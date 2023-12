France 2 et France 3 en 4K sur la TNT : le dossier avance !

En réponse à une demande gouvernementale, l’Arcom a récemment autorisé France Télévisions à diffuser les chaînes France 2 et France 3 en ultra haute définition (UHD) sur la TNT. Le passage à la 4K s’annonce comme une révolution majeure dans le paysage télévisuel français. Le groupe France Télévision prévoit un déploiement progressif de la 4K, avec à la clé des avantages significatifs pour les téléspectateurs.

La télévision en France est sur le point de vivre une révolution technologique majeure : les chaînes de télévision France 2 et France 3 diffusées sur la TNT (télévision numérique terrestre) vont basculer vers la 4K Ultra HD (UHD). Dans ce contexte, l’année 2023 et 2024 marquent un tournant significatif, avec des implications majeures pour les téléspectateurs français.

Passage à la 4K pour France 2 et France 3

Alors que la diffusion en 4K de France TV était initialement prévue pour 2024, le scénario s’accélère, avec une transmission en UHD 4K à 60 i/s dès le mois de décembre à partir de la Tour Eiffel. Les parisiens pourrons ainsi profiter en avant-première de France 2 en 4K. Ensuite, de grandes villes rejoindront chaque mois la diffusion en 4K UHD pour couvrir presque l’intégralité de la France au moment des Jeux olympiques de 2024.

À partir du 10 juillet 2024, France 3 (antenne nationale) rejoint France 2 dans la diffusion en 4K UHD, couvrant une vaste partie du territoire métropolitain et neuf collectivités d’Outre-mer. (Voir l’article “France 2 et France 3 en 4K sur la TNT !”). Les numéros 52 et 53 seront attribués respectivement à France 2 et France 3. Les téléspectateurs équipés de téléviseurs compatibles avec les normes DVB-T2 et HEVC pourront ainsi profiter de la qualité exceptionnelle de la 4K UHD, notamment lors des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Les programmes seront aussi proposés en HDR10 pour maximiser la plage dynamique et percevoir chaque détail des images à fort contraste.

Les Jeux Olympiques Paris 2024 constituent une excellente opportunité de basculer vers la diffusion 4K pour les chaînes de la TNT France 2 et France 3.

France télévision promet que tous les événements majeurs en direct tels que le sport, le divertissement ou les spectacles seront désormais intégralement filmés en UHD 4K pour une diffusion en 4K native. Pour les Jeux olympiques de 2024, la diffusion sera ainsi assurée en 4K native de 9h à 23h sur France 2 et France 3. Pour les programmes hors direct, la diffusion sera dans un premier temps réalisée à partir d’upscaling 4K, puis progressivement orientés vers de la 4K native à mesure que les tournages et programmes s’orientent vers ce format.

Les avantages de la 4K pour les téléspectateurs

Les images diffusées en UHD 4K via la TNT présentent une définition quatre fois plus élevée que les images Full HD de la TNT actuelle. Cette augmentation spectaculaire de la définition d’image permet de discerner davantage de détails à l’écran.

L’Ultra Haute Définition 4K permet de profiter de davantage de détails à l’écran, avec une précision d’image incomparable.

De plus, la définition des téléviseurs UHD permet d’envisager une plus grande taille d’écran sans modifier la distance entre la TV et le canapé et sans crainte de distinguer les pixels. Cela permet de profiter d’une plus grande image et de bénéficier d’une expérience de visionnage ultra réaliste et très immersive.

Ce passage à la 4K représente donc une avancée majeure pour les spectateurs, offrant une expérience visuelle inégalée. Près de 70 % des foyers français auront accès à la 4K en prévision des Jeux olympiques de Paris. La diffusion en 4K UHD se poursuivra après les JO 2024, avec le support du format HDR10 et une définition d’image de 3840 x 2160 pixels, à une fréquence de 50 Hz. C’est l’occasion rêvée pour investir dans une TV XXL et profiter d’une très grande image en Ultra Haute Définition, comme de plus en plus de téléspectateurs dans le monde.

Côté son, France TV prévoit la diffusion en Dolby AC4 (Dolby Atmos) tout en conservant encore un certain temps le Dolby EAC3 (Dolby Digital Plus) pour les téléviseurs UHD 4K d’ancienne génération qui ne sont pas compatibles AC4.

Pour profiter de la 4K, aucun paramétrage complexe ne sera nécessaire. Si votre téléviseur est compatible et que le réseau le permet, vous basculerez automatiquement vers la chaîne offrant l’affichage en 4K UHD. Cependant, il est essentiel de s’assurer que votre téléviseur est compatible avec les nouvelles normes de décodage vidéo utilisées par France Télévisions. Notez par ailleurs que France 2 prévoit de stopper la diffusion en HD sur la TNT d’ici 2029 pour libérer des canaux. Il faudra donc investir dans une TV UHD 4K avant cette date pour continuer à profiter de ses programmes préférés.

Le passage à la 4K des chaînes France 2 et France 3 sur la TNT est une avancée majeure pour les téléspectateurs français. Ils vont pouvoir profiter d’une expérience visuelle immersive avec une amélioration spectaculaire de la qualité d’image. De plus, le déploiement progressif de ces nouveaux canaux de diffusion laisse le temps aux téléspectateurs de s’équiper en prévision de cette transition technologique.