou Deezer.



À l’arrière, en plus du port Ethernet déjà évoqué, on retrouve un port USB-C alimenté. Celui-ci permet de recharger un smartphone ou tout appareil branché et de lire les fichiers MP3 et WAV. Une entrée mini-jack 3,5 mm complète la connectique. Cette dernière autorise le raccordement d’un appareil non compatible Bluetooth ou d’une platine vinyle préamplifiée (ou un préampli phono), par exemple, pour compléter un système audio existant.

En plus du port Ethernet qui garantit une connexion stable au réseau local, l’enceinte connectée JBL Authentics 500 se pare d’une entrée auxiliaire et d’un port USB-C alimenté capable de recharger un smartphone.

Commandes vocales et application

L’enceinte connectée JBL Authentics 500 intègre nativement les commandes vocales Amazon Alexa et Google Assistant. Très pratiques, ces deux assistants peuvent fonctionner simultanément. Ainsi, au sein d’un système multiroom composé d’appareils de plusieurs marques, le recours aux deux commandes vocales peut se révéler utile.

En plus des assistants vocaux, la JBL Authentics 500 dispose d’un panneau de commandes. Ce dernier permet de gérer le volume sonore, d’activer/mettre sur pause la lecture musicale, d’opérer l’association Bluetooth et de régler l’égaliseur deux bandes (basses et aigus). La configuration de la commande “moment” permet d’enregistrer une playlist ou un morceau à un volume sonore défini avec la possibilité de pré-enregistrer l’arrêt automatique de la lecture. Cette commande se révèle particulièrement utile au quotidien, pour profiter d’un petit-déjeuner en musique par exemple.

Le panneau de commandes permet entre autres de régler le niveau de sortie des basses et des aigus et d’ajuster le volume sonore.

En plus des commandes physiques, l’enceinte connectée JBL Authentics 500 est compatible avec l’application de contrôle JBL One. Cette dernière offre un accès élargi à l’égaliseur puisque le réglage du médium y est ajouté, contrairement au panneau de commandes. Disponible gratuitement sur iOS et Android, l’application permet également de configurer la commande “moment”, de sélectionner la playlist musicale et de régler le volume sonore.

JBL Authentics 500 : spécifications clés

Puissance totale de 270 watts

1 haut-parleur de grave de 16,5 cm

3 haut-parleurs médium de 7 cm

3 haut-parleurs d’aigu de 2,5 cm

Bluetooth 5.3 et Wi-Fi

Diffusion Dolby Atmos virtuel

Compatible AirPlay 2 et Chromecast

Amazon Alexa et Google Assistant

Réponse en fréquence de 40 Hz à 20 kHz

Dimensions (lxhxp) : 447 x 240 x 255,7 mm

Poids : 7,8 kg

JBL Authentics 500 : mise en œuvre

Contrairement à sa petite sœur, la JBL Authentics 300, le modèle Authentics 500 de la marque américaine se destine uniquement à la maison. Ainsi, elle doit obligatoirement être branchée sur secteur. Pour configurer l’enceinte résidentielle JBL Authentics 500, il est nécessaire de passer par l’application de contrôle. Nous avons donc procédé à la configuration de l’appareil via un smartphone Android. L’application permet de raccorder l’appareil au réseau local et de définir les réglages de base, comme l’arrêt automatique de l’enceinte, et d’activer les services additionnels tels que le protocole multiroom et les commandes vocales.

Après quelques minutes de configuration, il suffit de lancer un titre depuis une plateforme de streaming ou la mémoire interne d’un périphérique associé pour profiter de sa musique. La mise en œuvre se révèle rapide et parfaitement intuitive grâce au didacticiel de l’application. Lors de notre test, nous avons également eu recours à un Mac, dont l’appairage via AirPlay 2 s’est révélé parfaitement simple et rapide.

JBL Authentics 500 : impressions d’écoute

Pour ce test, nous avons streamé des musiques Hi-Res depuis la plateforme Qobuz. D’entrée, l’enceinte connectée JBL Authentics 500 confirme les impressions entrevues à la lecture de ses caractéristiques. Dans la lignée des modèles de la marque, le grave impose une belle intensité et une profondeur maîtrisée. La scène sonore se révèle large et bien étagée. La musique se diffuse dans tout l’espace avec amplitude et équilibre. La restitution sonore est claire et précise.

L’enceinte connectée JBL Authentics 500 s’inscrit dans la signature sonore de la marque, à savoir une belle présence du haut-médium et du grave.

Cependant, à très haut volume sonore, des vibrations peuvent parasiter l’écoute avec un registre de grave trop prononcé. Il est alors nécessaire de passer par l’application de contrôle, ou l’interface située au-dessus, pour ajuster l’égaliseur. Écarter l’enceinte du mur arrière permet également au double évent d’assurer une meilleure circulation d’air. Ainsi, le volume sonore peut monter suffisamment haut pour garantir l’ambiance musicale d’une soirée d’un groupe d’une dizaine de personnes.

Rock, musiques urbaines, jazz ou classique, l’enceinte connectée JBL Authentics 500 fait preuve d’une grande polyvalence sur tous les registres. L’égaliseur trois bandes accessible depuis l’application permet en outre d’affiner chaque détail selon les sensibilités des mélomanes. Durant une soirée, le passage sur la plateforme Spotify a immédiatement dévoilé les différences de traitement entre un titre Hi-Res streamé sur Qobuz ou une musique en MP3 sur le service de musique suédois.

À haut volume sonore, il est conseillé d’écarter l’enceinte du mur et d’opérer quelques réglages de l’égaliseur pour obtenir une restitution sonore plus naturelle, moins boomy.

Afin de tester la configuration audio 3.1 canaux, nous avons également eu recours à TIDAL pour profiter de la restitution en Dolby Atmos. L’écoute tridimensionnelle apporte indéniablement une plus-value à l’expérience immersive grâce aux effets verticaux. Cependant, cette restitution virtuelle reste moins captivante qu’un véritable système Atmos.

JBL Authentics 500 comparée à …

Sonos Era 300 : proposée à 499 €, la dernière enceinte connectée Sonos partage des similitudes avec le modèle JBL, à commencer par les connexions Wi-Fi et Bluetooth. La Era 300 prend le dessus sur la diffusion Dolby Atmos grâce à des haut-parleurs dédiés aux effets verticaux et son accès direct à la plateforme TIDAL. Côté multiroom, JBL fait preuve d’une plus grande polyvalence grâce à l’intégration du protocole Chromecast. Enfin, la Authentics 500 se pare d’un haut-parleur dédié aux basses là où sa concurrente dispose de deux haut-parleurs médium/grave.

Marshall Stanmore 2 BT : c’est le modèle qui se rapproche le plus de l’enceinte connectée JBL Authentics 500 sur le plan esthétique. Avec son nouveau modèle résidentiel, JBL rejoint Marshall sur le segment du look vintage. Côté fonctionnalité en revanche, JBL intègre la connexion Wi-Fi là où Marshall se limite au Bluetooth. Cependant, la firme britannique intègre le codec aptX pour optimiser la transmission du signal. Proposée à 369 €, la Stanmore 2 BT est également moins généreuse (80 watts) mais fait preuve finalement d’une meilleure tenue en puissance.

JBL Authentics 500 : pour qui ?

L’enceinte connectée JBL Authentics 500 se destine aux amateurs de vintage et de basses profondes. Son look rappelle les années 70 et constitue un véritable atout de séduction. C’est une enceinte qui ne laisse pas indifférent ! Sa restitution sonore claire et précise conditionne son utilisation à des musiques Hi-Res afin d’exploiter tout son potentiel.

L’enceinte connectée JBL Authentics 500 est faite pour être vue et entendue. Basses puissantes et design rétro ne laissent personne indifférent.

JBL Authentics 500 : conclusion

Décrire l’enceinte résidentielle JBL Authentics 500, c’est d’abord évoquer la puissance de ses basses. À l’image de la signature sonore de la marque, ce nouveau modèle connecté hérite du savoir-faire JBL. L’application, qui offre un accès simple et rapide à un égaliseur trois bandes, permet d’ajuster le rendu selon les sensibilités de chacun. Son design vintage et sa finition soignée sont également de vrais atouts. Cette nouvelle enceinte JBL est faite pour être vue autant que pour être entendue ! La conception sonore 3.1 canaux offre une expérience sonore immersive et la compatibilité avec les protocoles multiroom AirPlay 2 et Chromecast ainsi que les commandes vocales Alexa et Google Assistant facilitent son utilisation au quotidien.

Nous avons aimé

Son design rétro

La puissance des basses

L’égaliseur tri-bande

L’application simple et intuitive

Nous aurions aimé

Moins de vibrations à haut volume

Le codec Bluetooth aptX

Des effets Atmos plus prononcés

Une télécommande

Suivez toute l’actualité de Son-Vidéo.com sur Google Actualité.