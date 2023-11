Harman rachète Roon : quels changements et nouveautés ? 

En quelques années, Roon est devenu une véritable référence auprès des grands consommateurs de musique pour faciliter et optimiser l’écoute des musiques streamées. Un succès qui devrait encore s’accélérer avec le rachat de Roon par le spécialiste de l’audio Harman International, propriété de Samsung qui possède également AKG, JBL ou encore Mark Levinson. Quels changements attendre de ce rachat ?

Roon : indexation et simplicité

Lancé en 2015, Roon est l’équivalent musical de Plex ou Kodi. Il propose une solution intuitive pour centraliser et indexer facilement une vaste bibliothèque musicale, ainsi que différents services de streaming. Que ce soit à partir de son logiciel ou du serveur dédié comme le Roon Nucleus, Roon facilite le référencement des musiques et leur partage sur les différents appareils compatibles de la maison. Outre une interface ergonomique, l’avantage de Roon réside dans sa capacité à adapter automatiquement le flux transmis aux caractéristiques de décodage du récepteur, qu’il s’agisse d’un ampli, d’une paire d’enceintes connectées ou d’un lecteur réseau, par exemple.

Roon : la solution de demain

Avec plus de 1000 appareils certifiés Roon en moins d’une décennie et 200 marques compatibles, l’ascension de Roon est fulgurante. Il pourrait bien s’imposer comme le logiciel de référence de la haute fidélité pour les années à venir. Un avenir qui s’écrit désormais sous la plume du fabricant américain Harman. Roon profite ainsi de la force de frappe et de l’expertise de ce géant pour continuer de simplifier et de démocratiser l’écoute des musiques dématérialisées.

Avec son puissant système d’indexation, une interface intuitive et sa qualité de transmission, Roon à toutes les cartes en main pour s’imposer comme la solution de référence auprès des mélomanes exigeants.

«Chez Harman, nous sommes très fiers de notre capacité à créer des expériences audio exceptionnelles pour nos partenaires et consommateurs du monde entier », a déclaré Dave Rogers, président de la division Lifestyle de Harman. « L’équipe de Roon partage notre passion : offrir un son et une connectivité exceptionnels aux mélomanes lorsqu’ils naviguent, découvrent et écoutent à la maison et en déplacement. Nous sommes impatients d’accueillir Roon, dont le talent impressionnant rejoindra la famille Harmanet renforcera nos capacités d’ingénierie déjà solides. »

Roon : une formule conservée

Comme Harman le fait déjà avec de nombreuses autres filiales, Roon fonctionnera de manière autonome et conservera son équipe existante. Toutes les opérations actuelles de Roon resteront en place et continueront à être consacrées au logiciel, avec pour mission commune d’offrir des expériences audio engageantes et personnalisées à travers un univers de produits et de plateformes. Harman s’engage également à accélérer le développement de l’écosystème d’appareils certifiés Roon Ready pour maximiser la compatibilité.

En rachetant Roon, Harman promet d’accroître drastiquement le nombre d’appareils et de marques certifiés Roon Ready pour assurer une lecture de haute qualité dans toute la maison.

Enno Vandermeer, PDG de Roon déclare “Notre équipe est ravie de rejoindre Harman, une entreprise visionnaire qui fait avancer l’industrie audio depuis des décennies. En combinant ses forces avec Harman, Roon bénéficie de l’envergure, des ressources et de la portée incroyable d’un leader technologique mondial, tout en conservant notre indépendance pour investir dans la croissance et l’avenir de l’entreprise. Nous sommes impatients de continuer à apporter nos capacités avancées de gestion des données, d’expertise SaaS et d’engagement des consommateurs à notre vaste écosystème de partenaires, alors que nous unissons nos forces avec Harman pour offrir des expériences audio encore meilleures à nos clients.”

Le rachat de Roon par Harman s’effectue de manière transparente pour les clients actuels. Le tarif reste inchangé, avec un abonnement mensuel de 14,99 $ ou de 149 $ par an. Il reste également possible d’acheter une licence à vie pour 829,99 $.