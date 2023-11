The Iconic Playlist : découvrez la marque automobile la plus citée dans l’histoire musicale

“Laisse-moi zoom-zoom-zang dans ta Benz, Benz, Benz…” Ce nom déjà légendaire sur les routes, se révèle également être une icône dans le monde de la musique. Avec un impressionnant total de 16 415 titres qui citent la marque, la fusion entre l’automobile et la culture musicale est plus que jamais d’actualité. Mercedes-Benz célèbre ce record en lançant « The Iconic Playlist » en collaboration avec Universal Music France et Radio Nova.

Ce partenariat n’est pas simplement une nouvelle mélodie dans l’histoire de la marque. Mercedes-Benz a depuis longtemps tissé des liens avec des artistes mondiaux, transcendant les genres musicaux. Des rythmes enivrants du RnB aux mélodies envoûtantes du pop rock, en passant par les tonalités rebelles du hip-hop, la marque a su rassembler des artistes tels que 50 Cent, Ariana Grande, Beyoncé, Ed Sheeran, Eminem, NTM, mais aussi The Weeknd, Nicki Minaj, Will.i.am, ASAP Rocky, et bien d’autres encore…

Une sélection des meilleurs morceaux en vinyle

Mercedes-Benz a dévoilé un double vinyle en édition limitée à 2 000 exemplaires, chacun représentant l’essence de quatre styles musicaux distincts. Ces précieux vinyles seront mis en jeu à travers les réseaux sociaux de la marque et de ses partenaires, offrant ainsi une symphonie visuelle et auditive.

Pour donner le coup d’envoi de cet événement, Mercedes-Benz s’est associé à Radio Nova et Universal Music France. Radio Nova diffusera la playlist pour la première fois ce 7 novembre 2023 de 7 h à minuit, plongeant les auditeurs dans l’histoire culturelle de cette liaison entre la marque et la musique.

Pour lancer l’événement, Mercedes-Benz s’est allié à Radio Nova qui diffusera la playlist pour la première fois ce 7 novembre.

Les auditeurs pourront découvrir l’histoire culturelle de ce lien entre Mercedes-Benz et la musique à travers des chroniques sur mesure, l’écoute d’un titre par heure et la possibilité pour les auditeurs de gagner des vinyles collectors. Enfin, une émission spéciale, de 21 h à 22 h, viendra clôturer cette journée. En parallèle, Universal Music France orchestrera un showcase exclusif le 28 novembre.

Mercedes-Benz et le Dolby Atmos

Pour rappel, la marque allemande a collaboré avec Dolby Laboratories pour offrir une expérience sonore ultime aux conducteurs de ses véhicules. La technologie Dolby Atmos intégrée aux systèmes de sonorisation Surround Burmester 4D permet une immersion totale dans la musique, révélant des détails sonores d’une profondeur inégalée. De quoi profiter de “The Iconic Playlist” dans les meilleures conditions !

Pour en savoir plus : Voyagez autrement avec le Dolby Atmos en voiture

Les récents modèles de Mercedes Maybach et Mercedes Benz Classe S intègrent un système audio Dolby Atmos, métamorphosant ces voitures en de véritables salles de concert.

Ainsi, Mercedes-Benz écrit une nouvelle partition dans l’histoire de la musique, mêlant son héritage automobile à la culture musicale et offrant une expérience symphonique iconique.