Mylène Farmer – Le Rewind présenté par Olivier Cachin

2024 est là, et le Rewind aussi, pour sa cinquième saison. Une saison qu’on démarre en fanfare avec une icône de la chanson française, une diva des dancefloors et des FMs, la seule artiste solo féminine capable de remplir à plusieurs reprises le Stade de France, miss Mylène Farmer.

Ainsi Soit Je… (1988)

Et on démarre avec la première sélection de ce Rewind farmerien, l’album 33 tours paru en 1988, Ainsi Soit Je… Après l’immense succès single de « Libertine », dont le clip de onze minutes réalisé par Laurent Boutonnat a marqué les esprits, comme le fit en son temps celui de « Thriller » pour Michael Jackson, l’album Cendres De Lune grimpe dans les charts, et impose Mylène comme la révélation féminine de la décennie finissante. Et c’est deux ans plus tard, en 1988 donc, que sort Ainsi Soit Je…, porté par le clip à grand spectacle de « Pourvu Qu’Elles Soient Douces », une chanson qui fait l’apologie de la sodomie, parlant de ses « petites fesses » et osant cette formule sans ambigüité : « Le nec plus ultra en ce paysage, c’est d’aimer les deux côtés ».

Au menu du toujours difficile deuxième album, sept chansons originales, un poème de Charles Baudelaire (« L’Horloge »), la reprise du vieux classique de Juliette Gréco « Déshabillez-Moi » et un curieux final, « The Farmer’s Conclusion », où l’on entend des cris d’animaux mêlés aux râles orgasmiques de Mylène. Quatre singles à succès feront de ce recueil de dix morceaux un triomphe public avec un million 400.000 ventes et une certification diamant (Un première pour une femme) : « Pourvu Qu’Elles Soient Douces », « Ainsi Soit Je… », « Sans Logique » et « Sans Contrefaçon ». Pour ce dernier titre, le clip invite Zouc, comique suisse amie de Mylène pour une promenade de huit minutes sur la plage de Cherbourg en compagnie d’une inquiétante marionnette.

Lors de son passage à l’émission de Michel Denisot Mon Zénith À Moi, Mylène avait déjà invité Zouc et raconté que les deux femmes aimaient suivre les ambulances qui fonçaient avec leur sirène hurlante, fascinées qu’elles étaient par la mort qui rôdait peut-être à l’arrière de la camionnette… Sexe, sang, androgynie, nostalgie morbide, thème du doppelgänger (le Double) et superbes instrumentaux : La saga Farmer est en pleine construction, tous ses fondamentaux se retrouvent sur cet album culotté (enfin, sans culotte sur certains titres) qui sera suivi d’une tournée en 1989, l’occasion pour la chanteuse de se mettre en scène dans un cimetière aux portes métalliques qui grincent, nimbée d’un brouillard gothique. Les quarante concerts sont triomphaux, avec à Paris sept soirs au Palais des Sports et deux Accor Arenas (POP Bercy à l’époque) complets.

L’Autre (1991)

Rewind deux, et c’est L’Autre, qui sera précédé du « single zéro », comme disaient les maisons de disques à l’époque, c’est-à-dire le titre annonciateur de l’album. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le choix de « Désenchantée » a été particulièrement probant. Sorti trois semaines avant l’album, ce titre puissant évidemment accompagné d’une vidéo spectaculaire deviendra la bande-son de la génération estudiantine en révolte durant ce début de décennie agité qui voit renaitre l’hydre de la guerre dans le Golfe, au Koweït et en Irak.

Pourtant, Mylène refuse de devenir une égérie pour révolution adolescente. Elle va même jusqu’à déclarer au magazine OK que sa chanson est un portrait narcissique et n’engage qu’elle. Mais comme on le sait depuis longtemps, une chanson échappe à son créateur à partir du moment où le public se l’approprie.

Le duo de l’album est une surprise pour les fans de la chanteuse : C’est l’Auvergnat dépressif Jean-Louis Murat qui interprète « Regrets » avec Mylène, et les deux artistes se retrouvent en Hongrie, dans le cimetière juif de Budapest, pour le clip en noir et blanc de ce morceau sombre. Murat racontera en interview avoir été sollicité par Mylène via une lettre manuscrite qu’il apprécia tout particulièrement… Parce qu’elle n’avait pas fait de fautes d’orthographe ! Murat a raconté la genèse de cette collaboration :

Cette lettre n’est pas une légende, je l’ai reçue au courrier, tout simplement. Je n’en crois pas mes yeux, elle me donne son numéro de téléphone, on se parle et je monte à Paris. On commence à sympathiser et à se voir régulièrement en envisageant d’enregistrer cette chanson, jusqu’au moment où nous nous trouvons face à face dans un studio. interview donnée à Annie et Bernard Réval pour leur ouvrage sur Mylène

Autre titre fort de ce troisième album, « Je T’Aime Mélancolie » sera accompagné d’un clip pugnace où l’on découvre la chanteuse en guêpière et porte-jarretelles sur un ring où elle démonte le boxeur qui lui fait face et propose une chorégraphie synchronisée avec une troupe de danseuses. Le dernier single tiré de L’Autre, « Beyond My Control », a un titre qui tire son inspiration de l’adaptation cinématographique du sulfureux roman de Choderlos De Laclos, Les Liaisons Dangereuses.

Dans le film de Stephen Frears, le personnage de Valmont, interprété par John Malkovitch, dit à madame de Tourvel : « I am so bored, you see, it’s beyond my control ». Le clip est torride, et s’il n’est pas censuré à proprement parler, il est programmé après minuit sur les chaines françaises, comme le sera le clip de NTM « J’Appuie Sur La Gâchette » l’année suivante. Si « Beyond My Control », est réalisé par Laurent Boutonnat, ce sera le dernier du siècle puisque Mylène ne retrouvera son clippeur fétiche que neuf ans plus tard, en 2001, pour le tournage du duo avec Seal, « Les Mots », un titre inédit inclus dans la compilation best of éponyme.

Avec L’Autre, écoulé à plus de deux millions d’exemplaires, Mylène devient l’artiste française ayant vendu le plus de disques au monde aux World Music Awards. Une tragédie vient entacher ce triomphe : Le 12 novembre 1991, une semaine avant la sortie du single « Je T’Aime Mélancolie », Jean-François, le réceptionniste du label Polydor, alors installé 2 rue Cavalotti dans le 17ème arrondissement de Paris, est abattu par un forcené quelques jours après avoir refusé de lui donner l’adresse personnelle de la star. Son fusil s’enraie et l’homme est maitrisé avant d’avoir pu se livrer au « carnage » qu’il avait programmé. Dans les jours qui suivent, toutes les maisons de disques équipent leur accueil de vitres blindées.

Anamorphosée (1995)

Rewind 3, Anamorphosée. L’album sort fin 1995, et il fait suite au premier échec cuisant de la chanteuse, celui de Giorgino, long-métrage de trois heures réalisé par Laurent Boutonnat qui totalisa en première semaine moins de 25.000 spectateurs, finissant sa course à 60.000 entrées, soit trente-cinq fois moins que le nombre d’acheteurs de L’Autre, son album le plus populaire. Avec un million 400.000 ventes, Anamorphosée venge l’artiste, qui retrouve les faveurs du grand public grâce à des singles puissants comme « XXL » et « L’Instant X ».

Dans ce titre qui évoque le passage au nouveau millénaire, Mylène écrit au Père Noël et lui demande « du fun, du Zoprak et des ailes ». Quèsaco ? La chanteuse a expliqué à Éric Jean-Jean sur NRJ l’explication de ce mot étrange : « J’ai été obligée parce qu’on n’a pas le droit de faire la publicité d’un médicament donc plutôt que de l’enlever et de le tuer, j’ai préféré le mutiler et m’en amuser ! » On l’aura compris : Zoprak = Prozak. Les deux vidéos vedette de l’album sont tournés par Marcus Nispel, fameux clippeur qui passera au cinéma en 2003 avec sa version sanglante et réussie de Massacre À La Tronçonneuse et enchainera les remakes, signant le reboot de Vendredi 13 en 2009 et Conan en 2011.

Point De Suture (2008)

Rewind 4, et on change de braquet. Après le million et demi d’albums vendus pour Innamoramento en 1999, les 600.000 ventes de Point De Suture (700.000 selon Wikipédia) pourraient sembler annoncer la chute. Pourtant, une chute certifiée triple platine, beaucoup d’artistes en rêveraient. Surtout après plus de 20 ans de succès ininterrompus, grâce à une armée de fans qui soutiennent leur idole et lui vouent un culte quasi-religieux. L’occasion de rappeler que Mylène Farmer est la seule artiste ayant obtenu une certification Diamant sur quatre décennies.

Blindé de chansons uptempo qui seront mises en scène de façon spectaculaire sur la scène géante du Stade de France qu’elle va investir deux soirs durant, l’album est cash, dansant, les textes sont tous écrits par Mylène et les musiques par Laurent Boutonnat, à l’exception du morceau caché en fin de CD, une reprise de l’« Ave Maria » de Schubert. Sur « Looking For My Name », elle retrouve son ami Moby, avec qui elle avait chanté en duo « Slipping Away (Crier La Vie) » en 2006.

Pas moins de cinq singles sont extraits de ce disque à la pochette illustrée par une photo du japonais Atsushi Tani : « Dégénération », « Appelle Mon Numéro », « Si J’Avais Au Moins… », « C’est Dans L’Air » et « Sextonik », ce dernier n’ayant bizarrement pas été clippé. La poupée représentant Mylène est l’œuvre d’Etsuko Miura, ambiance chirurgie destroy avec moultes coutures et… Point de suture, le titre ayant un double sens puisqu’il évoque aussi bien « l’impossibilité de suturer les plaies que l’espoir de guérison », comme elle l’expliquait dans une de ses rares interviews, ici au magazine Têtu en août 2008.

L’Emprise (2022)

Cinquième et ultime Rewind, L’Emprise, douzième album studio sorti fin 2022 et déjà certifié platine. Les places pour les concerts de 2023 sont mises en vente en juin 2021 et se vendront en quelques heures. Le producteur historique de Mylène, Thierry Suc, a raconté au Parisien que la chanteuse était venue partager le champagne avec les équipes de la billetterie qui avaient travaillé d’arrache-pied durant 24 heures non-stop pour assurer la bonne tenue de l’opération, ajoutant que « de mémoire, c’est la première fois qu’une star fait cette démarche. Elle ne pense jamais que c’est acquis. Cette hypersensibilité, c’est ce qui fait sa singularité et sa proximité avec le public ».

L’actualité obligea hélas la chanteuse à reporter à 2024 les deux Stades de France, et l’on vit sur les chaines info les larmes des fans venus parfois de plusieurs milliers de kilomètres apprendre quelques heures avant le show qu’il n’aurait pas lieu pour des raisons de sécurité, les émeutes urbaines suivant l’assassinat du jeune Nahel par des policiers ayant poussé la préfecture de police à une annulation de dernière minute.

L’album L’Emprise sera enregistré après le passage de Mylène à Cannes comme membre du jury du festival qui offrira cette année-là la Palme d’Or à Titane de Julia Ducournau, dont l’univers glauque et pseudo futuriste a su convaincre Spike Lee, président de l’édition 2021. Dans l’album, miss Farmer s’entoure d’une garde rapprochée dont le principal protagoniste est Woodkid, qui compose et produit huit chansons. « C’est un surdoué, un artiste qui ne lâche jamais rien, un ami d’aujourd’hui. Nous sommes assez jumeaux finalement, tiraillés entre ombre et lumière », expliquait-elle au Journal Du Dimanche en novembre 2022. Woodkid, qui est aussi réalisateur et graphiste, a conçu la couverture du disque.

Le groupe Archive participe à deux titres (« Do You Know Who I Am » et « Ne Plus Renaitre »), tout comme l’ami Moby (« Rallumer Les Étoiles » et « Bouteille À La Mer »). Le duo Aaron écrit pour la chanteuse « Rayon Vert », qu’ils interprètent à ses côtés. Côté single, quatre titres ont été édités, « À Tout Jamais », « Rayon Vert », « Rallumer Les Étoiles » et « L’Emprise ». Ce dernier morceau sera choisi pour illustrer le générique de fin du blockbuster fantastico-féérique Donjons & Dragons, L’Honneur Des Voleurs, réjouissante superproduction tous publics dont les vedettes sont Christopher Pine, Regé-Jean Page et Hugh Grant.

Pour les fans parisiens, rendez-vous est pris au Stade de France les 27 et 28 septembre 2024, avec une troisième date bonus le 1er octobre, égalant ainsi le record détenu par Johnny Hallyday, qui chanta trois fois de suite au SDF en 1998, puis renouvela l’exploit en 2009 et 2012. Pour une tournée intitulée Nevermore (Jamais plus), la question se pose : Sera-t-elle la dernière pour la chanteuse qui fêtera son 63e anniversaire quelques semaines avant ses Stades de France ? Et en rajoutera-t-elle un quatrième pour devenir la recordwoman du SDF ? Beaucoup de questions, mais Mylène a donné sa (non) réponse à Jérôme Beglé du JDD : « Comment répondre à cette question ? Je vis le moment présent et je refuse de me projeter, c’est une source d’angoisse terrible pour moi ».

Lecture recommandée : Mylène Farmer 1984 2024, Ses Plus Grands Succès par Benoit Cachin, éditions Gründ, 34,95 euros.

