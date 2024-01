Test WiiM Amp : l’ampli connecté à petit prix

Nouvel arrivant dans l’univers de la haute-fidélité, le fabricant WiiM débarque en force avec le WiiM Amp. Proposé à seulement 349 €, cet ampli connecté forme une véritable solution tout-en-un pour profiter des services de streaming, de la diffusion AirPlay 2, Chromecast et Bluetooth, ainsi que des sources filaires, dont un téléviseur en HDMI ARC pour commander le volume de l’ampli depuis la télécommande de la TV. Sa puissance pouvant atteindre 100 W promet d’alimenter efficacement de nombreuses enceintes. De quoi détrôner les très populaires Sonos Amp, Bluesound Powernode et Octavio Amp ?

Compatible avec presque tous les services de streaming et équipé d’une connectique complète avec HDMI ARC dans un format compact, l’ampli connecté WiiM Amp souhaite offrir un excellent rapport prix/performances.

Quels accessoires avec le WiiM Amp ?

L’ampli WiiM Amp fait forte impression dès le déballage, avec un packaging digne d’un produit Apple. On a l’impression d’avoir en main un équipement bien plus onéreux. Sa boîte en carton adopte une approche simple et épurée, avec un fond blanc sur lequel est imprimée une représentation de l’ampli, ainsi que le logo des différentes technologies compatibles. À l’intérieur, l’ampli est correctement calé et protégé. Il s’accompagne d’une télécommande (sans piles) et de tous les câbles nécessaires à sa bonne mise en œuvre : câble HDMI, câble d’alimentation, câble RCA et câble optique.

L’ampli WiiM Amp est livré avec une télécommande infrarouge et tous les câbles nécessaires à sa bonne mise en œuvre.

Présentation de l’ampli WiiM Amp

Conception et design

Vu du dessus, l’ampli connecté WiiM Amp adopte un format désormais classique pour les amplis numériques, avec une largeur et une profondeur de 19 cm pour une épaisseur de 6 cm. Il se montre ainsi plus compact que son concurrent direct, le Sonos Amp. Ce minimalisme facilite son intégration sur un meuble de la maison, avec la possibilité de l’installer facilement sur une étagère, aux côtés de la TV ou dans tout meuble audio-vidéo.

Grâce à son format compact et son aspect minimaliste, l’ampli connecté WiiM Amp est idéal pour réaliser un système stéréo visuellement discret, mais musicalement très performant.

L’ampli WiiM Amp se distingue également par une finition de plus haute qualité que le Sonos Amp. Alors que ce dernier est intégralement conçu en polymère, le WiiM Amp privilégie un châssis métallique en aluminium anodisé lui conférant un aspect premium. Sa structure monobloc évite toute trace d’assemblage, contribuant au design épuré et minimaliste. Les angles arrondis renforcent l’élégance de l’appareil et rappellent les formes d’un Mac Mini avec lequel il partage les mêmes dimensions de 19 cm de côté et le même châssis métallique. Une petite prouesse pour un appareil proposé à moins de 350 € !

Intimement inspiré d’un Mac Mini, tant par son format que son châssis métallique, l’ampli WiiM Amp transmet une très belle impression de qualité.

Sur sa face avant, l’ampli WiiM Amp intègre un témoin lumineux indiquant la source en cours de lecture ou le mode d’appairage : Bluetooth ou WiFi. À l’autre extrémité prend place un potentiomètre multifonction permettant de lancer ou de mettre en pause la lecture par simple pression, mais également d’ajuster le volume en effectuant une rotation de la bague. Elle dispose d’une course infinie et permet un ajustement précis du niveau d’écoute. Un affichage à six LED permet alors de connaître approximativement le volume d’écoute. Pour de plus amples réglages (balance, égaliseur, fréquence de coupure, etc.), l’ampli WiiM Amp repose intégralement sur l’application mobile WiiM.

L’ampli connecté WiiM Amp intègre un potentiomètre multifonction en façade pour ajuster le volume et lancer ou mettre en pause la lecture.

Streaming HD et multiroom

Le fabricant WiiM tire pleinement avantage de sa maison mère LinkPlay pour la gestion des services de streaming et du multiroom. On retrouve ainsi les innombrables fonctionnalités offertes par cet écosystème, avec un accès direct à la majorité des services de streaming, dont Spotify, Amazon Music, Qobuz, Deezer, Tidal, Pandora ou encore SoundCloud. L’écoute de nombreuses webradios est aussi possible à partir de vTuner, TuneIn, iHeartRadio ou Radio Paradise, tandis que la lecture des titres partagés en DLNA sur le réseau local est possible jusqu’en 24 bits / 192 kHz.

À partir de l’application mobile WiiM, l’ampli WiiM Amp peut accéder à la majorité des services de streaming, ainsi qu’aux webradios et titres partagés sur le réseau local.

En plus des services de streaming, l’ampli Wiim Amp peut recevoir de la musique diffusée à partir de tout smartphone, tablette ou ordinateur en AirPlay 2, Chromecast ou Bluetooth. Bien vu, ce dernier est bi-directionnel ! Ce qui permet également de diffuser les sources filaires connectées à l’ampli ou les musiques streamées avec cet ampli vers un casque Bluetooth ou une paire d’enceintes sans fil.

Grâce à l’écosystème LinkPlay, l’ampli connecté peut s’intégrer dans un groupe multiroom pour profiter de la musique dans toute la maison. Il est possible d’y coupler d’autres amplis et lecteurs WiiM, mais aussi tout équipement équipé de la technologie LinkPlay. De plus en plus populaire, celle-ci est désormais employée par de nombreux fabricants comme Audio Pro (Audio Pro G10, Audio Pro A10, etc.), Octavio (Octavio AMP, Octavio Maestro et Octavio Stream), Jean-Marie Reynaud (JMR Agape) ou encore Elipson (gamme Elipson Multiroom). Tous ces équipements de marques différentes pourront ainsi fonctionner en symbiose. En outre, le multiroom est aussi possible en AirPlay 2, Chromecast ou en utilisant la technologie AVS Multiroom exclusive aux enceintes Amazon.

Connectique étendue

L’ampli hi-fi Wiim Amp bénéficie d’une connectique complète pour un modèle aussi compact. Entièrement disposée à l’arrière, elle se compose d’une entrée RCA, optique, USB-A et HDMI ARC. Il ainsi ainsi possible d’y relier un lecteur CD, une platine vinyle pré-amplifiée ou un téléviseur. Grâce à l’HDMI ARC, il est possible de contrôler directement l’ampli WiiM avec la télécommande du téléviseur associé, que ce soit pour la mise sous tension ou la gestion du volume. Il peut ainsi former une bonne alternative aux barres de son pour améliorer le son de la TV. En complément, le port USB-A permet de lire les fichiers musicaux stockés sur une clé USB ou un disque dur externe. La gestion des titres s’effectue facilement à partir de l’application WiiM, permettant de naviguer à travers la bibliothèque musicale par dossier, album ou par artiste. Enfin, la sortie SUB permet la connexion d’un caisson de basses.

L’ampli WiiM Amp bénéficie d’une connectique bien fournie pour y relier de nombreuses sources, dont un port HDMI Arc pour la connexion d’un téléviseur.

Enfin, les borniers à vis acceptent les câbles jusqu’à 2,5 mm de section. Ils sont cependant proches les uns des autres, leur manipulation nécessite une grande délicatesse, mais on ne le fait qu’une fois, heureusement. L’utilisation de fiches bananes comme les NorStone Banane peut s’avérer utile pour faciliter la connexion.

Application mobile et télécommande

L’ampli connecté WiiM Amp se contrôle majoritairement à partir de l’application mobile WiiM pour iOS et Android. Adaptée de l’application LinkPlay, celle-ci adopte un affichage simple et minimaliste, mais très fonctionnel. Stable et intuitive, elle donne accès aux services de streaming, webradios, musiques partagées sur le réseau et aux différents réglages de l’ampli. On peut y sélectionner la source, ajuster le volume, régler la tonalité ou encore personnaliser l’écoute. Pour ce faire, 24 modes DSP sont proposés pour s’adapter à tous les genres musicaux. De plus, un égaliseur à 10 bandes permet d’ajuster précisément la reproduction selon vos préférences ou votre installation. Très bon point, il est possible de configurer des alarmes, routines et mise en veille (fonction sleep) pour vous endormir ou vous réveiller au son de vos musiques favorites. Une fonction également proposée chez Sonos.

L’application WiiM propose de nombreux modes DSP et des égaliseurs pour rapidement personnaliser la reproduction sonore selon vos préférences.

Contrairement aux Sonos Amp et Octavio Amp, l’ampli WiiM Amp présente l’avantage d’être livré avec une télécommande infrarouge. Celle-ci constitue un véritable atout pour rapidement contrôler la musique sans obligation de sortir le smartphone de la poche. Elle permet de lancer/stopper la musique, de changer de titre, d’ajuster le volume, de sélectionner la source ou encore d’activer l’un des 4 favoris (services de streaming favoris, playlists de son choix, webradio, etc.) préalablement configurés à partir de l’application WiiM. Enfin, la sensibilité élevée de la télécommande facilite le contrôle, sans avoir à viser précisément l’ampli.

Simple et efficace, la télécommande livrée avec l’ampli WiiM Amp regroupe toutes les commandes essentielles pour facilement contrôler la musique.

Pour toujours plus de simplicité, cet ampli WiiM Amp peut aussi se piloter vocalement grâce à sa compatibilité avec Alexa, Google Assistant et Siri. Pour ce faire, il suffit de l’associer à une enceinte intelligente ou un appareil connecté équipé de l’un de ces assistants. Il est ensuite possible de lancer une playlist ou le titre de son choix à partir des plateformes de streaming, mais également d’ajuster le volume simplement en le demandant à votre enceinte connectée.

De 60 à 100 watts

Les différentes sources numériques lues ou associées à l’ampli WiiM Amp sont envoyées vers un DAC ESS Sabre ES9018K2M. Celui-ci est commun à des amplis bien plus onéreux comme le Cambridge EVO 150 ou le Cayin Jazz 80 KT88. Sans être le modèle le plus performant du fabricant, ce DAC assure une bonne prise en charge de nombreux formats, dont le MP3, AAC, ALAC, APE, FLAC, AIFF, WAV, WMA et OGG. Il peut lire ces formats jusqu’à une résolution de 24 bits / 192 kHz.

Grâce à son DAC ESS, l’ampli WiiM Amp assure une lecture optimale des titres Hi-Res jusqu’à 24 bits / 192 kHz.

L’étage d’amplification du WiiM Amp se base sur un module Texas Instruments TPA3255. Celui-ci est capable de développer une puissance très confortable de 2 x 60 W sous 8 ohms ou de 2 x 100 W sous 4 ohms. Durant notre test, l’ampli WiiM Amp s’est ainsi montré apte à alimenter efficacement de nombreuses enceintes bibliothèque ou colonne. De plus, comme pour une voiture électrique, son fonctionnement en classe D lui permet de fournir instantanément toute sa puissance, gage d’une parfaite montée en puissance.

WiiM Amp : spécifications clés

Puissances 2 x 60 W sous 8 ohms et 2 x 100 W sous 4 ohms

24 réglages d’égalisation prédéfinis et égaliseur à 10 bandes

Compatible AirPlay 2, Chromecast et Bluetooth

Compatible Amazon Alexa, Google Assistant et Siri

Multiroom Linkplay

Entrée HDMI ARC

Dimensions (lxhxp) : 190 x 60 x 190 mm

Installation de l’ampli WiiM Amp

Une fois associé à vos sources (TV, platine vinyle pré-amplifié, lecteur CD, etc.) et relié au secteur, l’ampli WiiM Amp nous indique via un message diffusé par les enceintes de poursuivre la configuration à partir de l’application mobile WiiM. L’installation s’effectue alors en quelques étapes rapides, dont l’association de l’ampli au réseau WiFi s’il n’est pas relié en Ethernet. Ensuite, on peut commencer la lecture ou compléter les réglages en y associant nos services de streaming.

La configuration de l’ampli connecté WiiM Amp s’effectue facilement à partir de l’application mobile gratuite pour iOS et Android.

Pour ce test de l’ampli WiiM Amp, nous l’avons associé aux enceintes bibliothèques Elipson Prestige Facet 6B, Eltax Monitor V, Dali Oberon 1 et Tangent Spectrum X5. Grâce à sa puissance confortable, cet ampli WiiM s’est également montré à l’aise avec les petites enceintes colonne Q Acoustics 3050i, Elipson Horus 11F et Dali Spektor 6. Nous avons principalement exploité le lecteur réseau intégré à l’ampli pour profiter de Qobuz et des titres partagés sur le réseau local. Enfin, nous avons dans un dernier temps associé le WiiM Amp à un téléviseur OLED en HDMI ARC pour tester ses capacités à améliorer le son de la TV.

Impressions d’écoute

Test hi-fi

Malgré son format compact, l’ampli WiiM Amp a de l’énergie et du punch à revendre. Il reproduit la musique avec une dynamique bien marquée et une belle vivacité. Sur l’album Face Value de Phil Collins, le frappé des percussions est franc, incisif et rythme efficacement la musique. Le jeu de l’artiste est parfaitement mis en lumière. On perçoit ainsi clairement les résonances des peaux et le frappé des baguettes du jeu de batterie.

Vivant et dynamique, l’ampli connecté WiiM Amp offre une reproduction musicale très bien rythmée pour diffuser efficacement tous les registres, du grave à l’aigu.

Sans plonger dans des profondeurs abyssales, les basses offertes par l’ampli WiiM Amp se distinguent par leur densité remarquable. À la fois fermes et puissantes, elles apportent une substance palpable, renforçant ainsi le naturel d’écoute. Sur l’album Random Access Memories des Daft Punk, le registre grave est corsé et maîtrisé à la perfection. Le WiiM Amp cogne fort, particulièrement avec les Elipson Hous 11F. Il se montre très bien équilibré avec ces dernières sans avoir besoin de pousser le volume. Il démontre ici toute sa tonicité et son sens du rythme pour rendre hommage à cet album désormais mythique.

Malgré un léger côté froid imputable à la classe D, l’ampli WiiM Amp parvient à faire preuve de douceur et de raffinement lorsque la musique l’exige. Sur le titre Liberty d’Annette Askvik, la voix de la chanteuse s’exprime avec délicatesse et naturel au centre de la scène. La précision apportée par le WiiM Amp sur les voix est comparable à des amplis deux fois plus chers. Les moindres inflexions et articulations labiales sont perçues avec une très grande clarté, donnant l’impression de lire sur les lèvres de l’artiste. Toutes les informations du chant sont lisibles et nettes, sans jamais être noyées par les accompagnements.

L’ampli WiiM Amp fait preuve d’une très grande précision pour reproduire efficacement toutes les nuances des voix du ténor au baryton.

Test home-cinéma

Associé en HDMI ARC à un téléviseur, l’ampli WiiM Amp forme une bonne alternative aux barres de son. Bien qu’il soit uniquement compatible stéréo, il déploie la bande sonore des films et séries bien au-delà des limites physiques de l’écran. Les dialogues sont reproduits avec clarté et sont toujours bien compréhensibles. La très grande dynamique offerte par cet ampli WiiM apporte de l’aplomb et de la crédibilité aux scènes d’action. Couplé aux enceintes colonne Elipson Horus 11F, les explosions sont puissantes et prenantes, sans nécessité d’y ajouter un caisson de basses. Ce dernier sera cependant recommandé pour profiter de véritables sensations physiques avec de petites bibliothèques comme les Tangent Spectrum X5.

Associé à une TV, l’ampli WiiM Amp libère la puissance des bandes sonores des films et séries en dynamisant chaque scène. De plus, il améliore la clarté des dialogues, assurant de percevoir efficacement chaque information.

WiiM Amp vs Sonos Amp

L’ampli WiiM Amp arrive avec des arguments de taille pour concurrencer l’actuel best-seller Sonos Amp. Premièrement, ce petit ampli WiiM se veut bien plus abordable, avec un tarif de 349 €, contre 789 € pour le Sonos. Pour autant, il propose des fonctionnalités identiques, avec accès aux services de streaming, aux webradios, aux titres partagés sur le réseau, ainsi qu’une connectique bien fournie avec HDMI ARC. En outre, le multiroom Linkplay se veut plus polyvalent, avec la possibilité de coupler des appareils de différentes marques. Cet ampli pourra même compléter des enceintes Sonos existantes en s’appuyant sur le multiroom AirPlay 2. En revanche, le WiiM Amp reste un peu moins puissant avec ses 60 W sous 8 ohms, contre 125 W pour le Sonos Amp.

L’ampli WiiM Amp forme une alternative plus abordable au populaire Sonos Amp tout en proposant des fonctions plus étendues.

WiiM Amp vs Octavio Amp

Proposé à partir de 699 €, l’Octavio Amp est un petit ampli connecté également basé sur l’écosystème LinkPlay. On retrouve donc les mêmes fonctionnalités sans fil et possibilités multiroom. La connectique est très proche, à l’exception de l’HDMI ARC qui est absente sur l’Octavio. De plus, le WiiM Amp démontre une musicalité accrue, avec un plus grand respect des différentes nuances.

À qui s’adresse le WiiM Amp ?

Proposé à seulement 349 €, le WiiM Amp forme un excellent petit ampli pour créer sa première installation hi-fi ou booster le son souvent anémique d’un TV. Sa polyvalence lui permet de couvrir presque tous les besoins, que ce soit pour profiter du streaming, des sources physiques ou du son des films et séries grâce à son entrée HDMI ARC. Sa puissance, pouvant atteindre jusqu’à 100 W sous 4 ohms, est assez confortable pour alimenter efficacement de nombreuses enceintes, bibliothèque comme colonne.

L’ampli connecté WiiM Amp offre un rapport qualité/prix imbattable pour profiter du streaming, des sources physiques, du son de la TV et d’une grande musicalité.

WiiM Amp : conclusion

Fraîchement arrivé sur le marché, le WiiM Amp s’impose d’emblée comme l’ampli connecté au meilleur rapport qualité/prix de sa catégorie. Défiant des modèles bien plus onéreux, le WiiM Amp séduit tant par ses fonctionnalités, que sa qualité de conception et sa musicalité. À la fois dynamique, bien équilibré et raffiné, ce petit ampli connecté reproduit la musique avec authenticité et précision. Il est si attrayant qu’il pourrait bien être une stratégie bien pensée de la part de la marque pour démocratiser la technologie LinkPlay.

Nous avons aimé :

Le rapport prix/performances

Les nombreuses fonctionnalités

La reproduction dynamique et naturelle

Le châssis en métal

La télécommande IR

Nous aurions aimé :

Que demander de plus à ce prix ?

