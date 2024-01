Enceinte Soundivine The Bottle : l’accord majeur

Amoureux de vin et de musique ? L’enceinte Soundivine The Bottle réunit ces deux univers en intégrant un véritable système stéréo dans un coffret inspiré des plus grands millésimes. Jouant avec les codes et la matière, cette jolie enceinte Bluetooth portable promet une expérience sensorielle inédite pour vos prochaines soirées dégustation.

Du vin à la vibe !

Après le succès rencontré par l’enceinte The Magnum, la jeune marque française décline cet assemblage dans un format plus compact avec la nouvelle Soundivine The Bottle. Elle en conserve l’écrin rendant hommage aux prestigieux millésimes, avec un coffret en bois véritable inspiré du célèbre conditionnement des plus beaux crus. Tel un grand vin, il est élaboré à partir de matières nobles, dont un bois de hêtre de 9 mm d’épaisseur assurant robustesse et performances acoustiques. Une façade à glissière aimantée achève l’illusion en recouvrant les haut-parleurs pour les protéger durant le transport. Une anse en cuir véritable implantée sur le dessus de l’enceinte complète ce design.

L’enceinte Bluetooth portable Soundivine The Bottle intègre un système audio stéréo dans un écrin inspiré du monde viticole. Effet waouh garanti !

Une cuvée connectée

Derrière son allure rustique, l’enceinte Soundivine The Bottle adopte des technologies bien modernes, avec un récepteur Bluetooth facilitant l’écoute des musiques à partir d’un smartphone, d’une tablette ou d’un ordinateur. Pour ceux qui préfèrent un millésime plus traditionnel, elle offre une entrée mini-jack 3,5 mm, permettant d’y relier un lecteur CD, un téléviseur ou un lecteur réseau, par exemple. Enfin, un port USB-A alimenté permet de recharger votre smartphone, tablette ou baladeur tout en savourant votre musique.

L’enceinte portable Soundivine The Bottle peut facilement recevoir de la musique en Bluetooth ou s’associer à une source filaire grâce à son entrée mini-jack.

Assemblage acoustique

L’enceinte Bluetooth portable Soundivine The Bottle adopte une conception stéréo avec l’intégration de deux haut-parleurs médium/grave de 10 cm de diamètre. Directement hérités du Magnum, ils exploitent une membrane en aluminium anodisé dont la couleur cuivrée rappelle les enceintes Klipsch. Elle est animée par un aimant en ferrite de 70 mm de diamètre couplé à une bobine de 26 mm à double couche pour renforcer les basses. Le double tweeter à dôme tissu profite d’un aimant néodyme pour élever chaque note et assurer une bonne dégustation sonore. Le tout est propulsé par une amplification de 2 x 25 W.

Grâce à ses haut-parleurs en aluminium anodisé couplés à deux tweeters, l’enceinte Soundivine The Bottle offre un son stéréo et une bonne reproduction des basses.

Dégustation prolongée

Pour rythmer et animer vos plus longues soirées dégustation, l’enceinte Bluetooth Soundivine The Bottle intègre sa propre batterie offrant jusqu’à 10 heures d’autonomie. La recharge s’effectue facilement à l’aide de l’adaptateur secteur inclus. Grâce à celui-ci, l’enceinte Soundivine peut également s’utiliser sur secteur pour profiter de la musique sans interruption, tel un vin qui ne tourne jamais au vinaigre. Enfin, le contrôle de la musique s’effectue facilement à partir de son interface de commande intégrée ou directement depuis la source associée.

Avec une autonomie de 10 heures, l’enceinte Soundivine The Bottle peut vous accompagner toute la journée et rythmer vos soirées dégustation.

Prix et disponibilité

L’enceinte Bluetooth portable Soundivine The Bottle est dès à présent accessible en précommande au tarif de 279 € sur Son-Vidéo.com. La livraison des premières cuvées devrait débuter courant février.

Suivez toute l’actualité de Son-Vidéo.com sur Google Actualités.