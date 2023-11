Une chambre transformée en cinéma privé 7.1.4 canaux 

En achetant sa nouvelle maison, Aurélien a vu dans une chambre inoccupée une occasion unique de concevoir sa propre salle de cinéma. En seulement trois mois avec l’aide de sa femme, Aurélien a réaliser son rêve en fabriquant son propre cinéma privé 7.1.4 canaux digne des meilleures salles obscures.

Quelle est la superficie de votre cinéma privé et de la zone technique (électroniques) ?

La superficie de la pièce est de 14 m2, la pièce ayant les dimensions suivantes : 4,16 x 3,33 x 2,10 m. Il n’y a pas de zone technique. Ces dernières sont incorporées directement dans la salle de cinéma. Lorsque nous avons acheté la maison l’an dernier, la pièce était une chambre, il était évident pour moi que cette pièce allait devenir la salle de cinéma de mes rêves.

En combien de temps avez-vous pu réaliser cette salle home-cinéma ?

Ma conjointe et moi avons réalisé la salle en 3 mois et demi. Le projet était déjà bien avancé dans nos têtes. Les travaux ont été réalisés le soir après le travail, les week-ends et j’ai également consacré une semaine de vacances pour bien avancer. En parallèle, la fenêtre a été changée avant la pose de la moquette, des dalles et du tissu tendu.

Quand avez-vous décidé de concevoir une salle dédiée au home-cinéma ? Pourquoi créer un cinéma privé ?

Depuis tout jeune, j’ai toujours souhaité obtenir une salle de cinéma privé à la maison. En effet, c’est pour moi un condensé de toutes mes passions : son, technologies, image, etc. Pour moi, créer un cinéma privé est la solution ultime pour visionner dans les meilleures conditions les films et séries que nous aimons.

Les travaux se sont faits dans un ordre chronologique. Nous avions préparé les travaux en listant les matériaux et les fournitures nécessaires à la salle. Par la suite : détapissage, saignées, passage des câbles (beaucoup de câbles !), rebouchage, installation du faux-plafond, la moquette puis le tissu tendu ! Pour finir évidemment l’installation des appareils. Nous n’avons pas rencontré de difficultés particulières mis à part la pose du tissu tendu qui est tout de même complexe et surtout fastidieuse, mais le résultat est là : acoustique superbe et esthétiquement qualitatif.

Quelle est la répartition budgétaire consacrée au matériel et aux travaux ?

La réparation approximative est d’environ 10 000 € pour les matériels et 3 à 4000 € pour les outils et fournitures.

Pouvez-vous lister le matériel utilisé et pourquoi le choix de ces marques ?

Mon cinéma privé se compose des éléments suivants :

Les enceintes Klipsch offrent de véritables sensations fortes en home-cinéma et sont faciles à alimenter grâce à leur sensibilité élevée.

J’utilise comme sources :

PS5

APPLE TV 4K

NAS Synology DS218 8To.

PCHC

J’ai choisi des enceintes Klipsch, car j’en possédais déjà. Je connaissais déjà le son typé de ces enceintes. J’ai essayé d’autres enceintes mais je suis toujours revenu à la sonorité Klipsch. La sensibilité élevée est également un plus pour les alimenter.

Le vidéoprojecteur Epson LS12000 pour son prix, sa qualité, son image, sa 4K, son contraste, etc. Une image vraiment sublime et exceptionnelle à un prix contenu. Vraiment très très satisfait de ce vidéoprojecteur.

Le vidéoprojecteur Epson LS12000 offre un excellent rapport qualité/prix pour profiter des films en UHD 4K sur grand écran.

Le caisson de basse SVS est superbe, j’ai eu du Klipsch, du Tangent et franchement le son SVS est bluffant, l’impact, la vélocité, le grave qui descend, c’est un caisson superbe. L’investissement est conséquent, mais le résultat est superbe.

L’amplificateur Denon pour sa polyvalence, son traitement, son prix. J’en suis très satisfait. J’hésite encore à faire une calibration DIRAC, car le prix est relativement conséquent. Je suis très satisfait des amplificateurs Crown. Ils permettent d’alimenter facilement la scène frontale avec une distorsion contenue même à fort volume et surtout quasiment pas de chauffe et pas de bruit non plus, le classe D …

Le PCHC me permet via KODI d’avoir une bibliothèque visuelle, c’est vraiment un superbe lecteur pour les contenus dématérialisés. Cela me permet de lire les différents fichiers qui sont quant à eux stockés sur mon NAS DS218. La PS5 pour le jeu et son lecteur Blu-ray et l’Apple TV pour les contenus des services de streaming.

Le système dans sa globalité est contrôlé via les différentes télécommandes. Je n’ai pas encore franchi le pas d’acheter une télécommande type Logitech Harmony. J’ai investi dans un petit clavier rétroéclairé pour contrôler le PC et l’interface KODI. L’éclairage est contrôlé via un interrupteur Philips HUE programmable avec plusieurs scénarios. Par ailleurs, les lumières sont contrôlées via KODI. En effet, lorsque la lecture d’un film commence, l’éclairage se coupe automatiquement avec une tempo de 15 secondes, de même pour les pauses et la fin d’un film. Cela participe vraiment à l’immersion cinéma : c’est un peu l’effet whaou !

J’utilise principalement les télécommandes de chaque appareil pour piloter mon système home-cinéma.

Avez-vous utilisé un traitement acoustique sinon, comptez-vous en utiliser un par la suite ?

J’ai appliqué un traitement acoustique à l’aide du tissu tendu avec du molleton acoustique sur tous les murs de la salle. Le faux-plafond en laine de roche (22 mm) et la moquette participent aussi au traitement acoustique de la pièce. Le son est mat de la même manière qu’au cinéma sans être trop étouffant. Je suis très satisfait du rendu acoustique de la salle.

Quel est le premier film que vous avez visionné ? Quel est celui qui vous a donné goût au home-cinéma ?

Le premier film visionné fut Top Gun Maverick. C’était notre objectif, finir les travaux pour pouvoir le visionner, car nous avons tout fait pour éviter d’être spoliés et de le voir avant d’être dans notre salle ! L’expérience fût exceptionnelle, à tel point que nous avons eu les poils qui se sont hérissés lors des scènes de combat. Nous avons eu l’impression d’être dans le cockpit. Interstellar est le film qui m’a vraiment donné goût au home-cinéma, les plans, le son, le récit de ce film SF me fascinent toujours autant.

À quelle périodicité utilisez-vous cette salle home-cinéma ?

J’utilise cette salle 4 à 5 fois par semaine. Que ce soit pour des jeux vidéo, films, séries ou du streaming via les plateformes.

Visionnez-vous autre chose que des films ? Sport ? Série ? Jeux vidéo ? Concerts ?

La salle de cinéma est orientée comme une média room. Utilisation autant pour du cinéma (films et séries) que pour des jeux vidéo et concerts. J’aime beaucoup la simulation automobile d’où le volant avec le siège. L’expérience et l’immersion sont au top dans la salle de cinéma !

Je profite de cette installation pour jouer aux jeux vidéo sur une PS5 et un simulateur de courses.

Je souhaite notamment faire évoluer l’installation en ajoutant un deuxième caisson de basse SVS PB-2000 Pro sur la scène frontale. Cela permettra d’accentuer et de mieux distribuer le grave à la position d’écoute. Nous souhaitons aussi installer des bandeaux LED au plafond tout autour de la salle. J’aimerais également installer des vibreurs cinéma pour les fauteuils.

Que pouvez-vous donner comme conseil à quelqu’un qui souhaite réaliser une salle comme la vôtre ?

Le conseil que je peux donner est de bien penser en amont son installation. Travaux, choix des matériels afin que l’ensemble de la pièce soit harmonieux.