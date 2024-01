McIntosh a 75 ans et d’impressionnantes surprises

Le célèbre fabricant Mcintosh fête cette année son 75ᵉ anniversaire. Fondée en 1949, la marque est aujourd’hui devenue l’une des plus réputées au monde et synonyme de qualité audiophile. Ses électroniques luxueuses sont reconnaissables entre toutes avec leurs grands vu-mètres bleus à aiguilles. Pour célébrer ses 75 ans, Mcintosh dévoile plusieurs éditions limitées, dont un impressionnant ampli de 2000 watts à la hauteur de sa réputation.

La genèse audiophile de McIntosh

Faut-il encore présenter McIntosh ? De son véritable nom McIntosh Laboratory, la société s’est imposée, dès sa création dans le Maryland en 1949 par Franck McIntosh, comme un acteur incontournable du monde de la haute fidélité. En poursuivant son but de proposer un ampli offrant une restitution naturelle et dénuée de distorsion, Frank McIntosh attire rapidement l’oreille des mélomanes avec le McIntosh 50W-1, son tout premier ampli de puissance. L’enseigne continue alors sur cette lancée en proposant du matériel toujours plus performant, reconnu autant pour sa musicalité que pour son design distinctif et élégant.

Ce n’est que dans les années 60 que la marque intègre pour la première fois de larges vu-mètres à rétro-éclairage bleuté logés derrière une façade en verre poli. Ce signe distinctif reste aujourd’hui encore la marque de fabrique de McIntosh, tout comme les imposants châssis, les tubes apparents souvent illuminés d’une LED verte et les façades en verre. 75 ans après sa création, McIntosh offre un large catalogue d’équipements. Ses blocs de puissance, préamplificateurs, amplis stéréo, amplis home-cinéma et platines vinyles offrent tous des spécifications hors normes.

L’ampli de puissance McIntosh MA352 incarne avec brio le design de la marque américaine avec son épais châssis anodisé, ses vu-mètres rétro-éclairés et ses tubes éclairés d’une lumière verte.

Le mur du son par McIntosh

Dès les années 60, McIntosh s’exporte au-delà du salon en sonorisant de nombreux concerts. La marque a notamment animé le mythique festival de Woodstock 1969 où les amplis Mcintosh MI200 et Mcintosh MC3500 ont contribué au succès de l’incroyable mur de son déployé. Récemment, le fabricant américain a fait revivre ce modèle emblématique avec le Mcintosh MC3500 MKII. Il y intègre ses dernières avancées technologiques pour développer le plus efficacement possible une forte puissance de 350 watts sous 2, 4 et 8 ohms.

L’ampli de puissance McIntosh MC3500 MKII reprend les codes et la musicalité du mythique MC3500 de première génération qui est à l’origine du mur du son de Woodstock.

McIntosh MC2.1KW : l’ampli 75ᵉ anniversaire

Tout juste dévoilé, l’ampli de puissance McIntosh MC2.1KW célèbre le 75ᵉ anniversaire du fabricant américain. Ce modèle d’exception de 181 kg est capable de développer une puissance colossale de 2 000 watts. Il se compose de trois appareils distincts, avec deux modules de puissance contenant chacun un amplificateur de 1 000 watts. Ces derniers transmettent les signaux vers un module de sortie avec système à enroulement bifilaire Autoformer de McIntosh pour porter la puissance à 2 000 W sous 2, 4 et 8 ohms. Le fabricant annonce ainsi pouvoir tirer le meilleur de sa nouvelle enceinte McIntosh XRT2.1K, mais aussi de tout autre modèle réputé très exigeant. Un ampli d’exception dont le tarif de 65 000 € témoigne de ses ambitions.

Conçu pour les 75 ans de la marque, l’ampli McIntosh MC2.1KW se compose de trois appareils distincts pour développer une puissance impressionnante de 2 000 W et dompter les enceintes réputées difficiles.

Les éditions spéciales 75ᵉ anniversaire

Pour célébrer son 75ᵉ anniversaire, le fabricant américain lance également des éditions limitées de l’ampli de puissance McIntosh MC1.25KW, du pré-ampli McIntosh C12000, de l’ampli intégré McIntosh MA12000 et du lecteur CD/SACD McIntosh MCD12000. L’édition anniversaire de ces modèles reçoit un badge anodisé distinctif affichant fièrement le logo des 75 ans de la marque, gravé au laser. Ce sigle orne aussi chaque poignée des appareils. De quoi faire de ces modèles de véritables pièces de collection qui marqueront un moment d’histoire de l’une des marques les plus emblématiques de la haute fidélité.

Après plus de 75 ans, McIntosh continue d’incarner l’excellence dans le monde de la haute fidélité. La marque parvient encore à repousser les limites, comme en témoigne l’impressionnant McIntosh MC2.1KW de 2000 W RMS sous 2, 4 et 8 ohms. Le fabricant perpétue ainsi son héritage et prouve que, même après trois quarts de siècle, sa passion pour la perfection sonore et la puissance demeure intacte. McIntosh semble ainsi engagé à continuer d’enrichir le monde de la musique, en offrant des expériences d’écoute incomparables qui traversent le temps.

