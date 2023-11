Black Friday 2023 : les meilleures offres sur les casques Bluetooth

Profitez du Black Friday ! En ce moment, bénéficiez de promotions exceptionnelles sur de nombreux équipements hi-fi et home-cinéma. L’occasion parfaite pour acquérir votre casque Bluetooth à un prix imbattable. Pour vous aider dans votre choix, découvrez les meilleures offres de casques sans fil sur Son-Vidéo.com.

Focal Bathys : 649 €, lancé à 799 €

Le premier casque hi-fi Bluetooth à réduction de bruit Focal Bathys est à prix réduit ! Ce dernier intègre des transducteurs à dôme « M » en Aluminium/Magnésium de 40 mm, similaires à ceux présents sur d’autres modèles de la marque. Doté d’un DAC interne compatible PCM 24 bits/192 kHz et d’une amplification optimisée, il tire pleinement parti des qualités acoustiques du haut-parleur. La collaboration avec Naim pour le traitement du signal et le logiciel, ainsi qu’une application bien conçue, soulignent l’expertise de la marque britannique.

. Ce casque est beau et confortable, le son est dynamique, riche et très vivant. La musique s’exprime avec beaucoup de fluidité et plonge l’auditeur au cœur d’une expérience sonore très immersive. Bon sang ne saurait mentir ! François – Test Blog

B&W Px8 : 499 €, lancé à 699 €

Le casque sans fil B&W PX8 est fabriqué à partir de matériaux haut de gamme tels que le cuir et l’aluminium, alliant solidité, légèreté et élégance.

On poursuit ce tour d’horizon des meilleures offres du Black Friday avec le très primé casque Bluetooth B&W PX8. Idéal pour un usage quotidien, il présente une autonomie de 30 heures. Le support du codec Bluetooth aptX Adaptive garantit une transmission sans fil de haute qualité. Le casque Bowers & Wilkins PX8 intègre un système de réduction de bruit active et un mode Transparent pour une grande flexibilité d’écoute. Enfin, son design sobre et élégant, associé à des oreillettes enveloppantes, offre un grand confort de port.

Le son est merveilleux, comme on peut s’y attendre de la part d’une entreprise au pedigree audio aussi illustre, l’application dédiée est un véritable plaisir à utiliser et le casque est suffisamment confortable pour être porté même pendant les plus longs trajets. Nous n’avons absolument aucune hésitation à le recommander. The Ear

Dali IO-6 : 299 €, lancé à 399 €

Proposé en promotion pour le Black Friday, le casque Bluetooth Dali IO-6 se distingue par sa technologie de réduction de bruit active ainsi que son autonomie atteignant jusqu’à 60 heures !

Le casque Bluetooth Dali IO-6, grand frère du modèle IO-4, se distingue par l’ajout de la réduction de bruit active (ANC) tout en conservant la même excellence de conception et des transducteurs de 50 mm identiques à son prédécesseur. Cette fonctionnalité permet une expérience d’écoute immersive, même dans des environnements bruyants. Polyvalent, le Dali IO-6 offre une connectivité Bluetooth tout en permettant des connexions en mini-jack ou par USB. Son autonomie remarquable de 30 heures avec ANC, ou de 60 heures sans, en fait un compagnon idéal au quotidien.

Marshall Major 4 : 99 €, lancé à 149 €

Le casque sans fil Marshall Major IV garantit des performances audio de qualité tout en reprenant le design classique et intemporel de Marshall.

Le casque Bluetooth Marshall Major IV incarne l’esprit emblématique de la marque dans un design moderne et performant. Doté de transducteurs dynamiques de 40 mm, il offre une reproduction sonore puissante avec des basses profondes. La connectivité Bluetooth assure une expérience sans fil pratique, et sa batterie offre une autonomie impressionnante allant jusqu’à 80 heures. Avec ses coussinets d’oreille ergonomiques et son arceau pliable, le Major IV offre un grand confort et une portabilité accrue.

Le Major IV est un casque supra-aural agréable, offrant quelques améliorations importantes par rapport au modèle précédent. L’autonomie est considérable, la qualité sonore est engageante et la qualité de fabrication devrait lui permettre de survivre à de nombreux accidents. Il est difficile de ne pas apprécier le caractère du Major IV. Trusted Reviews

B&W Px7 S2 : 299 €, lancé à 429 €

Le casque Bluetooth B&W PX7 S2 prend en charge les codecs aptX Adaptive et HD afin d’assurer une très grande qualité de transmission avec les sources compatibles.

Le casque Bluetooth B&W PX7 S2 est doté de transducteurs dynamiques de 40 mm afin d’assurer une reproduction fidèle des différentes nuances sonores. Sa connectivité Bluetooth aptX Adaptive permet une expérience sans fil pratique, et la batterie rechargeable offre jusqu’à 30 heures d’autonomie. La fonction de réduction de bruit active et le mode Transparence permettent d’adapter l’écoute à l’environnement et aux besoins de l’utilisateur. Combinant aluminium et matériaux luxueux, son design moderne se révèle aussi beau que confortable.

Dali IO-4 : 229 €, lancé à 299 €

Polyvalent, le casque sans fil Dali IO-4 peut être utilisé en Bluetooth, mais également en filaire à l’aide de sa prise mini-jack et son port USB.

Le casque Bluetooth Dali IO-4 profite d’une belle réduction pour ce Black Friday 2023 ! Avec une compatibilité Bluetooth aptX et aptX HD, il garantit une transmission audio de haute qualité. Équipé de transducteurs de 50 mm de diamètre, ce casque Dali couvre une large plage de fréquences, de 10 Hz à 20 kHz. Doté d’une excellente autonomie de 60 heures, le casque sans fil Dali IO-4 vous accompagne tout au long de la journée ainsi que lors de vos plus grands voyages.

Le Dali iO-4 sait être percutant, avoir du punch sans tomber dans la lourdeur. Sa restitution sonore est d’un beau naturel, sans faire ressortir une portion du spectre audio au détriment d’une autre. C’est un produit particulièrement réussi et séduisant qui sonne extrêmement bien sans que l’on se pose de question. On-Mag

