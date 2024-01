CES 2024 : nouvelles TV LG OLED B4, C4, G4 et M4 en approche !

LG annonce ses nouvelles TV LG OLED 2024, avec les gammes LG OLED B4, LG OLED C4, LG OLED G4 et LG OLED M4. Tailles d’écrans XXL, dalle OLED Meta, nouveau processeur 𝛼11 AI, 4K 144 Hz et son spatial immersif sont au rendez-vous pour offrir une expérience visuelle inégalée.

LG annonce quatre nouvelles gammes de TV OLED pour 2024, dont la superbe série LG OLED M4 avec écran sans fil, dalle OLED Meta et compatibilité 4K 144 Hz (photo : LG OLED M4).

LG vient d’annoncer ses toutes nouvelles gammes de téléviseurs OLED 2024 qu’il va présenter au CES à Las Vegas. Le fabricant compte bien asseoir un peu plus sa position de leader mondial avec cette nouvelle génération de TV LG OLED 2024 qui s’annonce très prometteuse. Quatre séries sont attendues : en entrée de gamme les LG OLED B4, en cœur de gamme les LG OLED C4 et pour coiffer le tout, les gammes LG OLED G4 et LG OLED M4. Ces deux dernières s’équipent du nouveau processeur α11 AI avec intelligence cognitive qui optimise la qualité de l’image et du son. Le fabricant révèle également une amélioration significative des performances graphiques et de la vitesse de traitement par rapport à son prédécesseur. De plus, la gamme LG OLED B4 dispose désormais de 4 ports HDMI 4K 120 Hz pour le gaming, tandis que les autres gammes montent jusqu’à une fréquence de 144 Hz en 4K, idéale avec un PC gamer.

LG OLED Signature M4 : TV OLED Meta sans fil

La gamme LG SIGNATURE OLED M4 se distingue par son écran mural, relié sans fil à un boîtier de connexion externe (Zero Connect Box) sur lequel on branche son lecteur Blu-ray, sa Xbox Series X et sa PlayStation 5. Le LG OLED M4 est le premier téléviseur au monde doté d’une transmission vidéo et audio sans fil jusqu’à 4K 144 Hz (sauf le modèle de 97”). On retrouve une dalle OLED Meta ultra lumineuse jusqu’en 83” pour profiter d’une image 4K HDR ultra contrastée.

La gamme de TV LG OLED M4 adopte une dalle OLED Meta ultra fine à fixer au mur. Elle se connecte sans fil avec le boîtier déporté regroupant l’essentiel de l’électronique et la connectique (photo : LG OLED M3).

Le fabricant annonce une nouvelle diagonale d’écran de 65”/164 cm (LG OLED65M4) qui vient compléter les modèles de 77”/195 cm (LG OLED77M4), 83”/210 cm (LG OLED83M4) et 97”/246 cm (LG OLED97M4). Les prix et la disponibilité seront dévoilés ultérieurement par la marque.

Gamme LG G4 : la TV OLED premium ultra lumineuse

Avec sa gamme LG OLED G4, le fabricant coréen propose sa deuxième génération de TV dotée d’une dalle OLED Meta avec micro lentilles. On peut s’attendre à des pics de luminosité encore plus élevés que sur la gamme LG OLED G3 pour sublimer les images 4K HDR grâce à un contraste encore plus saisissant. Comme la gamme LG OLED M4, la gamme LG OLED G4 se destine à une installation murale grâce à son support TV mural fourni par le fabricant. Des pieds peuvent toutefois être achetés séparément si on souhaite installer le téléviseur sur un meuble TV.

Toujours équipée d’une dalle OLED Meta très lumineuse, la gamme de téléviseurs LG OLED G4 devrait conquérir le cœur des home-cinéphiles (photo : LG OLED G4).

La gamme LG OLED G4 s’annonce en quatre tailles d’image : 55”/139 cm (LG OLED55G4), 65”/164 cm (LG OLED65G4), 77”/195 cm (LG OLED77G4) et 83”/210 cm (LG OLED83G4).

Le fabricant devrait en dévoiler les prix et la disponibilité très prochainement.

LG série OLED C4 : le cœur de gamme best-seller

Meilleure vente de TV LG OLED en 2023, la gamme LG OLED C3 est remplacée par la gamme LG OLED C4 qui en reprend les principaux attributs. On retrouve donc une dalle LG OLED Evo avec technologie Brightness Booster ainsi qu’un processeur vidéo α9 AI 4K de septième génération.

À l’instar de la gamme LG OLED C3, la nouvelle série LG OLED C4 devrait se montrer aussi à l’aise avec les films 4K HDR qu’avec les jeux vidéo qui sont désormais pris en charge jusqu’en UHD 4K 144 Hz (photo : LG OLED C3).

Le fabricant annonce davantage de luminosité et la prise en charge de la 4K 144 Hz sur les quatre ports HDMI 2.1, quelle que soit la taille d’écran choisie. Les modèles 42” et 48” se révèlent donc des moniteurs gaming de choix pour les joueurs sur consoles comme sur PC. D’autant plus que ces TV LG OLED C4 prennent en charge les technologies VRR NVIDIA G-SYNC et AMD FreeSync pour éliminer les déchirures et les saccades sur les images rapides. De quoi offrir l’expérience de jeu la plus dynamique et la plus réaliste qui soit. Les home-cinéphiles ne sont pas en reste avec la prise en charge du Dolby Vision et le mode Filmmaker pour profiter des films dans les meilleures conditions.

LG OLED B4 : l’OLED pour tous !

La gamme LG OLED B4 ambitionne de démocratiser la technologie OLED en la rendant plus accessible. Les téléviseurs LG OLED B4 présentent ainsi un excellent rapport qualité/prix en exploitant une dalle OLED classique ainsi qu’un processeur un peu moins véloce que les autres gammes. Cette nouvelle série de téléviseurs LG OLED B4 profite cependant de quatre ports HDMI 2.1 et prend désormais en charge la 4K jusqu’à 120 Hz. Elle se pose donc comme un excellent choix pour le gaming sur les consoles de jeux vidéo de dernière génération.

Ticket d’entrée dans l’univers des TV LG OLED 2024, la gamme LG OLED B4 s’enrichit désormais de 4 ports HDMI 2.1 compatibles 4K 120 Hz pour le gaming sur consoles de jeux nouvelle génération (photo : LG OLED B3).

La série LG OLED B4 se décline en 48”/121 cm (LG OLED48B4), 55”/139 cm (LG OLED55B4), 65”/164 cm (LG OLED65B4) et 77”/195 cm (LG OLED77B4). LG devrait annoncer très prochainement la disponibilité et les tarifs de cette nouvelle gamme.

Sur toutes les TV LG OLED 2024, on retrouve également la prise en charge du son Dolby Atmos et DTS:X avec une spatialisation surround virtuelle jusqu’à 11.1.2 canaux selon les modèles. La technologie LG WOW Orchestra est aussi de mise, pour synchroniser les haut-parleurs de la TV avec ceux des barres de son LG compatibles, offrant ainsi davantage de puissance et une meilleure spatialisation.

Leader mondial sur le marché des TV OLED, LG ne se repose pas sur ses lauriers et continue d’innover pour proposer les meilleurs téléviseurs OLED 2024 et concurrencer notamment Samsung et Sony sur le terrain des téléviseurs premium.

Suivez toute l’actualité de Son-Vidéo.com sur Google Actualités.