Naim x Bentley : entre haute-fidélité et automobile de luxe

Depuis 2008, Naim et Bentley Motors, deux icônes britanniques de l’ingénierie et du design, ont cultivé un partenariat exclusif. Découvrez les mythiques voitures Bentley transformées par Naim en véritables auditoriums roulants.

Naim et Bentley Motors ont établi un partenariat exclusif pour offrir une expérience audio exceptionnelle au cœur des légendaires voitures Bentley.

Véritable passionné de musique, Julian Vereker MBE, ingénieur autodidacte, entrepreneur et fondateur de Naim, avait une autre corde à son arc : il était champion de course automobile. La collaboration entre Naim et Bentley Motors sonne alors comme une évidence. Le partenariat entre ces deux marques de luxe a donné naissance à des équipements audio en édition limitée, notamment l’emblématique enceinte connectée haute-fidélité Naim Mu-so 2 Bentley Edition et le casque Focal Radiance.

Ensemble, ils aspirent à fournir des systèmes audio avancés, offrant ainsi une expérience musicale incomparable à bord des voitures de prestige les plus renommées au monde.

Bentley Batur by Mulliner

En août 2022, Bentley dévoile le modèle Batur, le véhicule le plus puissant jamais conçu par la marque. Ce dernier arbore un moteur W12 bi-turbo délivrant une impressionnante puissance de 740 chevaux. En tant que coupé révolutionnaire et d’une rare exclusivité (seulement 18 voitures produites), ce véhicule incarne l’essence de l’artisanat automobile.

Son design incomparable est complété par vingt haut-parleurs de hautes performances alimentés par 2 200 watts de puissance. Ces unités sont soigneusement placées à travers tout l’habitacle. Notez qu’un renfort supplémentaire a été ajouté autour des portes et de l’arrière de la voiture afin de réduire la distorsion des haut-parleurs.

Nombre d’enceintes Tweeters Focal TAM 4 Haut-parleurs large bande Utopia 3WM 9 Haut-parleurs de basses 6’’x9’’ 4 Caisson de basses 6’’x9’’ 1 Siège avec amplificateur de basses actif 2

Une attention particulière est portée à chaque détail des quelques exemplaires produits. Ces derniers peuvent être entièrement personnalisés par leurs futurs propriétaires, conférant une touche unique à chaque véhicule. Notez que les Bentley Batur sont tout de même proposés à partir d’1,9 million d’euros.

Bentley Flying Spur Mulliner

La Bentley Flying Spur est bien plus qu’une simple berline quatre portes. Elle redéfinit les normes en termes de performances, de luxe et de savoir-faire. Ce modèle se démarque par la variété impressionnante de finitions et de matériaux intérieurs et extérieurs.

Les motorisations proposées, comprenant le moteur hybride V6 de 2,9 litres, le moteur essence V8 de 4,0 litres ou le moteur essence W12 de 6,0 litres, assurent que chaque conducteur trouve la puissance qui lui convient. Son accélération de 0 à 100 km/h est entre 3,8 à 5,2 secondes.

La Bentley Flying Spur offre une expérience audio de premier ordre grâce au système Naim for Bentley à 21 canaux et 2 200 watts. L’alliance de la performance automobile de pointe avec l’excellente qualité sonore de Naim crée un environnement où « la musique est véritablement envoûtante ». Ce modèle est proposé à partir de 219 000 €.

Nombre d’enceintes Super tweeter 25 mm 4 BMR avancé 80 mm 5 Haut-parleurs large bande 80 mm 4 Haut-parleurs de basses 6’’x9’’ 4 Caisson de basses 6’’x9’’ 1 Siège avec amplificateur de basses actif 2 Transducteur 32 mm 1

Continental GT et Continental GT Cabriolet

La Bentley Continental GTC est la version cabriolet de la fameuse Continental GT. Fabriquée de manière méticuleuse à la main dans l’usine de Bentley en Angleterre, elle élève l’expérience de conduite à un niveau incomparable. Selon le modèle, la Bentley Continental GTC garantit une accélération de 0 à 100 km/h entre 3,6 à 5 secondes.

Avec pas moins de 20 enceintes et une puissance d’ampli de 2 200 watts, le système audio de la Bentley Continental GTC promet une qualité sonore remarquable. Tous les composants du système, les super tweeters, les BMR avancés, les haut-parleurs de basses, les caissons de basses, et les transducteurs, sont soigneusement calibrés pour offrir une expérience sonore immersive. La Continental GTC est proposée à partir de 233 800 €.

Nombre d’enceintes Continental GT Continental GT Cabriolet Super tweeter 25 mm 4 4 BMR avancé 80 mm 3 6 Haut-parleurs large bande 80 mm 4 3 Haut-parleurs de basses 6’’x9’’ 4 4 Caisson de basses 6’’x9’’ 1 1 Siège avec amplificateur de basses actif 2 2 Transducteur 52 mm 2 –

Bentayga & Bentayga EWB

Le Bentayga incarne pleinement la philosophie d’un SUV Bentley, offrant le summum du luxe et de la performance. Alliant technologie de pointe, vitesse et puissance (0 à 100 km/h de 4,5 à 5,5 secondes), le Bentayga promet une expérience de conduite de haut rang. La version Bentayga EWB (Extended Wheelbase Range), caractérisée par son empattement allongé, accentue davantage l’espace et le confort à bord, offrant ainsi une expérience de voyage de première classe.

Le système audio du Bentayga est à la hauteur de la réputation de Bentley. Avec 20 haut-parleurs répartis dans l’habitacle et une puissance d’ampli de 1 720 watts, il assure une restitution immersive et détaillée. De quoi permettre aux passagers de profiter pleinement de chaque note et mélodie pendant leur trajet. Le Bentayga est proposé à partir de 208 500 €.

Nombre d’enceintes Super tweeter 25 mm 4 BMR avancé 80 mm 5 Haut-parleurs large bande 80 mm 4 Haut-parleurs de basses 168 mm 4 Caisson de basses 210 mm 1 Siège avec amplificateur de basses actif 2

Les supercars Bentley, qu’il s’agisse de la Continental GTC, de la Flying Spur ou du Bentayga, repoussent les limites de l’artisanat automobile et du raffinement. Leur mariage harmonieux avec le système audio Naim for Bentley promet une expérience de conduite et de voyage véritablement unique.