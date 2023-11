Eversolo DMP-A8 : l’ultime lecteur réseau

Face au succès rencontré par les lecteurs réseau Eversolo DMP-A6 et Eversolo DMP-A6 Master Edition qui se sont imposés comme les best-sellers de l’année, le fabricant asiatique étend sa gamme avec le nouveau Eversolo DMP-A8. Ultime streamer du fabricant, ce modèle multiplie les possibilités en intégrant un véritable DAC Audio avec entrée HDMI ARC, un pré-ampli symétrique et d’innombrables fonctions réseau. De quoi en faire l’appareil tout-en-un par excellence.

Eversolo DMP-A8 : toujours aussi beau

Plus grand que ses aînés, le lecteur réseau Eversolo DMP-A8 adopte un format hi-fi, avec 38 cm de large pour 24 cm de profondeur. Il conserve en son centre l’excellent écran tactile qui a fait le succès des Eversolo DMP-A6 et DMP-A6 Master Edition. Comme ces derniers, il est possible d’y afficher d’innombrables informations, les pochettes des albums ou encore des vu-mètres.

Le lecteur réseau Eversolo DMP-A8 intègre un grand écran tactile assurant une navigation fluide et permettant d’afficher de nombreuses informations essentielles durant la lecture.

Eversolo DMP-A8 : DAC AKM 32 bits / 768 kHz

En son cœur, le lecteur réseau Eversolo DMP-A8 intègre un tout nouveau DAC ​AK4499EX associé à son propre contrôleur AK4191EQ. Ces derniers sont cadencés par deux oscillateurs femto pour limiter le jitter, tandis que la technologie Velvet Sound assure de reproduire finement le signal d’origine, gage d’une reproduction fidèle et naturelle. Cet ensemble permet à l’Eversolo DMP-A8 de lire les titres Hi-Res jusqu’à une très haute définition de 32 bits / 768 kHz, ainsi que les fichiers DSD512.

Grâce à son nouveau DAC AKM avec traitement du jitter, le lecteur réseau Eversolo DMP-A8 assure une lecture optimale des titres Hi-Res jusqu’à 32 bits / 768 kHz, ainsi que des fichiers DSD.

Eversolo DMP-A8 : double alimentation et pré-ampli

Le lecteur réseau Eversolo DMP-A8 apporte également une double alimentation, avec un transformateur torique pour les circuits audio et une alimentation à découpage pour les composants dédiés au traitement des informations comme l’écran et le processeur. Cela permet de limiter les interférences et d’optimiser la transparence. L’étage de préamplification fait aussi peau neuve et repose désormais sur une architecture entièrement symétrique. Le contrôle du volume s’effectue de manière passive par un ensemble de résistances et de relais à très faible bruit. Le but : optimiser le rapport signal/bruit et préserver les plus fins détails.

Grâce à sa double alimentation électrique et à son pré-ampli symétrique avec contrôle passif du volume, le lecteur réseau Eversolo DMP-A8 assure une reproduction transparente, naturelle et très détaillée.

Eversolo DMP-A8 : connectique étendue

Avec son pré-ampli de qualité audiophile, le streamer Eversolo DMP-A8 se destine à sublimer toutes les sources d’une installation hi-fi. Pour ce faire, il apporte une connectique étendue, avec la mise en œuvre d’une entrée RCA et XLR pour la connexion d’une platine pré-amplifiée ou d’un lecteur CD. Le DAC AKM peut se consacrer à vos sources numériques grâce aux six entrées, dont deux coaxiales, deux optiques et un USB-B pour utiliser le DMP-A8 comme DAC USB avec un ordinateur. Enfin, le port HDMI ARC permet d’y relier un téléviseur. En sortie, on trouve plusieurs ports numériques pour y coupler un DAC externe, ainsi que des sorties RCA ou XLR pour assurer une compatibilité parfaite avec tout ampli hi-fi ou ampli de puissance.

Le pré-ampli et DAC Eversolo DMP-A8 bénéficie d’une connectique complète avec entrées analogiques et numériques pour facilement y associer toutes vos sources.

Eversolo DMP-A8 : le roi du streaming

Le lecteur et pré-ampli Eversolo DMP-A8 délaisse le système d’exploitation Android 11 de ses prédécesseurs au profit d’un OS propriétaire assurant une lecture en mode bi-perfect. Les fonctionnalités restent cependant les mêmes, avec un accès à la majorité des services de streaming (Spotify, Qobuz, Tidal, Amazon Music, Apple Music, etc.), aux webradios, ainsi qu’aux titres partagés sur le réseau via Roon ou en DLNA. Le streaming est aussi possible en AirPlay 2 et en Bluetooth, avec la prise en charge des codecs LDAC, aptX LL et aptX HD.

Le streamer Eversolo DMP-A8 peut accéder à la majorité des services de streaming, aux webradios, titres partagés sur le réseau et recevoir de la musique en AirPlay ou Bluetooth.

Eversolo DMP-A8 : prix et disponibilité

Le lecteur réseau Eversolo DMP-A8 est accessible dès à présent en précommande au tarif de 1990 €. Un tarif justifié par la polyvalence de ce modèle qui regroupe en un seul appareil un streamer complet, un DAC Audio avec entrée HDMI ARC et un véritable pré-ampli audiophile. Il devrait ainsi très vite s’imposer comme la nouvelle référence. Les premières expéditions sont prévues dans les prochaines semaines.