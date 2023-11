Comment installer R_Video sur un lecteur Zappiti ? 

Ancien leader dans l’univers des lecteurs réseau, le fabricant français Zappiti a dû précipitamment mettre les clefs sous la porte en octobre dernier pour causes juridiques. Une décision qui a également contraint la marque à mettre fin à son système d’indexation des films et séries. Mais si vous possédez un lecteur réseau Zappiti, il est désormais possible de migrer sur l’écosystème R_Video pour retrouver l’indexation automatique et une interface complète avec affichage des jaquettes.

Qu’est-ce que R_Video ?

R_Video est l’interface maison conçue par le nouvel arrivant R_volution pour son lecteur réseau R_volution Player One. Très proche de celle des lecteurs Zappiti, elle permet de centraliser et de regrouper automatiquement tous les fichiers dématérialisés stockés sur des disques internes, externes ou des serveurs NAS. Grâce à son immense base de données, R_Video peut collecter la pochette, le synopsis et de nombreuses informations sur chaque contenu, dont le casting, le réalisateur, la date de sortie, la note, etc. L’interface familière aux utilisateurs Zappiti permet de retrouver facilement vos films et séries grâce à un affichage par jaquette, ainsi qu’une sélection affinée selon de nombreux critères de choix : durée, date de sortie, ordre alphabétique, etc.

R_Video peut indexer automatiquement tous vos films et séries pour les placer dans une interface conviviale avec affinage des pochettes.

Pour installer l’interface R_Video sur un lecteur Zappiti, il est dans un premier temps nécessaire de télécharger le fichier APK de R_Video sur le site R_Volution, puis de le placer sur une clé USB au format FAT32, NTFS, EXT2/3 ou macOS.

Connectez la clé USB à l’un des ports USB libres de votre lecteur multimédia Zappiti, puis ouvrez son contenu à l’aide de l’application Explorer située sur la page d’accueil du lecteur. Ouvrez le fichier APK et suivez la procédure d’installation. La nouvelle application R_video sera installée et placée dans la section Android. Vous pouvez ajouter un raccourci vers vos favoris à l’aide du bouton MENU.

Lors de la première utilisation de R_video, il sera nécessaire de vous connecter avec vos identifiants préalablement enregistrés sur le site de R_Video. En revanche, si l’indexation est gratuite pour les lecteurs R_volution Player One, un abonnement est nécessaire pour utiliser R_video sur les players Zappiti. Celui-ci est de 5,99 € par mois ou de 50 € par an.

Le service d’indexation R_video pour Zappiti est proposé par abonnement pour 5,99 € par mois ou 50 € par an.

Quels sont les lecteurs Zappiti compatibles R_video ?

Le système d’indexation R_video peut être installé sur les lecteurs réseau Zappiti suivants :

Zappiti Mini 4K HDR

Zappiti One 4K HDR

Zappiti Duo 4K HDR

Zappiti Pro 4K HDR

Zappiti Pro 4K HDR Audiocom

Zappiti Neo

Zappiti Reference

Zappiti Signature

En partageant son système d’indexation R_video, le fabricant R_volution prolonge la durée de vie des lecteurs concurrents Zappiti pour continuer à profiter d’une interface complète digne des meilleures plateformes de streaming.