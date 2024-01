KEF LSX 2 LT : le prix baisse, les performances restent

Petites sœurs des populaires KEF LSX 2, les nouvelles enceintes connectées KEF LSX 2 LT en reprennent l’excellente formule acoustique avec haut-parleur coaxial Uni-Q et amplification de 2 x 100 W. Ces modèles dernière génération s’allègent de quelques éléments mineurs pour se positionner sous la barre des 1 000 € (la paire). De quoi en faire le meilleur compromis pour profiter de la qualité KEF à tarif réduit ?

L’enceinte KEF LSX 2 LT propose une alternative plus abordable aux populaires KEF LSX 2 en faisant l’impasse sur l’entrée mini-jack, la compatibilité MQA, Bluetooth aptX et Roon, ainsi que le revêtement en tissu.

Quels accessoires avec les KEF LSX 2 LT ?

Les enceintes connectées KEF LSX 2 LT sont vendues à la paire et livrées dans un emballage commun. Cet ensemble comprend un câble d’alimentation pour l’enceinte principale, un guide de démarrage rapide et une télécommande infrarouge. À la différence des KEF LS50 Wireless, les KEF LSX 2 LT requièrent un câble USB-C pour leur connexion mutuelle en stéréo. Un câble de 3 mètres est ainsi fourni, mais il est possible de le remplacer par un câble plus long, selon les besoins. Pratique, ce câble USB-C assure désormais l’alimentation électrique de l’enceinte secondaire, évitant ainsi d’avoir à relier les deux enceintes au secteur.

Les enceintes KEF LSX 2 LT sont livrées avec une télécommande infrarouge, un unique câble secteur destiné à l’enceinte principale, ainsi qu’un câble USB-C de liaison de 3 mètres pour relier la paire. Si besoin, ce dernier peut être remplacé par un modèle plus long.

Présentation des KEF LSX 2 LT

Conception et design

Les enceintes KEF LSX 2 LT reprennent le design très réussi des LSX 2. Les formes galbées sont conservées, avec une face avant légèrement bombée et des angles arrondis. Ces derniers renforcent le minimalisme et la compacité de ces enceintes. Avec des dimensions de seulement 15 cm de large pour une hauteur de 24 cm et une profondeur de 18 cm, elles se placent sans encombrement dans le moindre espace de la maison : sur une étagère, un bureau ou sur le meuble TV. Pour les mettre en valeur, le fabricant propose plusieurs options, dont le support de bureau KEF P1, le pied de sol KEF S1 ou le support mural KEF B1.

Avec leurs lignes sculptées, un format compact et le magnifique haut-parleur coaxial, les enceintes KEF LSX 2 LT attirent tous les regards et créent un véritable effet wahou.

Si les courbes séduisantes dignes d’une belle sportive sont conservées, les KEF LSX 2 LT se distinguent par leur revêtement plus simple. Dans un souci de réduction des coûts, le fabricant délaisse la finition en tissu des LSX 2 classiques au profit d’un châssis intégralement en ABS. Robuste et de forte épaisseur, il confère une belle impression de qualité. Il se décline en trois finitions : gris graphite, blanc pierre et vert sauge. Par souci du détail, la couleur de la membrane du haut-parleur Uni-Q est assortie à la finition de chaque enceinte, créant ainsi une esthétique cohérente.

Pour s’adapter parfaitement à votre intérieur, les enceintes KEF LSX 2 LT se déclinent en trois coloris, avec le haut-parleur assorti.

Connectique presque inchangée

Implantée à l’arrière de l’enceinte principale, la connectique des KEF LSX 2 LT est désormais purement numérique. Elle se compose d’une entrée optique, d’un port HDMI Arc et d’une entrée USB-C dédiée au mode DAC USB. Il est donc possible d’y associer un lecteur CD, un ordinateur ou un téléviseur, par exemple. Placée aux côtés de la TV, elle peut aisément remplacer une barre de son pour améliorer la précision des dialogues et l’immersion. Uniquement compatible stéréo, il sera cependant nécessaire de configurer la sortie HDMI du téléviseur sur le format PCM. Pour les basses fréquences, le connecteur SUB reste de mise pour la connexion d’un caisson de basses.

La connectique des enceintes KEF LSX 2 LT permet d’y associer un ordinateur en USB, une source numérique en optique (lecteur CD, tuner DAB, etc.) et un téléviseur en HDMI ARC.

En revanche, la connexion de sources analogiques, telles qu’une platine vinyle pré-amplifiée, n’est plus possible avec ce modèle. Les utilisateurs souhaitant cette fonctionnalité devront se tourner vers le modèle LSX2. Cette spécificité constitue l’une des principales différences entre les deux versions. En outre, le port de liaison entre les deux enceintes utilise maintenant un connecteur USB-C en lieu et place du port RJ45. Celui-ci est non seulement plus compact et universel, mais peut désormais transmettre le courant électrique, en plus des signaux audio. Cette innovation signifie que seule l’enceinte principale doit être connectée à une prise de courant, simplifiant leur installation et positionnement dans la pièce. De plus, l’enceinte principale peut-être placée à gauche ou à droite en inversant simplement sa position à partir de l’application mobile.

La liaison entre les deux enceintes KEF LSX s’effectue désormais à partir d’un câble USB-C, assurant à la fois le transfert du signal sonore et l’alimentation de l’enceinte secondaire. Un véritable atout pour limiter les câbles secteur !

Services de streaming

À l’exception de la compatibilité Roon, de la lecture des fichiers MQA et de la compatibilité avec le codec Bluetooth aptX, les fonctions sans fil offertes par les enceintes KEF LSX II LT sont identiques au modèle précédent. On retrouve ainsi la prise en charge native de la majorité des services de streaming, dont Spotify (via Spotify Connect), Tidal, Amazon Music, Deezer et Qobuz. L’accès à ces plateformes s’effectue à partir de l’application KEF Connect pour iOS et Android. Chaque service y est très bien intégré, assurant une navigation fluide et intuitive à travers les albums, playlists ou suggestions propres à chaque plateforme. L’interface est moderne, bien pensée et permet de personnaliser la page d’accueil pour un accès rapide aux fonctions les plus sollicitées.

L’accès aux webradios et différents services de streaming s’effectue facilement grâce à l’excellente application KEF Connect. Son interface moderne et épurée assure une navigation intuitive.

L’application KEF Connect permet également de profiter des webradios, podcasts et des musiques partagées sur le réseau local en DLNA. Le DAC intégré prend en charge la majorité des formats audio, dont le FLAC, WAV, AIFF, ALAC, AAC, WMA, MP3, M4A, LPCM et Ogg. Il peut lire ces derniers jusqu’à une résolution de 24 bits / 384 kHz. La prise en charge du DSD est aussi assurée jusqu’au DSD256. En outre, la compatibilité AirPlay 2 et Chromecast permet une connexion simplifiée avec un smartphone, un ordinateur ou une tablette. En revanche, le contrôleur Bluetooth fait désormais l’impasse sur le codec aptX. Il est donc préférable d’opter pour les transmissions WiFi afin de profiter de la plus haute qualité d’écoute possible.

L’application KEF Connect permet de naviguer facilement dans votre bibliothèque musicale, avec de nombreuses possibilités de classement, notamment par album, genre, artiste, compositeur, style ou encore dossier.

Contrôle et gestion

En l’absence de commandes physiques sur l’enceinte, l’application mobile KEF constitue le principal outil de contrôle. En plus de la gestion des musiques et des sources, cette application permet d’ajuster la reproduction sonore des enceintes. En pratique, chaque utilisateur peut avoir son propre profil et ainsi ses propres réglages. Il est possible d’agir sur de nombreux paramètres, dont le niveau des aigus et des basses, la balance, la fréquence de coupure de la sortie subwoofer (entre 40 Hz et 250 Hz), ainsi que le gain du caisson. Pour plus de simplicité, des DSP permettent d’adapter automatiquement la reproduction selon l’emplacement de l’enceinte dans la pièce : mode bureau ou mode mural. Si vous souhaitez y coupler un caisson externe, des pré-réglages sont proposés pour les principaux caissons de la marque : KEF KC62, KEF KF92, KEF KUBE 8B, KEF KUBE 10B, KEF KUBE 12B et KEF T2. Naturellement, il est possible d’y relier tout autre modèle de caisson de grave.

De nombreux réglages et DSP sont proposés par l’application KEF Connect pour facilement adapter la reproduction à sa configuration (avec ou sans caisson, placement, signature sonore, etc.) ou à ses préférences.

La paire d’enceintes KEF LSX 2 LT peut aussi se contrôler à partir de sa télécommande infrarouge. Elle permet d’ajuster le volume, de changer de titre (piste précédente et piste suivante), de lancer ou mettre en pause la musique, de sélectionner la source ou encore de mettre en veille les enceintes. Sa prise en main est bonne, mais la conception est assez basique pour une paire d’enceintes de cette gamme. Elle est entièrement réalisée en plastique et les touches sont relativement bruyantes. Une conception plus robuste, un toucher plus agréable et un rétro-éclairage auraient été les bienvenus. Fort heureusement, cela n’a rien de rédhibitoire, d’autant plus qu’elle reste parfaitement fonctionnelle sur une très large zone, évitant d’avoir à viser précisément les enceintes.

La télécommande infrarouge regroupe toutes les commandes essentielles pour rapidement piloter les enceintes KEF LSX 2 LT sans avoir à sortir le smartphone de la poche.

Haut-parleur coaxial

Pour le plus grand plaisir des mélomanes, la conception acoustique éprouvée des LSX 2 est reconduite à l’identique dans cette version plus abordable. Elles utilisent toujours la 11ᵉ génération du haut-parleur Uni-Q, spécifiquement développé pour s’adapter aux performances des LSX. Ce modèle coaxial comprend une membrane médium-grave en alliage d’aluminium et de magnésium de 11,5 cm de diamètre avec en son centre un tweeter en aluminium de 19 mm de diamètre. Cette architecture permet de créer une source sonore ponctuelle à partir de laquelle toutes les fréquences sont diffusées. Il en résulte une perception uniforme de la musique dans la pièce, sans effet de sweet spot (point d’écoute idéal). De plus, un guide d’ondes placé devant le tweeter optimise la couverture sonore et maximise la précision.

Identique au modèle des LSX 2 classique, le haut-parleur Uni-Q de cette paire d’enceintes KEF assure une reproduction dynamique, naturelle et bien équilibrée.

L’étage d’amplification est également inchangé, avec deux modules par enceinte : un premier de 70 watts pour le haut-parleur médium-grave et un second de 30 watts pour le tweeter. Ces derniers sont des modèles de classe D à haut rendement, assurant une reproduction dynamique et une grande amplitude. Le développement de cette amplification est entièrement effectué en interne par les ingénieurs KEF pour assurer qu’elle respecte pleinement les capacités du haut-parleur Uni-Q. Grâce à cette conception, chaque enceinte KEF LSX II LT est alimentée par une amplification de 100 watts, soit une puissance totale de 200 watts pour la paire.

Avec une puissance cumulée de 200 watts, la paire d’enceintes KEF LSX 2 LT s’adapte facilement à tous les espaces. Au-delà de 25 m², les amateurs de basses profondes pourraient cependant trouver avantage à y associer un caisson de basses.

L’intégration d’une amplification dédiée dans chaque enceinte élimine tout filtrage passif et permet un câblage direct des haut-parleurs. Cette approche réduit significativement les risques de dégradation du signal. De plus, chaque module d’amplification est finement ajusté pour correspondre aux caractéristiques du haut-parleur qu’il alimente, maximisant ainsi ses performances. Comme pour les LSX 2 classiques, les modules d’amplification tirent profit du processeur DSP “Music Integrity Engine” exclusif à la marque. Ses algorithmes s’inspirent de ceux développés pour les enceintes haut de gamme KEF LS50W II et KEF LS60W. Il en résulte une clarté sonore améliorée et une dynamique accrue, avec un meilleur alignement temporel en comparaison aux algorithmes des KEF LSX de première génération. Ceci assure une transparence et une précision optimales.

La paire d’enceintes KEF LSX 2 LT est capable d’exploiter au maximum les capacités du haut-parleur Uni-Q grâce à une amplification et des algorithmes optimisés pour ce dernier. Une harmonie parfaite qu’il est difficile d’obtenir avec une amplification externe et des enceintes passives.

Caractéristiques principales des KEF LSX 2 LT

Enceintes hi-fi sans fil

Connexion entre les enceintes : filaire

Haut-parleur coaxial Uni-Q de 11,5 cm

Puissance de 100 W par enceinte

Compatible 24 bits / 384 kHz et DSD256

Services de streaming

AirPlay 2, Chromecast et Bluetooth

Entrée optique, USB-C et HDMI ARC

Dimensions (lxhxp) : 155 x 240 x 180 mm

Installation des enceintes KEF LSX 2 LT

Contrairement aux KEF LS50 Wireless II qui peuvent fonctionner intégralement sans fil, les enceintes KEF LSX 2 LT nécessitent d’être reliées entre elles par un câble USB-C pour fonctionner. Le modèle de 3 m inclus convient à la majorité des installations et permet une transmission en 24 bits / 96 kHz. Si besoin, il est possible de le remplacer par un câble USB-C de plus grande longueur. Ainsi, l’enceinte esclave s’affranchit du câble d’alimentation.

Une fois l’enceinte principale reliée au secteur, la configuration s’effectue à partir de l’application KEF Connect. Si l’enceinte est connectée en Ethernet, elle est automatiquement détectée et fonctionnelle. Pour une connexion sans fil WiFi, il est nécessaire d’associer les enceintes à votre réseau en suivant les instructions données dans l’application. Ensuite, il sera possible d’ajouter vos services de streaming et d’accéder aux différents réglages.

La mise en œuvre de l’enceinte KEF LSX II LT s’effectue en quelques secondes à partir de l’application mobile KEF Connect pour iOS et Android.

Écoute musicale

Plus abordables, mais tout aussi performantes sur le plan musical, les enceintes KEF LSX 2 LT délivrent une qualité sonore équivalente à celle de la version classique. On retrouve le même caractère dynamique, avec une écoute vivante, pleine d’énergie et d’entrain. Sur le titre Fragile de Sting, le jeu du guitariste est reproduit avec une très grande clarté, laissant percevoir chaque pincement de corde. On découvre d’innombrables détails et d’infimes nuances. Les attaques sont remarquablement vives et percutantes, sans pour autant devenir agressives. Les résonances et réverbérations sont retranscrites avec une grande fidélité, donnant l’impression d’assister à un concert privé.

D’une très grande clarté, les enceintes KEF LSX 2 LT parviennent à détacher efficacement chaque détail grâce à un détourage très précis et une belle transparence.

Les enceintes KEF LSX 2 LT favorisent très légèrement le grave et le bas-médium, apportant une subtile coloration ronde et agréable. Le grave cogne très fort pour de si petites enceintes, avec une puissance et une articulation que bien des modèles plus imposants peuvent envier. Les basses, robustes et bien définies, se caractérisent par leur force et leur fermeté. Bien qu’elles ne plongent pas très profondément en raison du format des enceintes et de leur petit haut-parleur, ces KEF évitent tout excès de résonance, préservant ainsi une netteté remarquable. Elles apportent une assise solide à la musique, particulièrement à des volumes élevés. Pour une écoute d’ambiance, l’activation du DSP Extra Bass est recommandée pour améliorer l’équilibre.

Ces petites enceintes connectées KEF s’adaptent à une grande variété de genres musicaux, allant du classique au rock en passant par l’électro. Sur le titre Birds de Dominique Fils-Aimé, la voix de la chanteuse canadienne est efficacement mise en avant au centre de la scène, donnant naissance à une véritable enceinte centrale fantôme. Les plus subtiles nuances, les respirations et même les légers changements de ton sont reproduits avec authenticité et transparence. Les instruments qui accompagnent le chant offrent un naturel et une présence qui transcendent les limites physiques des LSX.

Le haut-parleur Uni-Q des enceintes KEF LSX 2 LT reproduit les voix avec une grande clarté et une présence remarquable. On a l’impression de lire sur les lèvres des artistes.

Écoute home-cinéma

En utilisation home-cinéma avec un téléviseur OLED relié en HDMI ARC, les enceintes KEF LSX 2 LT tirent également avantage de leur scène sonore étendue pour déployer le son bien au-delà des limites de l’écran. Bien qu’elles soient dénuées de système de virtualisation surround, on profite d’une expérience beaucoup plus immersive et réaliste. Les bandes sonores sont reproduites avec dynamique et clarté. On perçoit efficacement chaque effet, même lorsque la bande sonore se déchaîne. Le placement minutieux des voix au centre de la scène donne l’impression que les dialogues sortent de l’écran. Les scènes d’action gagnent en énergie et en force. Toutefois, l’ajout d’un caisson de basses prend ici tout son sens pour profiter de véritables sensations physiques.

Avec une restitution dynamique, une très grande clarté des voix et un détourage efficace des détails, les enceintes KEF LSX II LT apportent une excellente immersion au cœur des films et séries.

KEF LSX 2 LT vs KEF LS50 Wireless 2

Grande sœur des KEF LSX 2 LT, la paire d’enceintes KEF LS50 Wireless 2 (2249 €) en reprend les possibilités, tant par ses fonctionnalités sans fil que sa connectivité. Plus imposante et dotée d’un haut-parleur Uni-Q 12ᵉ génération de 13 cm, elle montre davantage de générosité dans le grave, avec des basses un peu plus profondes et impactantes. Plus puissante également, l’enceinte KEF LS50 Wireless 2 conviendra pour sonoriser de grands salons, là où les KEF LSX 2 LT montrent leurs limites sans caisson au-delà de 25 à 30 m².

Grâce à leur plus grand format, les enceintes KEF LSX 2 LT se montrent encore plus généreuses dans le grave que les KEF LS50 Wireless 2. La signature sonore reste cependant assez proche, avec une très grande clarté et un sens affuté des détails.

KEF LSX 2 LT : conclusion

Avec les KEF LSX 2 LT, le fabricant britannique propose une excellente alternative à ses mythiques KEF LSX 2. Elles forment une option bien plus intéressante pour ceux qui trouvent le revêtement en tissu superflu et qui peuvent se passer de connexion analogique, de la compatibilité MQA et Roon, ainsi que du Bluetooth aptX. Pour 400 € de moins, elles offrent les mêmes performances musicales, avec une reproduction dynamique, puissante, bien équilibrée et une attention minutieuse aux détails. Une économie que l’on peut envisager de réinvestir dans un petit caisson de basses pour améliorer encore l’expérience d’écoute, tant pour la musique que pour les films. Une combinaison qui peut en faire le système tout-en-un le plus compétitif de sa catégorie.

Nous avons aimé :

Le format compact

La grande dynamique

La transparence et la clarté de la scène

L’application mobile bien conçue

Nous aurions aimé :

Des basses encore plus profondes

Une télécommande plus qualitative

Conserver une entrée analogique

