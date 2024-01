TV Philips Ambilight 2024 : quelles sont les nouveautés ?

Philips vient de présenter ses gammes de téléviseurs Ambilight 2024 ! Les TV Philips OLED+959, OLED+909 et OLED809, ainsi que les téléviseurs Mini-LED Xtra Philips PML9009 et les LCD Direct LED Philips PUS8909 promettent de sublimer les images 4K HDR.

Le Philips 65OLED909 (à gauche) et le Philips 65OLED959 (à droite) embarquent les meilleures technologies du fabricant pour sublimer les images 4K HDR.

Le fabricant fait la part belle à l’OLED dans ses gammes de téléviseurs Philips Ambilight 2024 avec pas moins de trois séries au programme. Philips propose également une gamme de téléviseurs Mini LED Xtra ainsi qu’une série LCD Direct LED. Parmi les points forts annoncés sur ces nouvelles gammes, on peut citer l’Ambilight Plus, le nouveau processeur P5 AI Dual Engine de 8ᵉ génération, les dalles OLED META 2.0, le gaming 4K 144 Hz ainsi que le son Bowers & Wilkins. Petit tour d’horizon des nouveautés TV Philips 2024.

Philips Ambilight Plus et Ambient Intelligence V3

L’Ambilight nouvelle génération offrira davantage de nuances et proposera une immersion plus poussée que les versions antérieures.

Le nouveau système Philips Ambilight Plus célèbre les 20 ans de la technologie Ambilight. Cette nouvelle version ultra-sophistiquée dotée de lentilles supplémentaires se révèle plus dynamique et génère un halo lumineux de plus haute définition pour créer un effet d’immersion unique.

Quant à l’Ambient Intelligence V3 disponible sur les nouveaux téléviseurs OLED Philips 2024, il se charge d’optimiser automatiquement l’affichage des contenus HDR. Dans des conditions de luminosité élevée, il rehausse ainsi la luminosité des zones sombres de l’image pour qu’elles demeurent lisibles. Dans la pénombre, il préserve l’intention du réalisateur en offrant un affichage conforme au master d’origine.

Gaming 4K 144 Hz, Dolby Vision Gaming

Toutes les gammes de téléviseurs Philips 2024 présentées ici s’annoncent compatibles VRR, 4K 144 Hz et Dolby Vision Gaming. Les joueurs pourront donc troquer leur écran gaming 144 Hz contre un téléviseur Philips 2024 s’ils souhaitent profiter d’une très grande image. Elles intègrent aussi une nouvelle barre de jeu qui permet aux joueurs de personnaliser et de contrôler rapidement les paramètres de jeu.

Titan OS

C’est la toute nouvelle interface connectée Titan OS qui équipe les gammes de téléviseurs mini LED Philips PML9009 et les TV LED Philips PUS8909.

Titan OS SL est une société européenne qui a développé un système d’exploitation indépendant pour les téléviseurs connectés. Titan OS offre à la fois les principales options de streaming mondial et un très large choix de contenus locaux. Dans le cadre d’un partenariat stratégique global avec TP Vision, propriétaire de la marque de téléviseurs Philips, ce nouveau système d’exploitation se retrouve sur deux gammes de téléviseurs Philips 2024, les Philips PML9009 et les Philips PUS8909. Les gammes TV Philips OLED 2024 restent fidèles à Google TV.

TV Philips OLED+959

Le téléviseur premium Philips OLED+959 peut se poser sur un meuble TV (pieds fournis de série) mais aussi se fixer au mur (support TV mural vendu séparément) ou se monter sur un pied de sol métallique optionnel.

Vaisseau amiral de la gamme de TV Philips 2024, le Philips OLED+959 s’annonce pour le troisième trimestre avec une taille d’écran unique de 65 pouces (164 cm). Il s’équipe du nouveau processeur P5 AI Dual Engine de 8e génération et embarque une dalle OLED META de seconde génération pour offrir davantage de luminosité et de contraste, et sublimer les images 4K HDR. On retrouve le système Ambilight Plus pour accroître l’immersion visuelle et le système audio intégré signé Bowers & Wilkins (Dolby Atmos 5.1.2 canaux, 102 watts de puissance). Le prix sera annoncé ultérieurement par le fabricant.

Téléviseurs Philips OLED+909

La gamme de téléviseurs Philips OLED+909 se décline en trois tailles d’image de 55″/139 cm, 65″/164 cm et 77″/195 cm.

La nouvelle série Philips OLED+909 vient remplacer l’actuelle gamme TV Philips OLED908. Elle sera commercialisée à partir de juin prochain en trois tailles d’écran : 55″/139 cm, 65″/164 cm et 77″/195 cm. Les TV Philips OLED+909 s’équipent du nouveau processeur 8th Gen P5 AI et profitent, elles aussi, de la technologie OLED META 2.0. On retrouve également l’Ambilight sur quatre côtés ainsi qu’un système audio signé Bowers & Wilkins (3.1 canaux, 81 watts de puissance). Philips dévoilera le prix de ces nouveaux modèles ultérieurement.

TV Philips OLED809

La gamme de TV Philips OLED809 est proposée en cinq diagonales d’écran : 42″/106 cm, 48″/121 cm, 55″/139 cm, 65″/164 cm et 77″/195 cm.

Destinée à succéder à la très populaire gamme TV OLED Philips 808, la série Philips OLED809 s’annonce pour mai prochain avec cinq tailles d’écran : 42″/106 cm, 48″/121 cm, 55″/139 cm, 65″/164 cm et 77″/195 cm. À bord, le fabricant propose le nouveau traitement 8th Gen P5 AI pour optimiser l’affichage des dalles OLED EX avec un rendement lumineux optimisé. L’Ambilight est présent sur trois côtés de l’écran, en version standard. Les prix devraient être dévoilés par Philips très prochainement.

Téléviseurs Mini LED Philips PML9009

Les TV Mini LED Philips PML9009 arrivent en juin prochain dans quatre tailles d’écran : 55″/139 cm, 65″/164 cm, 75″/189 cm et 85″/215 cm.

Annoncée en remplacement de la gamme de téléviseurs Philips PML9008, la série Philips PML9009 incarne la nouvelle génération mini-LED » Xtra » du fabricant. Le lancement se fera en juin prochain dans quatre diagonales d’écran : 55″/139 cm, 65″/164 cm, 75″/189 cm et 85″/215 cm. La gamme Philips PML9009 embarque le dernier traitement Philips P5, l’Ambilight sur trois côtés et la nouvelle plateforme Titan OS Smart TV. Le fabricant annoncera les prix très prochainement.

TV LED Philips PUS8909 « The One »

Le fabricant prévoit de commercialiser sa gamme Philips PUS8909 The One dès le mois de mai 2024 en proposant le choix entre cinq tailles d’image : 43″/109 cm, 50″/127 cm, 55″/139 cm, 65″/164 cm et 75″/189 cm.

Succédant à la gamme de TV Philips PUS8808, la série Philips PUS8909 « The One » arrive en mai 2024 en cinq tailles d’image : 43″/109 cm, 50″/127 cm, 55″/139 cm, 65″/164 cm et 75″/189 cm. Cette gamme se dote du nouveau processeur P5, d’un éclairage Ambilight sur trois côtés et du système d’exploitation Titan OS pour les fonctions Smart TV. Les prix de ces nouveaux téléviseurs seront annoncés ultérieurement.

Absent du CES, Philips a bien fait d’attendre pour présenter ses nouveaux téléviseurs Philips 2024, captant ainsi plus facilement notre attention. Si vous envisagez de changer de TV prochainement pour profiter des JO 2024 sur France 2 UHD et France 3 UHD via la TNT, ces nouvelles TV Philips 4K 2024 méritent toute votre attention !

Suivez toute l’actualité de Son-Vidéo.com sur Google Actualités.