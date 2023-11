FiiO BR13 : le meilleur récepteur Bluetooth ?

Un quart de siècle après son invention, le Bluetooth continue d’évoluer pour reconquérir le cœur des mélomanes. C’est ce que promet le récepteur FiiO BR13, un modèle abordable certifié Hi-Res Audio Wireless compatible avec les codecs HD LDAC, aptX Low Latency, aptX HD et aptX Adaptative. Il permet une écoute sans fil jusqu’en 24 bits / 96 kHz, peut réaliser un upscaling des fichiers basse résolution et dispose même d’un DAC ESS dernière génération pour y associer des sources en USB, optique ou coaxial. Commercialisé à seulement 69 €, le récepteur et DAC FiiO BR13 peut-il répondre à tous les besoins d’une installation hi-fi moderne ? Est-il capable de faire mieux que le Best-seller Real Cable iPlug-BTR HD ?

Le récepteur Bluetooth FiiO BR13 promet une haute qualité d’écoute, que ce soit en Bluetooth aptX HD, LDAC et aptX Adaptative ou en mode DAC Audio.

FiiO BR13 : packaging et accessoires

Le récepteur Bluetooth FiiO BR13 est livré dans un petit emballage en carton tenant facilement dans une boîte aux lettres. Il s’accompagne d’un câble USB-C vers USB-A pour le chargement ou le mode DAC USB. Un guide d’installation rapide est également inclus.

Le récepteur Bluetooth FiiO BR13 est livré avec un câble USB-C vers USB-A pour la charge et le mode DAC USB.

FiiO BR13 : présentation

Conception et design

Mesurant moins de 10 cm de largeur et de profondeur pour seulement 2,6 cm d’épaisseur, le récepteur Bluetooth FiiO BR13 s’installe aisément aux côtés de la chaîne hi-fi du salon ou de l’ordinateur. Il se met avantageusement en évidence grâce à une excellente qualité de fabrication pour un équipement proposé à seulement 69 €. Son châssis est réalisé à partir d’une unique pièce de polymère, évitant toute trace d’assemblage. La finition texturée imite parfaitement le métal, conférant un aspect premium à ce petit boîtier. La face avant du DAC FiiO BR13 se distingue par sa finition laquée et son petit écran LCD. Celui-ci peut indiquer le niveau de sortie, la source ou le DSP activé.

Avec son châssis monobloc imitation métal et son format compact, le récepteur Bluetooth FiiO BR13 s’installe facilement dans le meuble hi-fi ou aux côtés de l’ordinateur du bureau.

Plusieurs commandes sont réparties de part et d’autre de l’écran du FiiO BR13. L’interface disposée à droite permet d’ajuster le volume de sortie, de sélectionner la source ou d’activer l’un des 9 presets (7 DSP préprogrammés et 2 presets personnalisables). La touche multifonction implantée sur la gauche permet d’allumer l’appareil ou de le mettre en veille. Un excellent point, là où son plus grand concurrent, le Real Cable iPlug-BTR HD, se trouve dépourvu de tout interrupteur. Enfin, ce bouton on/off peut aussi s’employer pour lancer la lecture ou la mettre en pause.

Plusieurs DSP sont facilement accessibles à partir de la commande EQ du FiiO BR13 pour adapter la reproduction sonore selon le genre musical écouté.

Bluetooth 5.1

En son cœur, le FiiO BR13 intègre un contrôleur Bluetooth Qualcomm QCC5125. Celui-ci repose sur la technologie Bluetooth 5.1 qui présente de multiples avantages, à commencer par une portée de plus de 30 mètres en champ libre. En intérieur, celle-ci est naturellement réduite par les murs, meubles et différents obstacles. Elle reste cependant suffisante pour se déplacer d’une pièce à l’autre de la maison sans interruption ou latence. Le débit élevé du Bluetooth 5.1 permet au FiiO BR13 d’exploiter toute la bande passante permise par les codecs haute définition aptX HD, LDAC et aptX Adaptative. La réception sans fil peut s’effectuer jusqu’en 24 bits / 96 kHz, conférant au FiiO BR13 la certification Hi-Res Audio Wireless. Il assure ainsi une écoute de très bonne qualité avec les sources compatibles.

En sortie de son contrôleur Bluetooth Qualcomm, le récepteur FiiO BR13 confie la conversion des signaux à un DAC ESS9018K2M. Cette puce que l’on rencontre habituellement sur des électroniques haut de gamme, comme le lecteur réseau Denon DNP-2000 ou l’ampli Cayin Jazz 80 EL34, permet de traiter les signaux avec précision et un indéniable sens du détail. De plus, un oscillateur à cristal assure le bon adressage des données numériques afin de limiter le jitter. Pour les sources de basse résolution, notamment en Bluetooth SBC ou AAC, le FiiO BR13 peut réaliser un suréchantillonnage en 24 bits / 96 kHz pour optimiser le fonctionnement du DAC et améliorer la précision d’écoute. Enfin, un amplificateur opérationnel TPA1882 permet d’augmenter le gain de la sortie analogique.

Le FiiO BR13 bénéficie d’un étage de conversion de haute qualité avec DAC ESS et horloge à cristal haute précision pour assurer une lecture optimale des musiques Hi-Res et réaliser un upscaling des sources de basse résolution.

Mode DAC Hi-Res

Le DAC ESS9018K2M du FiiO BR13 peut aussi s’utiliser pour profiter de toutes vos sources numériques sur la chaîne hi-fi du salon. Grâce à son port USB-C, il est possible d’y associer un ordinateur, un smartphone ou une tablette pour la lecture des fichiers Hi-Res jusqu’à 32 bits / 96 kHz. La connexion d’un lecteur réseau, téléviseur ou lecteur CD est aussi possible grâce aux entrées optique et coaxiale. Ces dernières sont compatibles 24 bits / 192 kHz. À noter que ces entrées numériques profitent également du système de suréchantillonnage du FiiO BR13. Enfin, les sorties RCA à niveau variable, optique et coaxiale permettent d’associer facilement le FiiO BR13 à tout ampli stéréo, enceinte active ou DAC externe.

Grâce à ses entrées USB, optique et coaxiale, le DAC FiiO BR13 permet de traiter efficacement les signaux de toutes vos sources numériques : lecteur CD, lecteur réseau, téléviseur ou encore ordinateur, par exemple.

FiiO BR13 : mise en œuvre

Une fois alimenté par USB, le FiiO BR13 est immédiatement détectable par la source et l’appairage s’effectue instantanément. Le niveau de sortie peut s’ajuster directement à partir de la source ou depuis l’interface physique de l’appareil. Celle-ci permet également d’activer l’un des sept DSP pour adapter la reproduction sonore au genre musical écouté : Jazz, Pop, Rock, Classique, Dance, R&B, Hip-Hop. Pour un contrôle accru, il est possible de piloter le récepteur FiiO BR13 depuis l’application mobile FiiO. Cette dernière permet d’ajuster la courbe de chaque DSP ou de configurer deux égaliseurs entièrement personnalisables. L’application FiiO agit également sur la balance, le codec Bluetooth à privilégier ou encore l’activation du système d’upscaling.

À partir de l’application mobile FiiO Control, il est possible de configurer plusieurs courbes d’égalisation, d’ajuster la balance, le volume de sortie, la mise en veille de l’écran ou encore le codec Bluetooth à privilégier.

Pour ce test du récepteur Bluetooth FiiO BR13, nous l’avons associé à un iPhone (codec AAC), ainsi qu’à un baladeur audiophile FiiO M11 Plus II (Bluetooth aptX HD et LDAC). Le mode DAC USB a été testé avec un Mac. En sortie, le récepteur FiiO BR13 était associé à des amplis NAD, Pioneer et Marantz .

FiiO BR13 : impressions d’écoute

Associé à un iPhone en Bluetooth AAC et sans DSP actif, le FiiO BR13 offre une écoute agréable, avec une reproduction naturelle et assez bien équilibrée sans avoir besoin de rouvrir à l’égalisation. L’activation du système d’upscaling apporte un surcroît de précision et d’ouverture. Le passage en Bluetooth LDAC avec un baladeur FiiO révèle cependant tout le véritable potentiel du récepteur FiiO BR13. On gagne instantanément en précision et en finesse des détails. La scène sonore devient plus ample et profonde pour remplir efficacement l’espace. La spatialisation est cohérente et naturelle. Le récepteur FiiO BR13 fait désormais preuve d’une belle aération et de transparence, contribuant à une meilleure perception des détails et des informations musicales.

En Bluetooth aptX HD ou LDAC, le récepteur Bluetooth FiiO BR13 offre une écoute de bonne qualité, avec une reproduction naturelle et bien équilibrée.

Sur le titre Billie Jean de Michael Jackson, le récepteur Bluetooth FiiO BR13 préserve étonnamment bien la dynamique du morceau. Contrairement aux codecs SBC ou AAC qui tendent à compresser la marge dynamique, le Bluetooth aptX HD et LDAC éliminent cet effet. La restitution sonore gagne ainsi en naturel. Les percussions s’expriment avec clarté, la guitare électrique est énergique et la voix du chanteur s’incarne correctement au centre de la scène.

En mode DAC USB, le récepteur FiiO BR13 permet d’aller chercher des détails encore plus fins. Sur l’album Brother In Arms de Dire Straits, le FiiO BR13 offre des percussions vives et claires, sans brillance excessive. La basse électrique est très bien tenue dans le temps. Les attaques sur les cordes de la guitare électrique sont franches et nettes. L’ensemble est délivré avec énergie et vivacité, mais sans jamais devenir agressif. Sans revendiquer l’ouverture d’un modèle haut de gamme à double DAC, le FiiO BR13 offre une très belle ampleur qui permet de matérialiser correctement les différents arrangements.

FiiO BR13 vs Real Cable iPlug-BTR HD

Véritable Best-seller, le récepteur Bluetooth Real Cable iPlug-BTR HD est le concurrent direct du FiiO BR13. Proposé au même tarif de 69 €, le Real Cable prend en charge les codecs aptX HD et aptX Low Latency, en plus du SBC et AAC. Il offre une qualité d’écoute très satisfaisante avec les sources compatibles Bluetooth HD.

Cependant, depuis la sortie du Real Cable iPlug-BTR HD en 2019, la norme Bluetooth a beaucoup évolué et seul le FiiO BR13 profite de ces dernières avancées. Cela se traduit notamment par une portée accrue (30 m pour le FiiO contre 20 m pour le Real Cable), assurant une plus grande stabilité et évitant tout décrochage lors du passage d’une pièce à l’autre avec le smartphone en poche. Par ailleurs, l’intégration du Bluetooth LDAC permet au FiiO BR13 de monter davantage en résolution grâce à un débit plus important autorisant la réception en 24 bits / 96 kHz. Mais le véritable tour de force de ce récepteur FiiO se doit à l’utilisation d’un étage de conversion de plus haute précision. Celui-ci permet une écoute davantage transparente, fidèle et aérée que le Real Cable iPlug-BTR HD. L’espace entre les notes s’ouvre, assurant une meilleure perception des détails et créant un message sonore plus naturel.

Plus moderne que le Real Cable iPlug-BTR HD (à droite sur l’image), le FiiO BR13 offre une connexion Bluetooth plus stable, ainsi qu’une reproduction plus précise et fidèle grâce à son étage de conversion de haute précision.

Le FiiO BR13 gagne également la bataille en termes de fonctionnalités. Là où le Real Cable fait uniquement office de récepteur Bluetooth, le FiiO BR13 propose aussi un mode DAC USB et DAC Audio pour la lecture Hi-Res. Il se montre ainsi plus polyvalent et complet sans pour autant être plus cher. Enfin, la personnalisation est facilitée sur le FiiO BR13 grâce aux différents DSP, à l’interface de commande en façade avec écran LCD et à l’application mobile permettant de réaliser sa propre égalisation.

Le FiiO BR13 est plus polyvalent que le Real Cable iPlug-BTR HD grâce à sa connectique étendue permettant de l’utiliser comme DAC audio et DAC USB.

FiiO BR13 vs Advance Paris WTX-700 Evo

Ce récepteur Bluetooth Advance Paris WTX-700 Evo présente un format ultra compact pour s’insérer directement au dos d’un ampli ou d’une paire d’enceintes connectées. Compatible aptX HD, il peut recevoir de la musique jusqu’en 24 bits / 48 kHz et bénéficie d’un DAC Texas Instruments TI PCM 5102 très performant. Cependant, il est deux fois plus cher que le FiiO BR13 tout en étant plus limité. Le FiiO prend en effet l’avantage grâce à son mode DAC Audio, ses nombreux DSP et à son application mobile assurant une personnalisation accrue.

FiiO BR13 : pour qui ?

Le récepteur Bluetooth FiiO BR13 propose une solution complète et abordable pour profiter de la musique sans fil sur une chaîne hi-fi non connectée. Il constitue une bonne alternative à l’habituel lecteur réseau pour profiter du streaming sans passer par le réseau Internet. Cela présente un avantage de taille pour une pièce dans laquelle le WiFi domestique est instable ou simplement pour une maison secondaire sans box Internet. Le récepteur FiiO BR13 propose alors une très bonne qualité d’écoute, à condition d’utiliser une source compatible Bluetooth aptX HD ou LDAC pour exploiter tout son potentiel. Enfin, la fonction DAC complète le tableau pour profiter des musiques Hi-Res stockées sur votre ordinateur, connecter la TV sur la chaîne hi-fi du salon ou améliorer le son d’un lecteur CD, par exemple.

Le récepteur FiiO BR13 forme une excellente solution pour profiter de la diffusion sans fil sur une chaîne hi-fi non connectée, sans perdre en qualité.

FiiO BR13 : conclusion

Avec le récepteur FiiO BR13, le fabricant asiatique démontre que le Bluetooth est désormais capable d’offrir une qualité d’écoute très satisfaisante. Pour moins de 70 €, le FiiO BR13 reproduit la musique diffusée sans fil avec naturel et une dynamique rare en Bluetooth, pour peu d’utiliser la liaison aptX HD, aptX Adaptative ou LDAC. Son design compact, sa fabrication de qualité avec DAC ESS et ses multiples fonctionnalités, telles que l’upscaling des fichiers basse résolution et le contrôle par application mobile, le rendent idéal pour toute installation hi-fi. Proposé à un prix abordable, le FiiO BR13 allie performance, polyvalence et accessibilité, se positionnant comme un choix de premier plan pour quiconque cherche à profiter de la commodité du Bluetooth sans perdre en qualité. De quoi en faire une excellente idée de cadeau de Noël !

Nous avons aimé :

Le format compact avec écran LCD

Les égaliseurs personnalisables

La qualité d’écoute en Bluetooth aptX HD et LDAC

Le mode DAC USB

Nous aurions aimé :

Rien de plus à ce prix