Ça vient de sortir : les nouveautés du mois de novembre 2023

Son-Vidéo.com vous présente les nouveautés hi-fi et home-cinéma du mois de novembre 2023 ! Découvrez les dernières générations de matériels conçus pour parfaire votre système audio et vidéo : TV UHD 4K, picoprojecteurs, écrans gamer, routeurs WiFi, lecteurs réseau, enceintes, enceintes connectées, amplis casque, casques Bluetooth, écouteurs intra-auriculaires et platines vinyle.

Déjà récompensé par la presse spécialisée, le casque Sennheiser Accentum promet une musicalité riche et détaillée. Il se place entre les modèles phares Sennheiser Momentum 4 et le Sennheiser HD 450BT.

Le casque Sennheiser Accentum embarque des transducteurs dynamiques de 37 mm offrant une réponse en fréquence de 10 Hz à 22 kHz. Il prend en charge les codecs Bluetooth aptX et aptX HD pour une transmission jusqu’en 24 bits/48 kHz. De plus, il offre une réduction de bruit active de pointe pour assurer une écoute immersive, et ce, pendant 50 heures. 179 €, disponible.

Exposés lors du PAVS 2023, les écouteurs intra-auriculaires Campfire Audio Ponderosa embarquent pas moins de 5 transducteurs à armatures équilibrées pour offrir une musicalité riche et détaillée.

Les derniers écouteurs intra-auriculaires Campfire Audio Ponderosa adoptent une chambre acoustique 3D renfermant cinq transducteurs à armatures équilibrées. Ces derniers couvrent une large réponse en fréquence, de 5 Hz à 20 kHz, avec une très faible distorsion. Les câbles Time Stream en cuivre plaqué argent et les embouts personnalisables assurent une écoute de qualité supérieure et confortable. L’édition Deluxe propose un étui en cuir et trois câbles Time Stream supplémentaires pour les audiophiles exigeants. À partir de 790 €, disponibles.

Mesurant seulement 16 cm de hauteur, le projecteur Xgimi MoGo 2 s’utilise aussi bien à la maison avec l’alimentation secteur qu’en déplacement grâce à une batterie externe.

Le picoprojecteur Xgimi MoGo 2 est capable de projeter une image mesurant de 1 à 5 mètres de diagonale en HD 720p. Léger et compact, il s’utilise aussi bien en déplacement qu’à la maison, alimenté via une prise de courant ou une batterie externe grâce à son port USB-C. Il ajuste automatiquement la taille, la mise au point et le trapèze pour une qualité d’image optimale. Intégrant Android TV 11.0, il donne accès à divers services de streaming et offre la fonction Chromecast pour une diffusion sans fil depuis un smartphone. 399 €, disponible.

Dotée d’une cellule à aimant mobile Pick it Pro, d’un plateau en verre lourd de 10 mm d’épaisseur et d’un bras en acrylique, la platine vinyle Pro-Ject The Dark Side of the Moon Limited Edition conjugue conception audiophile et design original.

Comment parler des nouveautés du mois sans évoquer la platine vinyle qui a attiré tous les regards lors du Paris Audio Video Show 2023 ? La platine Pro-Ject The Dark Side of the Moon Limited Edition reprend les lignes de l’emblématique album des Pink Floyd qui célèbre son 50ᵉ anniversaire. Dotée d’un rétroéclairage LED reproduisant le célèbre prisme arc-en-ciel, cette platine offre une ambiance unique lors des séances d’écoute dans l’obscurité, combinant un design distinctif et une grande qualité sonore grâce à des matériaux haut de gamme. 1799 €, pré-commande.

TV UHD 4K TCL 85XMQLED98

Avec un large éventail d’applications de streaming, ce téléviseur TCL 85XMQLED98 offre une expérience de divertissement complète.

Le très grand téléviseur TCL 85XMQLED98 (85X955) affiche une image de 85”/214 cm de diagonale destinée tant aux cinéphiles qu’aux gamers et amateurs de streaming. Doté de la technologie QLED et d’un rétroéclairage mini-LED, il garantit des images intenses et réalistes avec une luminosité jusqu’à 5000 nits, idéale pour un affichage HDR Dolby Vision et HDR10+. Les ports HDMI 2.1 compatibles avec les jeux 4K à 120 Hz (voire 144 Hz) en font un choix idéal pour les consoles et les PC. 4 990 €, pré-commande.

L’écran gamer Samsung Odyssey G9 offre une définition DQHD de 5120×1440 pixels. Il peut exploiter l’intégralité de l’espace pour afficher un jeu sur toute la largeur ou se diviser en deux pour différents programmes distincts.

Le Samsung Odyssey G9 (G93SC) est un écran gaming de 49 pouces utilisant une dalle OLED. Ce moniteur offre un contraste exceptionnel, des noirs profonds et des couleurs riches, et bénéficie de surcroît d’une gestion HDR impeccable. Sa courbure 1800R adaptée à la vision humaine plonge les joueurs dans une expérience immersive. Avec une fréquence de rafraîchissement de 240 Hz et la compatibilité AMD FreeSync Premium Pro et Nvidia G-Sync, cet écran assure une réactivité optimale. Équipé d’une connectique complète incluant HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, un hub USB et une prise casque, il est prêt pour des sessions de jeu sur PC ou console. 1390 €, disponible fin novembre.

Très pratique, l’enceinte connectée Tangent Spectrum Square s’encastre parfaitement dans la niche d’un meuble IKEA Kallax ou Expedit.

L’enceinte connectée Tangent Spectrum Square est pensée pour s’intégrer facilement dans les niches des meubles IKEA Kallax ou Expedit. Livrée avec des grilles en tissu interchangeables, cette enceinte élégante adapte son apparence à votre décor. Elle offre une restitution sonore stéréo équilibrée grâce à ses quatre haut-parleurs et ses deux évents frontaux. Dotée du Bluetooth, elle permet de connecter sans fil deux enceintes pour sonoriser de grands espaces. 249 €, pré-commande.

Le routeur Netgear Orbi RBE971 est conforme à la norme WiFi 7, offrant des vitesses 2,4 fois supérieures à celles du WiFi 6.

Le routeur Netgear Orbi RBE971 déploie un réseau puissant et rapide, exploitant la technologie WiFi 7 pour un débit de 27 Gbps. Capable de connecter jusqu’à 200 appareils simultanément, il peut s’utiliser seul pour couvrir jusqu’à 278 m² ou associé à des satellites pour étendre la portée jusqu’à 929 m². De quoi assurer une couverture étendue et une connectivité robuste dans toute la maison ! 899 €.

Grâce à sa double sortie casque, une puissance d’amplification élevée et un réglage de gain sur 4 niveaux, l’ampli iFi Audio ZEN CAN Signature Édition limitée garantit une alimentation idéale pour tous les casques et écouteurs.

Version améliorée du ZEN CAN, l’ampli casque iFi Audio ZEN CAN Signature Édition limitée est un modèle entièrement analogique de conception symétrique. Doté d’une puissance élevée de 1600 mW sous 32 ohms, il alimente efficacement la plupart des casques hi-fi et écouteurs. Grâce à des composants audiophiles rigoureusement sélectionnés, une double sortie casque, des technologies Xspace pour une spatialisation étendue, XBass pour compenser les limitations graves, ainsi que des entrées analogiques variées, cet ampli offre une expérience audio de qualité supérieure. 299 €, disponible.

Les enceintes Klipsch McLaren Legends, en édition très limitée, allient l’héritage de McLaren et l’expertise acoustique de Klipsch.

Les enceintes Klipsch McLaren Legends incarnent l’alliance de l’excellence acoustique de Klipsch avec l’héritage légendaire de l’écurie McLaren. En édition très limitée, ces pièces de collection arborent le numéro 5, symbole de la première victoire de Bruce McLaren en Formule 1. Ornées de la teinte emblématique orange papaye, rappelant la stratégie de visibilité de McLaren, ces enceintes rendent hommage à la glorieuse histoire de la marque. À partir de 149 €, disponibles.

Lecteurs réseau et amplis WiiM

Le lecteur réseau WiiM Pro peut être relié à une platine vinyle pré-amplifiée, un téléviseur ou un lecteur CD pour en diffuser le son dans toutes les pièces de la maison.

Le lecteur réseau WiiM Pro et l’ampli WiiM Amp intègrent ce mois-ci le catalogue de Son-Vidéo.com ! Ces modèles compacts et polyvalents assurent la lecture des musiques partagées en DLNA sur le réseau local ou diffusées en Chromecast, AirPlay 2 et Bluetooth. Ces équipements WiiM peuvent accéder à la majorité des services de streaming comme Spotify, Tidal, Amazon Music ou Qobuz, avec une prise en charge des titres Hi-Res. À partir de 179 €, disponibles.

Le guide du mois

Son-Vidéo.com présente également de nombreux guides hi-fi, TV, vinyle, casques et home-cinéma. Ces derniers vous aident à faire les meilleurs choix ou simplement à en apprendre davantage sur les technologies actuelles.

Entre télétravail et gaming, l’organisation de l’espace bureau doit s’adapter. Pour ce faire, le guide « comment optimiser son bureau pour un système hifi et gaming ? » présente les équipements à la fois performants, mais aussi compacts qui feront du bureau un endroit idéal pour apprécier une qualité sonore supérieure, que ce soit lors de sessions de travail ou gaming !

