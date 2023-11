Le Philips Hue Play HDMI Sync Box pour des jeux vidéo encore plus immersifs

Marque de fabrique de Philips, la technologie Ambilight est longtemps restée l’exclusivité des téléviseurs du fabricant néerlandais. Un système de LED à l’arrière de l’écran permet d’illuminer la pièce avec des couleurs dynamiques en fonction de l’image. Une solution désormais accessible à toutes les TV grâce au Philips Hue Play HDMI Sync Box. Ce boîtier peut piloter une bande LED Philips Hue Play Gradient Lightstrip qui peut être installée derrière n’importe quel téléviseur. Couplé au Philips Hue Bridge, il est aussi possible de commander tous les éclairages de la gamme Hue et de les synchroniser avec les images des jeux vidéo. Avec une PlayStation 5 ou une Xbox Series X, c’est la garantie d’une immersion totale !

Avec la Philips Hue Play HDMI Sync Box, le gaming prend une nouvelle dimension. La pièce s’illumine avec des couleurs synchronisées en temps réel avec le jeu.

Le Philips Hue Play HDMI Sync Box permet de connecter jusqu’à quatre appareils dont les consoles de jeux via les ports HDMI 2.0b. Le port de sortie, quant à lui, permet d’envoyer l’image à un téléviseur ou à un écran gaming. On pourra y faire transiter un signal vidéo en UHD 4K à 60 fps compatible avec les normes HDR Dolby Vision, HDR10+ et Dolby Atmos. Intégré à l’écosystème Hue via le Philips Hue Bridge, ce boîtier va analyser les couleurs et les mouvements de l’image afin de piloter l’ensemble des éclairages sur le réseau.

Avec ses quatre entrées HDMI 2.0b, le boîtier Philips Hue Play HDMI Sync Box peut recevoir le signal de plusieurs consoles de jeux. Il est capable de piloter dynamiquement les éclairages Philips Hue en se connectant à l’écosystème Hue via le Philips Hue Bridge.

Le boîtier Philips Hue Play HDMI Sync Box détermine les couleurs les plus pertinentes afin d’éclairer la pièce. L’environnement participe alors à l’immersion du joueur. Comme évoqué dans notre test, cet éclairage d’appoint permet également de réduire la fatigue oculaire liée à la luminosité parfois intense des téléviseurs 4K HDR.

Pour connecter tous les éclairages Philips Hue, il faudra tout d’abord associer la bande LED Philips Hue Play Gradient Lightstrip au Philips Hue Bridge. C’est le centre de commande qui permet de piloter tous les éclairages de la gamme Philips Hue. Le boîtier Philips Hue Play HDMI Sync Box analyse les images pour envoyer les informations nécessaires au Philips Hue Bridge qui va alors changer les couleurs de toutes les ampoules Hue qui y sont connectées. Elles s’adaptent en temps réel à l’affichage de l’écran et remplissent la pièce de teintes issues du jeu.

Le boitier Philips Hue Play HDMI Sync Box renforce l’immersion dans les jeux vidéo en illuminant la pièce avec des couleurs synchronisées avec les images. En plus d’offrir de nouvelles sensations aux joueurs, cet éclairage permet aussi de réduire la fatigue visuelle face à un écran très lumineux.

En termes de performances, le Philips Hue Play HDMI Sync Box est sans latence et aucun input lag n’est à signaler en jeu. Le boîtier agit comme un switch classique. En revanche, il faut prendre en considération les ports HDMI 2.0b qui peuvent offrir une définition UHD 4K jusqu’à 60 fps, suffisant pour la plupart des utilisations avec une console de jeux.

Philips propose ici une solution clé en main, facile à configurer grâce à son application dédiée, capable de gérer tous les produits de la gamme Hue. Autrefois exclusive aux téléviseurs Philips, la technologie Ambilight peut désormais être utilisée sur tous les types d’écrans, qu’il s’agisse de moniteurs gaming ou de TV UHD 4K. Le concept va même maintenant plus loin, en offrant la possibilité de piloter un large panel de solutions d’éclairages comme les Philips Hue Play, Philips Hue Go, Philips Hue Bloom ou Philips Hue Iris.