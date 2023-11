Au cœur du son : les tendances hi-fi et home-cinéma

La haute-fidélité et le home-cinéma sont depuis toujours au cœur de la quête d’une expérience musicale et cinéphile optimale. Si la hi-fi aspire à une reproduction sonore aussi fidèle que possible à l’enregistrement original, le home-cinéma vise à recréer l’expérience d’une salle de cinéma dans le confort de son domicile. Bien qu’ayant des objectifs distincts, ces deux mondes partagent des technologies, des évolutions et des tendances communes, qui façonnent leur futur.

L’ère de la haute-fidélité dématérialisée

Plus d’une décennie après leur arrivée sur le marché, les services de streaming musical continuent d’attirer de plus en plus d’utilisateurs. Les titres Lossless et Hi-Res deviennent la norme pour pratiquement toutes les plateformes qui promettent aux utilisateurs et aux vrais amateurs de musique une qualité d’écoute supérieure, proche de celle du CD. La hi-fi évolue pour suivre cette tendance avec un nombre croissant d’amplis connectés intégrant nativement les services de streaming et des lecteurs réseau de plus en plus performants, à l’image des Eversolo DMP-A6 et amplis connectés Marantz, véritables best-sellers de l’année.

Idéales pour écouter vos musiques en Hi-Res, les enceintes colonne B&W 603 S3 offrent une réponse en fréquences allant de 29 Hz à 33 kHz.

Le MP3 a définitivement tiré sa révérence pour laisser place à la musique Hi-Res, désormais accessible à tous et de partout grâce au développement du haut débit, de la fibre et de la 4G/5G. La haute-fidélité se miniaturise pour accompagner l’utilisateur au quotidien, avec des baladeurs audiophiles toujours plus performants, que ce soit chez Astell&Kern, FiiO, Sony, Shanling ou le spécialiste des tubes Cayin. Les DAC USB portables font désormais du smartphone une véritable source hi-fi, capable de lire des titres jusqu’en 32 bits/768 kHz, DSD ou MQA.

Immersion totale

La miniaturisation se retrouve également dans l’univers du home-cinéma dont les barres de son deviennent un élément incontournable pour faire évoluer la TV. Certains modèles sont désormais capables de plonger l’auditeur au cœur d’un espace sonore tridimensionnel en Dolby Atmos et DTS:X. La multiplication des haut-parleurs et de la puissance de calcul des derniers processeurs DSP participent à la création de cet environnement sonore hautement immersif. En 2023, Sennheiser a confirmé son statut de référent, s’imposant dans cet univers avec sa gamme Ambeo, dont le dernier modèle Sennheiser Ambeo Mini est révolutionnaire par sa capacité à diffuser le son dans toute la pièce à partir d’un unique appareil compact.

Sennheiser domine le secteur du home-cinéma miniature avec la gamme Ambeo, et notamment le modèle révolutionnaire Ambeo Mini, capable de créer un environnement sonore tridimensionnel immersif à partir d’un seul appareil compact.

Mais le home-cinéma traditionnel reste la meilleure solution pour reproduire le son cinéma tel qu’il est mixé sur la piste Dolby ou DTS, avec une sophistication des amplis qui proposent désormais des entrées et sorties HDMI 2.1 compatibles UHD 8K et 4K 120 i/s pour les jeux vidéo, ainsi qu’un nombre croissant de canaux pour les systèmes les plus aboutis. Les cinémas privés se démocratisent, avec de plus en plus de passionnés qui conçoivent de véritables salles dédiées pour vivre une expérience cinématographique avec une immersion sonore sans précédent, à domicile.

Cette immersion 3D est devenue une dimension incontournable, trouvant sa place aussi bien dans le domaine du home-cinéma que de la hi-fi. Démocratisée par les plateformes de streaming Tidal, Amazon Music et Apple Music, la musique en Dolby Atmos forme le nouveau standard et l’apanage des artistes qui profitent d’une créativité sans limites.

Les productions modernes sont souvent pensées en Atmos et de nombreux albums mythiques se voient remixés dans ce format, à l’image de The Dark Side of the Moon des Pink Floyd qui semble avoir attendu un demi-siècle pour révéler un nouveau potentiel à travers le prisme du Dolby Atmos. Cette tendance se retrouve jusque dans les enceintes connectées qui s’équipent de haut-parleurs dédiés à l’Atmos, à l’image de la nouvelle Sonos Era 300 qui a marqué cette année 2023.

La démocratisation du sans fil

Les dernières normes WiFi et de communication réseau marquent aussi une avancée importante de la hi-fi et du home-cinéma sans fil pour répondre à des besoins de simplicité et d’élégance. Les enceintes sans fil s’installent avec une liberté sans précédent, permettant des configurations adaptées à n’importe quel espace tout en offrant une qualité sonore rivalisant avec les installations câblées traditionnelles.

Le fabricant italien Sonus Faber l’a démontré cette année avec les enceintes bibliothèque connectées Sonus Faber Duetto qui introduisent un nouveau standard de qualité. Les systèmes home-cinéma sans fil se multiplient aussi, notamment du côté des barres de son dont les enceintes surround et les caissons sans fil deviennent la norme. Dans ce domaine, Yamaha a fait preuve d’ingéniosité avec le système Yamaha True X. Sa barre de son Yamaha SR-X40A peut s’associer sans fil aux enceintes surround sur batterie Yamaha WS-X1A pour créer un home-cinéma à la carte et assurer un placement libre de chaque élément dans la pièce.

Yamaha innove avec le système True X, permettant à la barre de son SR-X40A de se connecter sans fil aux enceintes surround sur batterie WS-X1A, offrant une configuration personnalisable pour un home-cinéma librement positionné.

La quête du son parfait

De plus en plus performants, les équipements audio sont désormais capables d’optimiser le son en fonction des caractéristiques acoustiques de la pièce. Après avoir fait leurs preuves sur les amplis home-cinéma, les solutions de correction acoustique avec microphone tels que l’Audyssey, le Dirac Live ou l’YPAO, s’imposent désormais sur les barres de son, notamment chez Sonos, Sennheiser, Devialet ou LG.

Le calibrage automatique fait aussi son entrée sur les amplis hi-fi dernière génération, à l’image des nouveaux Yamaha R-N800A et R-N2000A, ainsi que le JBL SA750. La promesse : corriger au maximum les éventuels défauts de la pièce et des enceintes pour maximiser la précision d’écoute et laisser uniquement place à la musique. Ce qui était autrefois du domaine des acousticiens professionnels est maintenant accessible à tous grâce à ces systèmes de calibration intelligents.

Retour aux sources

Mais la hi-fi et le home-cinéma traditionnels n’ont pas dit leur dernier mot. Malgré l’explosion des solutions sans fil et des plateformes de streaming, la platine vinyle fait de la résistance, avec une augmentation des ventes de microsillons qui poursuit son cours depuis plusieurs années. La sauce vintage continue de faire recette avec un retour en force du design rétro, à l’image des gammes d’enceintes Elipson XLS et JBL Classic Series qui rappellent les lignes des modèles phares des années 70 comme les Celestion Ditton 551, JBL 4312 et Pioneer HPM-100.

Le style rétro reste tendance, comme en témoigne le succès de la gamme d’enceintes Elipson XLS, illustrant un retour en force du design vintage dans le monde audio.

Les amplis hi-fi reviennent aux vu-mètres, les radios de table à des sélecteurs analogiques et les casques à des coques en bois. Le design rétro est plus que jamais d’actualité ! La hi-fi et le home-cinéma ont parcouru un long chemin depuis leurs origines et continuent d’évoluer à une vitesse vertigineuse. Alors que les technologies et les préférences changent, une chose reste constante : la quête de l’excellence audiovisuelle.