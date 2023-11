Quelle TV OLED Panasonic 2023 pour le gaming ?

Les TV OLED Panasonic séduisent les home-cinéphiles depuis de nombreuses années par leur exceptionnelle qualité d’image. La nouvelle génération Panasonic OLED 2023 (MZ2000 et MZ1500) semble également bien partie pour faire aussi chavirer le cœur des gamers !

Réputées pour leur qualité d’image cinéma, les TV OLED Panasonic pourraient bien aussi conquérir le cœur des joueurs grâce à leurs options gaming.

Années après années, les performances des téléviseurs OLED Panasonic font l’unanimité pour leur justesse colorimétrique et leurs images au rendu cinématographique. Au point qu’elles servent à de nombreux réalisateurs pour le contrôle des images en postproduction. Le fabricant nippon soigne par ailleurs la section audio de ses téléviseurs haut de gamme, en s’appuyant notamment sur le savoir-faire de la branche audio du groupe qui n’est autre que Technics. 2023 ne déroge pas à la règle, les gammes Panasonic MZ2000 et Panasonic MZ1500 offrant une superbe image et se dotant chacune d’une véritable barre de son compatible Dolby Atmos. Après avoir conquis les home-cinéphiles, Panasonic fait désormais les yeux doux aux gamers, avec de solides arguments à faire valoir…

Panasonic tente de séduire les gamers en leur proposant de nombreuses fonctions et options sur ses TV OLED 2023, comme le Game Control Board.

TV gaming 2023 : état des forces en présence

Après les home-cinéphiles et les accros au streaming, le marché des TV trouve depuis quelques années un nouveau public auprès des gamers. Ceux qui souhaitent jouer sur très grand écran se sentent limités par la taille des écrans gaming qui ne dépasse généralement pas 48” (121 cm) pour les formats 16/9, exception faite du Samsung Odyssey Ark 55 ». Avec LG, Samsung est d’ailleurs l’un des tout premiers fabricants de TV à avoir investi très sérieusement pour conquérir ce public exigeant. Il faut dire que tous deux connaissent bien cet univers, puisque les moniteurs gaming LG et les moniteurs gaming Samsung séduisent déjà les joueurs depuis plusieurs années.

Les deux géants coréens proposent ainsi à leur catalogue de nombreuses TV offrant un faible input lag, de multiples entrées HDMI compatibles 4K 120 Hz, voire 144 Hz, la prise en charge du VRR (AMD FreeSync, Nvidia G-Sync), l’accès à plusieurs portails de cloud gaming ainsi qu’un menu spécifique pour les réglages image et son dédiés aux jeux. Hisense, TCL, Philips et Sony ne sont pas en reste, leurs TV offrant de belles performances en gaming.

Communiquant peu sur le sujet, Panasonic semblait en retrait, mais ce temps est révolu. Le fabricant nippon équipe désormais ses TV de nombreuses fonctions dédiées au gaming, et veut profiter de la sortie de Diablo IV pour le faire savoir.

Pourquoi choisir une TV OLED Panasonic pour les jeux vidéo ?

On peut aimer le cinéma ET les jeux vidéo. Panasonic équipe donc ses TV premium de dalles OLED hautes performances et de deux connecteurs HDMI 2.1 compatibles 4K 120 Hz. Ils prennent en charge les fonctions ALLM et VRR et surtout, le fabricant assure la double compatibilité AMD FreeSync Premium et NVIDIA G-SYNC. Quelle que soit votre carte graphique, le téléviseur la prend en charge pour vous offrir la meilleure fluidité d’image. La détection automatique des GPU NVIDIA compatibles (GeForce RTX 30 et séries ultérieures) permet même au téléviseur d’optimiser automatiquement les paramètres pour offrir des performances de jeu parfaites. Le Dolby Vision Gaming est également de la partie, pour un affichage optimal des jeux vidéo à large plage dynamique.

Les TV gaming Panasonic 2023 sont compatibles G-Sync pour offrir un taux de rafraîchissement calé sur celui des GPU nVidia avec, à la clé, une parfaite fluidité d’image et une réactivité sans faille.

À l’instar de LG avec son Game Optimizer et Samsung avec sa barre de jeu 3.0, Panasonic propose aux joueurs une interface de réglages spécifique baptisée Game Control Board. Celle-ci centralise toutes les options d’image et de son destinées à optimiser l’expérience gaming. Elle affiche également de nombreuses informations concernant la source : fréquence d’images, métadonnées HDR, format VRR (FreeSync ou G-Sync), etc.

L’interface Game Control Board s’affiche en surimpression à l’écran pour donner accès à tous les réglages importants pour le gaming.

Pour se démarquer de la concurrence, Panasonic capitalise sur sa maîtrise du calibrage des images et propose le mode True Game. Il s’agit d’un mode image étalonné spécifiquement pour les jeux vidéo, conçu pour restituer les couleurs des jeux telles qu’elles ont été imaginées par leurs développeurs. De quoi sublimer les cinématiques et rendre vos actions de jeu encore plus réalistes.

Panasonic est le seul fabricant de téléviseur à proposer un mode image calibré spécifiquement pour les jeux vidéo, afin de respecter parfaitement la vision des créateurs.

TV Gaming Panasonic OLED 2023 : le son aussi est immersif

Dans les jeux vidéo comme dans les films, le son est une composante essentielle à l’immersion. Panasonic l’a bien compris et propose ainsi deux réglages audio distincts au sein du Sound Game mode : un dédié aux RPG, l’autre aux FPS. Le premier améliore le son surround tout en préservant la clarté de la voix des personnages, favorisant l’immersion des joueurs dans l’histoire et l’univers du jeu. Le second assure une localisation précise des sons qui permet aux gamers d’entendre des effets subtils et leur donne l’avantage dans les jeux compétitifs.

Les modes audio spécifiques pour les jeux de type RPG et FPS optimisent l’expérience gaming en accentuant l’immersion et en permettant de mieux discerner les adversaires et les ennemis.

Afin de retranscrire au mieux tous les éléments sonores des jeux vidéo, les TV OLED Panasonic MZ2000E et Panasonic MZ1500E s’équipent d’une barre de son compatible Dolby Atmos. La gamme Panasonic MZ2000E profite même de haut-parleurs dédiés aux effets surround verticaux et latéraux pour créer un véritable champ sonore à 360°. De plus, les TV Panasonic disposent d’un connecteur pour caisson de basses externe afin de dynamiser la bande son des films. Enfin, elles proposent la double liaison audio Bluetooth pour connecter simultanément deux casques Bluetooth et jouer en duo sans déranger son entourage.

La prise en charge du Dolby Atmos par les barres de son des TV Panasonic MZ1500 et Panasonic MZ2000 garantit une parfaite immersion dans l’ambiance sonore des jeux vidéo.

TV Gaming Panasonic : en résumé

Incontournable sur le marché des TV OLED haut de gamme, Panasonic compte bien désormais s’imposer aussi sur le marché du gaming. Il s’appuie pour cela sur ses gammes Panasonic MZ2000 et Panasonic MZ1500 qui offrent aux joueurs une expérience de jeu complète, alliant qualité d’image et son immersif. Leurs performances visuelles exceptionnelles et leur compatibilité HDMI 2.1, 4K 120 Hz, AMD FreeSync, NVIDIA G-SYNC et Dolby Vision Gaming garantissent une expérience de jeu inégalée.

Ces TV Panasonic proposent également une interface de réglages dédiée aux jeux, le Game Control Board, et un mode True Game pour une restitution fidèle des couleurs. L’expérience sonore est par ailleurs très immersive grâce à la barre de son compatible Dolby Atmos intégrée sous l’écran, offrant des réglages audio spécifiques pour les jeux RPG et FPS. Il ne leur manque plus que l’accès aux services de cloud gaming pour que le tableau soit complet.